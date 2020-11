L'oroscopo dell'ultimo mese dell'anno, ovvero dicembre, prevede un periodo fatto perlopiù di sentimenti per i nativi Cancro, che potranno contare sul sostegno di Venere dal segno amico dello Scorpione. Il settore professionale dei nativi Leone ricomincerà a prendere piede in quanto Mercurio si sposterà in trigono dal segno del Sagittario, anche se bisogna considerare che in seguito Giove e Saturno saranno opposti. Per Gemelli il settore professionale sarà tutto sommato stabile e permetterà dunque di vivere l'ultima parte dell'anno serenamente. Toro riuscirà a ottenere qualche soddisfazione in più dal punto di vista professionale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo dicembre, 1ª sestina

Ariete: ancora qualche piccolo ostacolo da superare, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Ciò nonostante, l'oroscopo del mese di dicembre sarà più che valido per voi nativi del segno. Alcuni progetti nelle prime due settimane potrebbero faticare un po’ a prendere il volo, ma dalla seconda metà del mese, quando Giove e Saturno si troveranno in sestile rispetto al segno dell'Acquario, vedrete che non vi farete problemi a proporre progetti più ambiziosi e a chiudere l'anno veramente bene. Ottima invece la sfera sentimentale.

Venere non è più in opposizione e questo vi permetterà di recuperare il vostro rapporto con il partner. Inoltre, quando Venere si sposterà nel segno del Sagittario sarete pronti a concludere in maniera eccellente l'anno e iniziare il 2021 serenamente e con buoni propositi. Se siete single durante questo periodo avrete modo di essere passionali e romantici, magari riuscendo a trovare davvero l'amore in questo periodo, nel bene e nel male, sempre magico e affascinante.

Voto - 8

Toro: prima parte del mese ancora poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, considerato che Venere è opposta. Il litigio di coppia sarà sempre dietro l'angolo e forse sarebbe il caso che siate sempre chiari nelle vostre intenzioni. Fortunatamente dalla seconda metà del mese Venere cambia segno.

Non ci saranno continui litigi, ma dovrete lavorare molto per cercare di ristabilire la vostra relazione sentimentale. Se siete single dovrete essere in grado di affrontare i problemi a muso duro, se volete andare avanti con tenacia e soddisfazione. Per quanto riguarda il lavoro fortunatamente Mercurio sarà in una posizione migliore fin dall'inizio del mese, tuttavia Giove sarà presto in quadratura. I miglioramenti ci saranno nelle vostre mansioni, con qualche soddisfazione, ma in ogni caso attenti agli imprevisti. Voto - 7-

Gemelli: oroscopo del mese di dicembre discreto per voi nativi del segno. Se infatti nella prima parte del mese la sfera sentimentale sarà ancora stabile, con tutto sommato qualche soddisfazione, successivamente dovrete fare i conti con Venere in opposizione fino ai primi giorni del 2021.

Le ultime settimane saranno un po’ difficili, ma con il vostro atteggiamento deciso e romantico al tempo stesso forse sarà meno peggio di quel che pensate. Se siete single potrebbero ritornare alcune persone ormai appartenenti al passato, ma non è detto che tutti i mali vengono per nuocere, dunque gestite come meglio credete la situazione. Nel lavoro non sarà un mese ricco di novità, ma nel complesso piuttosto tranquillo. Avete ottenuto notevoli risultati nel mese precedente e adesso, dopo una piccola pausa, vedrete che con Giove in trigono dal segno amico dell'Acquario i risultati saranno notevoli, soprattutto se siete nati tra la seconda e la terza decade. Voto - 7,5

Cancro: in arrivo un mese più che soddisfacente per voi nativi del segno, che vi permetterà di chiudere bene questo 2020.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il transito di Venere nel segno dello Scorpione durerà per poco più di metà mese, dunque se avete dei piani piuttosto ambiziosi, o presupposti per il nuovo anno, questo periodo potrebbe essere il più valido. Nella seconda parte del mese la situazione sarà tutto sommato stabile e piacevole. In ogni caso i sentimenti saranno spesso in auge tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single dovrete cercare di sconfiggere le vostre paure interiori e cercare di mettervi in mostra più spesso, con un atteggiamento più schietto. In ambito lavorativo Mercurio smette di essere favorevole, ma dopo i buoni risultati del mese precedente non avrete di cui lamentarvi, anzi, il mese di dicembre si rivelerà tutto sommato buono, con qualche soddisfazione di cui potreste anche andarne fieri.

Voto - 8-

Leone: ultima parte dell'anno in calo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere infatti sarà in quadratura dal segno dello Scorpione, rendendovi leggermente nervosi, magari per qualcosa che non funzionerà come si deve. Fortunatamente si tratterà di una situazione temporanea, in quanto nella seconda parte del mese Venere si sposterà nel segno del Sagittario, dunque in posizione favorevole. Cercate di resistere in questo primo periodo, oltretutto potrete contare sul Sole in buona posizione. Se siete single sarà un momento piuttosto agitato in fatto di sentimenti, ma forse con qualche piccola svolta. Nel lavoro questo mese di dicembre si rivelerà positivo per voi nativi del segno.

Mercurio sarà nel Sagittario e vi permetterà di tornare a esprimere al meglio le vostre potenzialità, con discreti successi in arrivo. Attenzione però quando Giove e Saturno passeranno in opposizione dal segno dell'Acquario, procurandovi qualche imprevisto. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo del mese di dicembre tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In ambito lavorativo sarete ancora in grado di affermarvi tra i vostri colleghi, talvolta sorprendo la concorrenza con mansioni svolte in maniera veramente originale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Tuttavia dovrete considerare che Giove e Saturno non saranno più favorevoli, dunque vi servirà anche un po’ d'impegno in più da parte vostra e contare meno sulla fortuna.

Nubi all'orizzonte per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il mese non inizierà molto bene, considerata la posizione negativa di Venere, che potrebbe raffreddare un po’ l'atmosfera all'interno della vostra relazione di coppia. Il pianeta dei sentimenti, però, sarà nuovamente positivo nella seconda metà del mese, ma a quel punto sarà dovere vostro tenere in alto l'affiatamento di coppia e chiudere l'anno positivamente. Se siete single qualche gratificazione in più a livello sentimentale arriverà anche per voi in cerca dell'amore. Voto - 7,5

L'oroscopo del mese di dicembre continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia a quello dei Pesci.