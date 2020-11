Domani 1° dicembre troveremo sul piano astrologico il Nodo Lunare e la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Venere sosterà in Scorpione. Il Sole e Mercurio proseguiranno l'orbita in Sagittario, così come Saturno, Plutone e Giove permarranno in Capricorno. In ultimo, Marte resterà sui gradi dell'Ariete e Nettuno rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci. Oroscopo di domani favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Gemelli resilienti

Ariete: affettuosi. Venere e Marte a braccetto nella giornata di domani renderanno, con ogni probabilità, i nati Ariete più inclini a dimostrare il proprio affetto alle persone care che, piacevolmente colpiti dal loro trasporto emotivo, non esiteranno nel ricambiarlo.

Toro: test. Giornata che parrà ideale per i lavoratori autonomi di casa Toro, i quali potranno prodigarsi ad effettuare dei test (come suggerito da Urano in moto diretto nella loro orbita) verso i progetti che hanno in ballo, in modo da aggiustare il tiro qualora riscontrassero falle.

Gemelli: resilienti. Adesso che il Luminare diurno non sarà più in opposizione alla Luna sui loro gradi, i nati sotto il segno dei Gemelli potranno avvertire minore pressione sul fronte professionale e, al contempo, dare dimostrazione di resilienza verso le avversità quotidiane.

Cancro: stress. Tante, forse troppe, le incombenze che il primo segno d'Acqua dovrà ultimare questo martedì, dove sarebbe meglio rinviare alcune e delegarne altre, in modo da scongiurare l'indesiderato stress.

Lavoro a gonfie vele per il Leone

Leone: lavoro a gonfie vele. La spinta verso uno spiccato stacanovismo potrebbe farsi sentire in questa giornata per i nati Leone, che avvertiranno i favorevoli influssi del Sole e della Luna, non più in contrasto tra loro.

Vergine: angosciati. L'ambito economico darà, c'è da scommetterci, qualche ansia di troppo al secondo segno di Terra nella giornata di domani, malgrado i nativi preferiscano sottacere il loro malcontento per non angosciare anche partner e figli.

Bilancia: acquisti. Martedì parrà rivelarsi come una giornata propensa agli acquisti natalizi per i nati Bilancia, che si prodigheranno nel soddisfare le richieste di familiari e amici potendo contare su una certa floridezza finanziaria. Con Mercurio di Fuoco e Nettuno d'Acqua, inoltre, riusciranno a scovare imperdibili e strepitose offerte.

Scorpione: detective. Il secondo segno d'Acqua, in queste 24 ore, potrebbe scorgere dei comportamenti poco limpidi dell'amato bene e, di conseguenza, vestire i panni da detective dove comunicherà poco ma osserverà parecchio.

Pesci letargici

Sagittario: destabilizzati. La nona casa sarà irradiata dal transito solare nel loro domicilio ma, sebbene lo stesso sia privo di aspetti astrali al momento, i nativi risentiranno probabilmente dei pesanti influssi opposti della Luna piena di lunedì. La destabilizzazione, quindi, potrebbe accompagnarli da questa giornata sino al 14 dicembre, scemando col trascorrere delle giornate.

Capricorno: insofferenti. Lunedì è stata una giornata particolarmente gratificante per i nativi che, in queste 24 ore, si aspetteranno probabilmente la medesima soddisfazione rimanendo inevitabilmente delusi.

Sfogare tale frustrazione coi parigrado, però, non si rivelerà una saggia mossa che potrebbero pagare tra qualche settimana.

Acquario: dialoghi costruttivi. Se da un lato le faccende professionali rimarranno in secondo piano, dall'altro lato i nativi riusciranno domani ad instaurare un dialogo costruttivo nel menàge amoroso, che avrà buone chance di avere un felice epilogo.

Pesci: letargici. La voglia di socializzare con gli altri non farà, con ogni probabilità, parte delle prerogative di domani dei nati Pesci, i quali preferiranno entrare in un mood letargico rimanendo in pigiama tutto il giorno.