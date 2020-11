L'oroscopo di mercoledì 11 novembre prevede il ritorno del pianeta Mercurio nel segno zodiacale dello Scorpione, che riuscirà a svolgere con maggior qualità e impegno le proprie mansioni, mentre per il Cancro sarà un cielo più promettente per migliorare i rapporti con i colleghi. Ariete dovrà cercare di abbattere gli ostacoli, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre per il Leone energia e sentimenti andranno di pari passo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 11 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 novembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata piuttosto difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, anche se Mercurio smetterà di essere sfavorevole. Il vero problema è ancora la sfera sentimentale, ancora poco soddisfacente. Dovrete cercare di abbattere gli ostacoli tra voi e la vostra anima gemella, evitando possibili fraintendimenti ed essendo diretti con i dialoghi. Se siete single siate piuttosto cauti nelle vostre discussioni. Sul posto di lavoro sfruttate questo periodo per darvi da fare con le vostre mansioni, ora che Mercurio non vi darà più fastidio, mentre Marte è ancora favorevole. Voto - 6,5

Toro: giornata in calo per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di mercoledì 11 novembre.

Il pianeta Mercurio passa nel segno zodiacale dello Scorpione, dunque in opposizione, e per quanto riguarda il lavoro potreste avere la sensazione di commettere degli errori, anche quando state andando bene. Ebbene, Giove sarà ancora favorevole, dunque cercate di vedere le cose dal lato positivo, se necessario, un aiuto da parte di un collega fidato potrebbe anche starci.

In amore tutto procede bene e sarete sempre pronti ad ascoltare ed eventualmente esaudire le richieste del partner. Se siete single curate i rapporti sociali. Salute tutto sommato discreta. Voto - 7,5

Gemelli: previsioni astrali di mercoledì 11 novembre che annunciano l'arrivo in serata di una bella Luna in trigono dal segno della Bilancia, pronta a dare una spinta in ambito amoroso.

Se siete single riuscirete a fare chiarezza con i vostri sentimenti e forse potreste finalmente prendere una direzione. Sul posto di lavoro sappiate che non avete bisogno di fare ordine, ma di pazienza, soprattutto con quei progetti che richiedono del tempo. In quanto a salute vi sentirete piuttosto bene, ma ogni tanto potreste essere giù di corda. Voto - 7,5

Cancro: cielo leggermente più promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Il pianeta Mercurio smetterà di essere sfavorevole, e sul posto di lavoro la situazione tenderà a migliorare. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. La Luna infatti sarà negativa per qualche giorno, dunque meglio non esagerare con le parole o con i gesti.

Se siete single ci saranno tanti pensieri nella vostra mente, che l'amore probabilmente sarà l'ultimo tra questi. Salute in lieve miglioramento. Voto - 6,5

Leone: finisce l'effetto positivo di Mercurio, adesso nuovamente in quadratura dal segno dello Scorpione. Per quanto riguarda il settore professionale dunque la situazione non sarà più a vostro vantaggio, dunque tenetevi pronti per eventuali imprevisti. Dal punto di vista sentimentale invece la situazione è ancora a vostro vantaggio, considerato inoltre che la Luna sarà in Bilancia. Il romanticismo fiorirà in modi diversi nella vostra relazione di coppia, dovrete solo scegliere il metodo più efficace. I single riusciranno a superare gli ostacoli con pazienza e perseveranza.

Salute molto buona grazie a pianeti favorevoli come Marte. Voto - 7+

Vergine: parte centrale della settimana soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Arriva Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione, e insieme a Giove in trigono dal segno del Capricorno, non potrete che ottenere grandi risultati, anche da alcune collaborazioni. Sfera sentimentale nel complesso stabile, anche se è non ci sarà lo stesso romanticismo di qualche settimana con il partner. Per quanto riguarda i single saprete trasformare la giornata in qualcosa di buono e proficuo. Voto - 8

Bilancia: da questa giornata perderete il supporto di Mercurio secondo l'oroscopo, ma questo cielo al momento è piuttosto promettente e non andrà a rovinare più di tanto questo periodo.

Sul fronte sentimentale inoltre arriverà la Luna in serata, pronta ad aggiungere un tocco di romanticismo in più alla vostra relazione di coppia. I cuori solitari saranno felici di trascorrere del tempo con persone a cui tengono. In ambito lavorativo magari potrebbe nascere qualche imprevisto, ma che sarete in grado di risolvere presto. Salute tutto sommato accettabile. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo di mercoledì 11 novembre che vedrà il ritorno del pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale. Con questo cielo recuperare punti sul posto di lavoro ed esaltare al massimo la vostra formula sarà nuovamente possibile. Tutto ciò che dovrete fare, sarà metterci tutto il vostro impegno. In ambito sentimentale la bellezza è tale soprattutto se ci si sente bene con la propria persone e voi single dovrete capire bene prima questo concetto.

Se avete una relazione stabile, non vi farete problemi a dialogare di tutto con la vostra anima gemella. Salute in lieve miglioramento in questo periodo. Voto - 8+

Sagittario: Luna che torna favorevole in serata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale dunque tornerete in pista e sarete in grado di fare impazzire la vostra anima gemella. Se siete single l'affetto delle persone care vi aiuterà a farvi sentire più sereni con voi stessi e con gli altri. Sul fronte lavorativo Mercurio non sarà più favorevole, ciò nonostante avrete comunque delle idee interessanti da portare sul banco di prova molto presto. In quanto a salute vi sentirete molto spesso in forma e con la voglia di fare.

Voto - 8-

Capricorno: Mercurio smette di essere sfavorevole, ma ancora avrete molta strada davanti a voi prima di raggiungere nuovamente l'apice secondo l'oroscopo. Intanto, per quanto riguarda il lavoro, la situazione tenderà a migliorare un po’ e questo cielo vi garantirà dei buoni risultati. Sul fronte sentimentale siete un po’ stufi di questi continui battibecchi, e forse sarebbe il caso di prendere in mano la situazione. Per quanto riguarda i cuori solitari vorreste tanto trovare l'amore, ma con le parole sappiate che non andrete molto lontano. In quanto a salute, meglio non affaticarsi troppo in questa giornata. Voto - 7-

Acquario: oroscopo di mercoledì in leggero calo per voi nativi del segno, ma ancora molto valido, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

La Luna infatti sarà in posizione favorevole, e insieme a Venere godrete di una maggiore serenità insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single sicurezza emotiva e senso di responsabilità saranno ideali per fare colpo. In ambito lavorativo invece da questa giornata sarà richiesta attenzione sulle idee che vorreste portare avanti. Mercurio infatti sarà sfavorevole, dunque meglio essere prudenti. Voto - 7,5

Pesci: avrete modo di recuperare il tempo perso nelle ultime giornate sul posto di lavoro, considerato che adesso che Mercurio è favorevole, vi darete da fare per svolgere alla perfezione i vostri progetti. In amore la situazione sarà un po’ tra alti e bassi, ma tutto sommato soddisfacente.

Per quanto riguarda i single il Sole in buona posizione promette momenti dolcissimi insieme alla persona per cui provate qualcosa. Salute molto buona grazie anche al vostro buon umore che vi spinge a tenervi sempre impegnati. Voto - 8-