La seconda settimana del mese di novembre è ormai giunta al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad altri sette giorni - quelli da lunedì 16 fino a domenica 22 novembre - che saranno probabilmente interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali.

L'oroscopo di questo nuovo periodo annuncia un posizionamento favorevole di Venere nei confronti dello Scorpione, mentre chi è nato sotto al segno dell'Ariete dovrà stringere i denti ed attendere l'arrivo di giorni migliori. Se Venere ha deciso di donare un'influenza positiva per alcuni segni, per altri, come nel caso del Toro, non può fare altro se non voltare le spalle per qualche giorno.

Nonostante i battibecchi che potrebbero sorgere all'interno della vita di coppia o sul lavoro, si potrà godere di weekend a dir poco strepitoso.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto all'influenza di questo segno si ritroverà costretto a stringere i denti e ad avere pazienza, sperando in un periodo migliore. Qualche nota di malinconia, accompagnata anche da un po' di nervosismo passeggero ma fastidioso, potrebbe incombere nei prossimi giorni e disturbare il quieto vivere dell'Ariete.

Toro - se Venere ha deciso di donare il proprio favore ad alcuni tra i segni zodiacali, non si può dire che il Toro godrà di questa positività.

In amore, infatti, si ritroverà costretto a dover fare i conti con qualche piccolo battibecco scaturito da una motivazione futile. Non ci sarà nulla di cui preoccuparsi poiché, grazie al vero amore, non ci saranno discussioni in grado di ledere l'integrità della coppia.

Gemelli - una Luna in opposizione potrebbe posizionare qualche ostacolo non gradito lungo il cammino e rendere più lontano il raggiungimento dei propri obiettivi.

Come consiglia l'oroscopo di questa nuova settimana, bisognerà trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà, con o senza l'aiuto delle persone care.

Cancro - il Cancro è uno tra quei segni zodiacali verso cui Venere ha deciso di volgere il proprio sguardo. Una settimana intensa, all'insegna del romanticismo e priva di ogni qualsiasi tipologia di nota negativa, si apre a questo segno.

La vita di coppia potrebbe toccare gli apici della relazione e rallegrare entrambi i partner.

Leone - anche per il segno del Leone si prospettano giornate decisamente fortunate in amore. Si ricerca sempre una qualsiasi forma di dialogo con il partner nel tentativo di risolvere discussioni e problematiche lasciate in sospeso nei giorni precedenti. Attenzione a non avanzare troppe accuse verso il partner in quanto non sempre si riuscirà a trovare un punto di comune accordo.

Vergine - i nativi sono pronti ad accogliere le nuove emozioni e sensazioni che giungeranno nei prossimi giorni. Si potrà contare sull'aiuto di Venere, grazie alla quale si riceveranno sorprese inaspettate. L'Oroscopo consiglia di aprire il cuore e prepararsi a nuovi incontri e alla probabile nascita di una storia relazionale interessante.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - con Venere in congiunzione si potrà contare sulla costante presenza del partner. Problemi e discussioni varie potranno essere tranquillamente superate grazie alle persone care ed alla loro vicinanza. Attenzione però a non fare completo affidamento su terze persone, poiché spesso e volentieri sarà necessario riuscire a cavarsela con le proprie forze.

Scorpione - lo Scorpione è uno di quei segni zodiacali che potrà contare sull'aiuto di Venere, quindi per quanto riguarda le eventuali relazioni di coppia non ci saranno problemi troppo complicati da superare. In ambito lavorativo, secondo l'oroscopo dei prossimi giorni, ci si potrebbe ritrovare di fronte a situazioni spiacevoli, ma basterà affidarsi al buonsenso ed alle persone care per superare ogni ostacolo.

Sagittario - settimana super fortunata per i nati sotto al segno del Sagittario. Secondo l'oroscopo di questo periodo, ci si potrà tuffare in qualsiasi esperienza, lavorativa e non, apprendendo quanto di più positivo ci potrà essere. Attenzione ai nuovi incontri: non tutti hanno gli stessi ideali e, soprattutto, non tutti sono in grado di esprimere realmente la propria sincerità.

Capricorno - gli ultimi periodi non sono stati certamente tra i migliori, soprattutto per quanto riguarda le relazioni sentimentali. In questo nuovo periodo si potrà ritrovare l'equilibrio che era andato perduto nei giorni scorsi. Le giornate di mercoledì e giovedì, secondo quanto previsto dall'oroscopo dei prossimi giorni, saranno tra le più fortunate di tutto l'intero periodo.

Acquario - approfittare della complicità del proprio partner non è una cosa negativa. Per guardare al futuro e riuscire a costruire qualcosa di positivo sarà necessario riuscire ad affidarsi completamente alla persona che si ha accanto. Discutere dei propri progetti con la persona amata aiuta a stabilire dei punti di accordo con la stessa e costruire al meglio la vita di coppia.

Pesci - finalmente Venere tornerà a sorridere anche al segno dei Pesci, facendogli dono di una settimana ricca di emozioni e sensazioni che forse da tempo non si riusciva più ad assaporare. La lealtà e la fedeltà del partner verranno ricompensate, mentre chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi finalmente nella persona giusta.