Domenica 29 novembre troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Toro (dove staziona Urano) ai Gemelli (dove sosta il Nodo Lunare), mentre il Sole transiterà in Sagittario. Saturno, Plutone e Giove proseguiranno il domicilio in Capricorno, così come Nettuno continuerà l'orbita in Pesci. Infine, Marte resterà sui gradi dell'Ariete come Mercurio assieme a Venere rimarranno stabili nel segno dello Scorpione.

Oroscopo giornaliero favorevole per Pesci e Leone, meno roseo per Capricorno e Scorpione.

Sul podio

1° posto Pesci: flirt. La settimana chiude i battenti con una giornata all'insegna delle nuove conoscenze in casa Pesci, dove i nativi avranno ottime chance di trasformare un intrigante primo appuntamento in un appassionante flirt di fine mese.

2° posto Leone: spensierati. Nella giornata a loro dedicata, i nati Leone riusciranno probabilmente ad accantonare pensieri uggiosi e problematiche di sorta, per far spazio ad un mood spensierato che gli farà affrontare col sorriso le avversità quotidiane.

3° posto Gemelli: umore top. La Luna sbarcherà nel segno dal tardo pomeriggio donando, con tutta probabilità, ai nati Gemelli un tono umorale nuovamente brioso, che sarà ben apprezzato sopratutto dal partner, il quale vorrà coccolarli sino a sera.

I mezzani

4° posto Sagittario: sinceri. Domenica dove il terzo segno di Fuoco metterà in campo una sincerità senza eguali che, c'è da scommetterci, non andrà parecchio a genio alla mezza mela, che resterà stranita da tale smodata schiettezza.

5° posto Bilancia: questioni pratiche. La giornata risulterà probabilmente a due velocità per i nati del segno, dove ad una mattinata dedita quasi esclusivamente alle faccende pratiche seguirà un pomeriggio dove potranno godersi l'affetto delle persone care.

6° posto Acquario: amici. 24 ore dove i nati Acquario potrebbero non risparmiarsi nelle faccende professionali, specialmente le prime due decadi, ma allo stesso tempo da metà pomeriggio vorranno anche divertirsi, magari organizzando una cena casalinga con qualche amica.

7° posto Ariete: risparmiatori. Qualche spesa extra, probabilmente legata alla casa, spingerà i nati Ariete a risparmiare quanto più possibile questa domenica, in modo da poter utilizzare tale denaro per le idee d'ammodernamento che avranno in mente d'attuare.

8° posto Cancro: a testa bassa. Ci sarà poco tempo per elucubrazioni mentali o pessimismi vari, perché in questa giornata i nati Cancro dovranno spingere sul pedale dell'acceleratore al lavoro, in modo da non perdere terreno con la concorrenza.

9° posto Vergine: routine. Giornata senza infamia ne lode quella che pare prospettarsi in casa Vergine, dove potranno dedicarsi alle attività pratiche e professionali in totale scioltezza, che non passerà inosservata ai vertici aziendali.

Ultime posizioni

10° posto Toro: impazienti. Con la congiunzione Luna-Urano sui loro gradi, in atto nella prima parte della domenica, i nati Toro potrebbero avvertire una forte spinta al rinnovamento che, però, andrà in netto contrasto sia con la loro voglia di certezze e stabilità ma anche con la poca pazienza che metteranno in campo.

11° posto Capricorno: insofferenti. Malgrado il sostegno dei pianeti generazionali, i nati Capricorno vivranno probabilmente una giornata particolarmente ostica nel settore professionale, sopratutto nella seconda parte domenicale quando diverranno un pizzico insofferenti.

12° posto Scorpione: pessimisti. Semaforo acceso sul rosso in questa giornata per i nati Scorpione sotto il profilo mentale, dove il duetto Venere-Mercurio nel loro domicilio soffrirà parecchio il doppio transito lunare rendendo pessimisti i nati del segno.