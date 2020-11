Anche l'undicesimo mese dell'anno sta per giungere al termine e questo suo ultimo weekend - compreso fra venerdì 27 e domenica 29 novembre - viene anticipato da un oroscopo a dir poco meraviglioso.

Alcuni tra i segni zodiacali risultano essere maggiormente favoriti rispetto ad altri, come nel caso della Bilancia che si prepara ad accogliere l'arrivo di una nuova ondata di energia che gli permetterà di affrontare ogni difficoltà. Anche per lo Scorpione queste giornate si prospettano decisamente eccezionali, al punto da donare una fiducia non indifferente nelle proprie capacità. I nati sotto al segno del Cancro potranno godersi quella serenità tanto ricercata, mentre il Toro dovrà prepararsi ad affrontare qualche problematica all'interno della vita di coppia.

Le difficoltà che si presenteranno lungo il cammino di questo fine settimana potranno essere tranquillamente superate da ognuno con un po' di impegno.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - quei piccoli problemi che erano nati all'interno della vita di coppia sono stati superati con facilità e l'Ariete non può che prepararsi ad accogliere un fine settimana decisamente fortunato. In ambito lavorativo potrebbe sopraggiungere qualche notizia positiva e in ambito relazionale potrebbe esserci la nascita di nuove amicizie e, per coloro che non hanno ancora trovato la persona giusta, la nascita di una nuova relazione.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo non preannuncia nulla di positivo, almeno per quanto riguarda la cerchia sentimentale.

Le discussioni potrebbero ormai essere all'ordine del giorno ed alcune più complicate da gestire potrebbero mettere a dura prova la vita di coppia. Fortunatamente non ci sarà nulla di cui potersi lamentare nel lavoro, ma lo stress non cesserà di accumularsi.

Gemelli - nonostante le difficoltà riscontrate durante l'inizio della settimana, questo nuovo weekend non sembra essere così negativo.

Le energie torneranno a ricaricarsi e la tranquillità potrà finalmente farsi strada tra tutti gli intoppi incontrati lungo il cammino. Un Oroscopo migliore di questo, considerato il periodo che si sta attraversando, non poteva di certo capitare.

Cancro - quella serenità tanto ricercata lungo i giorni precedenti ha finalmente deciso di farsi trovare.

Nel weekend ormai prossimo si potrà godere dei frutti che ore ed ore di sacrifici hanno permesso di raccogliere, riuscendo a condividerli anche con la propria famiglia. Qualche piccolo acciacco causato dalla stanchezza potrebbe farsi sentire, ma non sarà così preoccupante da rovinare i momenti di gioia e felicità.

Leone - attenzione alle emozioni che si tengono dentro. Accumulare per troppo tempo potrebbe rendere il segno del Leone una vera e propria bomba ad orologeria e rischiare di farla esplodere contro le persone che fondamentalmente non centrano nulla. Trovare un hobby, o qualche valvola di sfogo, non sembra essere poi una così cattiva idea.

Vergine - l'amore non è ancora piombato nella vita dei nativi sotto al segno della Vergine?

Non c'è da preoccuparsi, poiché l'oroscopo prevede l'arrivo di incontri importanti nei prossimi giorni. Tra le persone che si incontreranno lungo il cammino ci sarà quella giusta (o, mal che vada, ci sarà una bella e indimenticabile avventura). In ambito lavorativo non ci saranno lamentele da esporre.

Oroscopo del fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno della Bilancia ritroveranno dentro sé una nuova carica di energie che gli permetterà di affrontare il weekend senza troppe difficoltà. Gli ostacoli che si ritroveranno lungo la via potranno essere superati facilmente e non sempre sarà richiesto l'intervento dei propri familiari. Una mano amica da afferrare nel momento del bisogno, ovviamente, è sempre ben gradita.

Scorpione - giornate eccezionali attendono i nativi dello Scorpione, pronte ad elargire fortuna sia sul lavoro che in amore. L'oroscopo non sembra voler annunciare nulla di negativo per questo segno zodiacale, ma è sempre consigliabile non abbassare mai la guardia e tenersi pronti ad ogni evenienza.

Sagittario - se la vita di coppia non è più quella di un tempo, è necessario prendersi qualche attimo di tempo per riflettere e cercare di comprendere quali siano le cose da dovere assolutamente modificare. Se le modifiche da apportare sono troppe e si teme di non riuscire a tornare ad essere "quelli di un tempo" allora è inutile continuare a tirare la corda. Molte volte è necessario dare un taglio definitivo a qualcosa per non rischiare di portarsela dietro con molti rimpianti per tutta la vita.

Capricorno - un oroscopo eccellente e positivo si nasconde dietro alla porta di questo nuovo weekend. Il Capricorno potrà finalmente dedicare le prossime giornate al relax più completo, godendosi quegli attimi di tranquillità che la vita ha deciso di concedergli. Attenzione a non rilassarsi troppo però, una nuova settimana sta per sopraggiungere e sarà necessario rimboccarsi le maniche per non farsi trovare impreparati.

Acquario - attenzione alle "seccature" che potrebbero irrompere nella vita di coppia. Quella felicità costruita con non pochi sacrifici potrebbe essere minata da un momento all'altro. Meglio prepararsi a ogni evenienza e riuscire a farsi trovare con le spalle coperte per non rischiare di doversi ritrovare costretti a rimediare ai propri errori.

D'altronde siamo umani ed è possibile commettere qualche sbaglio, ma con i giusti consigli si può ridurre al minimo questa possibilità.

Pesci - per il segno dei Pesci, secondo le previsioni dell'oroscopo, non può che tornare il buon umore. Il weekend in arrivo si fa portatore di buone notizie e sta ai nati sotto a questo segno zodiacale riuscire a cogliere e sfruttarle al meglio. La fortuna non mancherà di certo e permetterà ai Pesci di avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi.