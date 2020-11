L'oroscopo di lunedì 16 novembre avrà in serbo ricche novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni inizieranno la giornata colmi di entusiasmo, mentre altri si crogioleranno ancora nelle bellezze del weekend. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano, Venere in quadratura a Giove e Venere in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 16 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 16 novembre: cambiamenti per Ariete e ambizione per Gemelli

Ariete: la settimana inizierà con tanti cambiamenti importanti. Dovrete mettere alla prova il vostro spirito d'adattamento perché ne avrete bisogno. Non sarà facile adeguarsi alle situazioni, ma il vostro spirito d'iniziativa vi permetterà di cavarvela senza ripercussioni. In amore, potrebbero esserci delle sorprendenti novità. L'oroscopo consiglia di non farvi trascinare dalla fretta e di selezionare con cura il vostro partner. Un punto d'incontro potrebbero essere gli interessi comuni.

Toro: sarete completamente coinvolti dal vostro lavoro. Non avrete tempo per pensare agli amici o alla vostra relazione sentimentale perché vorrete dare il meglio di voi.

Per superiori e colleghi, sarà impossibile non notare la vostra efficienza. Forse, qualcuno mostrerà dei sentimenti d'invidia nei vostri confronti. L'oroscopo di domani consiglia di non rispondere alle frecciatine. Non avrete bisogno di dare avvio a una lite per scollarvi di dosso le persone negative.

Vi basterà ignorarle.

Gemelli: avrete la sensazione di essere molto lontani dal raggiungimento dei vostri obiettivi. Ogni volta che penserete che vi basti allungare una mano per raggiungerli, essi spariranno come per magia. In realtà, ad aumentare sarà la vostra ambizione. Non vi accontenterete facilmente dei progetti realizzati perché saprete di poter fare di meglio.

Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non tralasciare aspetti importanti della vostra vita sociale. Un amico speciale potrebbe sorprendervi!

Cancro: la settimana non inizierà con il piede agiusto a causa dell'ansia eccessiva. Farete di tutto per combattere i cattivi pensieri, ma dovrete attendere che il tempo faccia il suo corso. Nel frattempo, l'oroscopo consiglia di concentrarvi su questioni pratiche come il lavoro o la gestione della casa. Inoltre, la presenza del partner vi farà sentire meglio e più disposti a parlare dei vostri sentimenti. Tenere un diario segreto potrebbe rivelarsi un'ottima arma per combattere le preoccupazioni.

Previsioni zodiacali di domani 16 novembre: Vergine romantica e Scorpione innamorato

Leone: l'amore per i videogiochi e la tecnologia emergerà con tutta la sua forza. Non riuscirete a staccarvi da tablet e pc perché troverete in loro un'ottima via di fuga. Tenderete ad allontanare i cattivi pensieri grazie ad attività che distolgano la vostra mente. L'oroscopo suggerisce di affrontare la realtà passo dopo passo. Se crederete nelle vostre capacità, riuscirete a superare ogni ostacolo. L'amore potrebbe bussare alla vostra porta. Starà a voi decidere se aprirla o se tenerla chiusa.

Vergine: verrete travolti da un romanticismo senza precedenti. Avrete voglia di organizzare qualcosa per il partner, ma temerete di non scegliere la sorpresa giusta.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di anteporre la spontaneità a tutto il resto. Se agirete seguendo il vostro cuore, la persona amata non potrà che rimanere felice. Sul posto di lavoro, le cose saranno un po' più complesse. I battibecchi con i colleghi potrebbero rovinare l'atmosfera e rendervi meno produttivi.

Bilancia: tenderete a saltare da un argomento all'altro perchè avrete molte cose da dire. Le persone accanto a voi potrebbero faticare a seguire il filo logico dei vostri discorsi. L'oroscopo di domani consiglia di provare a fare ordine nella vostra mente e nella vostra vita. Pensare ad una sola cosa alla volta, infatti, si rivelerà davvero molto utile. Il partner potrebbe dedicarvi dei pensieri romantici, ma voi preferirete non dargli ancora troppa corda.

Avrete bisogno di capire altre cose sulla sua personalità.

Scorpione: il vostro aiuto sarà molto richiesto. I famigliari, in particolare, potrebbero farvi pressione e distogliervi dai vostri obiettivi. Nonostante la vostra gentilezza, l'oroscopo consiglia di impuntarvi un po' di più. Ci saranno delle richieste, infatti, a cui a cui sarete costretti a dire di no. Forse, dovrete convivere, per un po', con i sensi di colpa, ma il vostro livello produttivo non potrà fare a meno di ringraziarvi. La situazione amorosa andrà a gonfie vele grazie al profondo legame con il partner.

Astrologia di lunedì 16 novembre: Sagittario passionale e generosità per Pesci

Sagittario: questo 16 novembre sarà caratterizzato da amore e passione.

Vivrete dei momenti molto intensi con il partner e riuscirete a rinvigorire il feeling di coppia. I sentimenti avranno il sopravvento sulla razionalità e vi spingeranno a fare cose non perfettamente in linea con il vostro carattere. Sul posto di lavoro, sarà necessario mantenere la calma e l'equilibrio. Qualche sciocca battuta potrebbe far scoppiare una lite improvvisa, ma l'oroscopo consiglia di non perdere il controllo.

Capricorno: sarà una giornata caratterizzata da tante piccole avventure. Il vostro buonumore vi permetterà di vivere momenti piacevoli e di condividere la felicità con le persone amate. Il partner, in particolare, sarà una figura portante perché vi farà sentire preziosi come non mai.

Per quanto riguarda il lavoro, l'oroscopo consiglia di non esagerare con il carico di responsabilità. Sarà da preferire un impegno di squadra a uno individuale, soprattutto in ottica dei risultati che sarà possibile raggiungere.

Acquario: sarete degli abili osservatori. Analizzerete i gesti di tutte le persone che vi saranno attorno e vi basterà poco per comprendere le loro intenzioni. Forse, rimarrete stupiti da alcuni atteggiamenti. Non sarete felici di scoprire certe cose sui vostri amici, ma cercherete di andare avanti. Potrebbero esserci delle brillanti novità lavorative. Non si realizzeranno in tempi brevi, però, le previsioni zodiacali consigliano di attendere fiduciosi perchè qualcosa sta già iniziando a cambiare.

Pesci: la vostra gentilezza verrà notata da tutte le persone che vi circonderanno. Sarete pronti a sorridere davanti ogni circostanza perché, nonostante lo stress recente, saprete come affrontare le diverse situazioni. Il lavoro potrebbe presentare delle sfide molto complesse d'affrontare. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse e a tutta la vostra competenza. Non tutto, però, verrà per nuocere perchè potrete dare prova del vostro grande impegno. Non ci saranno novità in ambito sentimentale.