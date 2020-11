L'Oroscopo di dicembre 2020 annuncia che il nuovo mese sarà all'insegna dell'attesa, con tantissime novità per tutti i segni dello zodiaco. Il periodo si aprirà con il passaggio di Mercurio in Sagittario: secondo le previsioni astrologiche sarà il momento giusto per pianificare per il futuro, magari non proprio prossimo. L'astrologia a dicembre festeggerà anche l'arrivo del Sole in Capricorno, il 22 del mese: per quanto concerne i consigli in generale, non cercate di stravolgere la vostra stabilità puntando a obiettivi ideali e dalla difficile realizzazione in poco tempo. La Luna a dicembre transiterà due volte nei segni del Cancro e del Leone, una sola volta nei restanti simboli astrali.

Con l'assenza della protezione lunare siate realisti e non tracotanti, cercate invece di mantenere i piedi per terra più che potete, senza per questo demoralizzarvi o sentirvi meno importanti.

Approfondiamo le previsioni astrologiche di dicembre analizzando ogni singolo segno a partire dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrali di dicembre: il mese da Ariete a Cancro

Ariete - Per i nati sotto al segno zodiacale dell’ariete questo mese sarà un periodo di attesa senza particolari novità, e caratterizzato da un generale benessere ed una situazione di sana stabilità. State recuperando molto di quello che avevate perso per quanto riguarda legami familiari ed affetti, continuate su questa strada e vedrete che tutto ciò che avete programmato verrà di conseguenza.

Un meraviglioso Natale 2020 vi aspetta: tale periodo sarà davvero sfavillante. Altrettanto ottime le intese sentimentali, soprattutto con il partner.

Toro - Un dicembre davvero ricco di lavoro: non lasciatevi sfuggire le ghiotte opportunità che potranno rendervi i veri protagonisti. Nel settore sentimentale chi è in cerca dell’anima gemella, e non trova riscontro dall’ambiente circostante, dovrà mettere un po’ più di fantasia in quello che fa.

Visto che le novità non arrivano, cercate di frequentare gente diversa dal solito, e fate più vita mondana. Un look stuzzicante vi servirà. Non trascurate la vostra salute. Inoltre, attenti a non prendere sottogamba il compleanno che più vi sta a cuore: la persona interessata potrebbe tenerci più di quanto non vi aspettiate.

Gemelli - Un mese di transizione che potrebbe portare con sé delle grandi novità per il vostro futuro anche prossimo. Questo mese di dicembre sarà un periodo tutto da scoprire: Natale è quasi alle porte e il giorno 25 del mese sarà per voi un’occasione speciale per dimostrare a chi vi è vicino quanto ci teniate. Le positive risonanze saranno l’ancora di salvezza per tutto quello che incontrerete nel settore familiare, e che non saranno facili come bere un bicchiere d’acqua. Nella vita del cuore, non sempre ascolterete il consiglio stellare, quasi come a non credere che gli Astri sembrano tutti ben disposti verso di voi per quelle innumerevoli opportunità che vi offriranno già tra una manciata di giorni.

Cancro - Nella vita di coppia, questo mese di dicembre invita a non fare i gelosi senza un motivo plausibile. Soprattutto a fine periodo verrete tormentati da un dubbio che vi assalirà improvvisamente: chi avesse un partner di età inferiore alla propria, il tormento sarà insopportabile. Attenti a chi potrebbe tramare alle vostre spalle, con le dovute cautele scoprirete di essere in grado di fare ed ottenere molto di più di quello che vi aspettereste. Sarà un ottimo Natale, forse di grande intesa o rinascita sentimentale. Nella vita domestica occorrerà trascorrere più ore in allegria e spensieratezza, uscite dalle mura domestiche anche se li riterrete l’unico posto piacevole e sicuro.

Oroscopo del mese di dicembre: previsioni dal Leone allo Scorpione

Leone - La tenacia e la cautele che avete utilizzato per affrontare i vostri problemi quotidiani vi stanno ricompensando, e lo faranno anche di più di quello che potreste aspettarvi. Importanti novità per quanto riguarda gli affetti, che nel periodo del 25 dicembre, quindi per Natale, saranno ai massimi livelli. La Luna vi sosterrà con la sua razionalità, mentre Venere favorirà gli affetti, le amicizie e l’espressione artistica. Guadagni insperati nel campo lavorativo a metà mese con manifestazioni di amicizia o di amore inaspettate ad inizio e fine periodo. Alcune prossime decisioni miglioreranno la qualità della vita in generale.

Vergine - Un periodo davvero a voi favorevole: curate i vostri affari e non fatevi turbare da questioni meno importanti e non necessarie. State recuperando una salute di ferro, ricordate che per la giornata del 25 dicembre, Natale e per San Silvestro, il vostro partner si aspetta da voi programmi speciali. Se avete progetti da realizzare è il momento di farsi avanti. Complici Mercurio e Venere positivi per il segno a metà mese, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente a una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.

Bilancia - Questo dicembre 2020 sarà il giusto mese per dosare gli impulsi che in passato vi hanno portato a commettere degli errori: cogliete l’occasione per impararne qualcosa e migliorarvi.

Lasciate l’auto in garage e usate le gambe per gli spostamenti in città: vi terrà in forma e contribuirà a rilassarvi. Momenti di svago in coppia nelle ultime due settimane del mese: passionalità da profondere senza risparmio e senza farvi domande. Verrete ricambiati con uguale o se è possibile maggiore intensità. In merito al lavoro, per il momento non si vede neanche l’ombra delle risposte che aspettavate: è giocoforza che dovrete mettervi l’anima in pace.

Scorpione - State riuscendo con successo a tirarvi fuori da un periodo di stasi che aveva bloccato le vostre brillanti iniziative. Questo dicembre riprenderete massima fiducia in voi stessi e nelle persone che vi stanno vicino e che, qualche volta, potreste aver trascurato più del dovuto.

Vedere la vita in rosa risolverà già buona parte dei vostri problemi. Se avete interessi in comune con altri, dovreste invece assicurarvi che non vi stiano giocando un brutto tiro. In ambito sentimentale non continuate a guardarvi indietro, idealizzando il ricordo di un amore che fu: date spazio all’intento più vitale di aprirvi al futuro.

Astrologia di dicembre: l'oroscopo dal Sagittario al segno dei Pesci

Sagittario - Questo dicembre 2020 sarà un mese molto movimentato dal punto di vista dei legami col partner. Tanti i saliscendi, che però saranno bilanciati da una stabilità lavorativa rincuorante. Una relazione in fase di decollo, ad inizio mese potrebbe incontrare ostacoli indipendenti dalla vostra volontà, ma in ogni caso la sincerità è d’obbligo.

Obiettivi ambiziosi diventeranno sempre più vicini, ma occorrerà selezionare meglio le idee. Troppe varianti vi confondono. La fase pre-natalizia non sarà esaltante, tuttavia avrete delle carte da giocare. Ci saranno in atto nel frattempo cambiamenti importanti nella vita famigliare: preparatevi a qualcosa di nuovo ma estremamente positiva.

Capricorno - Ottimo periodo questo relativo al dicembre che sta per iniziare. Cominciate a pianificare qualcosa di grande per il futuro: guardatevi attorno e potreste scoprire tanto su quello che sarà il vostro futuro di lungo termine. Un Natale indimenticabile e di grande sentimento si preannuncia all'orizzonte: viaggerete su una corsia preferenziale, ma occhio ai cali di attenzione.

Tenete viva la fiamma con piccoli gesti per esprimere il vostro amore. Nel giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero stimolante. Non siate timidi: approfondite la conoscenza.

Acquario - Avete avuto modo a novembre di stabilizzarvi dopo un periodo molto incerto, ma state attenti a non perdere d’occhio la stabilità a dicembre. Intanto cercate qualcosa di nuovo da fare, magari troppo grande, insicuro o impossibile da controllare. Chi è innamorato cotto e non ha ancora trovato il coraggio o l’occasione per dichiararsi troverà nella prossima Luna in Acquario un sensale d’eccezione. Un parente involontariamente potrebbe mettere zizzania tra voi e il partner. Nelle vostre faccende siate il più possibile discreti e riservati.

Pesci - Quello in arrivo è un periodo tranquillo, secondo quanto dichiarato dall'oroscopo di dicembre 2020. Non lasciatevi prendere dalla noia, ma cercate di comprendere come sia inutile mettere a rischio quello per cui avete lottato per il solo motivo di volervi mettere in gioco. Con Venere e Marte favorevoli, la vita di coppia scorre su una corsia preferenziale. Momento ideale per realizzare progetti importanti, come certamente eccitante sarà il vostro Santo Stefano, con un Natale all'insegna della sensualità e della passione. Tenetevi pronti per il 31 dicembre perché passerete uno dei migliori fine anno mai fatti fin d'ora.