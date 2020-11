Giovedì 19 novembre troviamo sul piano astrale Giove, la Luna, Saturno e Plutone transitare in Capricorno, mentre Urano sosterà nel segno del Toro. Mercurio assieme al Sole continueranno a stazionare in Scorpione, così come Nettuno proseguirà nell'orbita dei Pesci. Infine, Venere permarrà in Bilancia come Marte resterà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo giornaliero favorevole per Capricorno e Toro, meno conciliante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: affabili. Grazie al sestile che la Luna sui loro gradi ingaggerà col Sole, i nati Capricorno potranno risultare più concilianti e meno puntigliosi nel settore professionale, lasciando piacevolmente sorpresi i colleghi.

Amore in stand-by.

2° posto Toro: intuitivi. Nettuno e Mercurio, rispettivamente in Pesci e Scorpione, saranno presumibilmente una manna dal cielo per i nativi in termini di acutezza mentale, difatti molti giungeranno a delle innovative intuizioni, che andrebbero messe in atto quanto prima.

3° posto Scorpione: sinceri. Giovedì in cui il secondo segno d'Acqua parrà non curarsi particolarmente delle faccende lavorative, direzionando la propria attenzione sulle manchevolezze del partner e, di conseguenza, spiattellandole senza troppi giri di parole.

I mezzani

4° posto Ariete: vanitosi. L'opposizione Marte-Venere, oramai giunta al giro di boa, assieme alle posizioni ostili dei pianeti generazionali renderanno, con tutta probabilità, i nati Ariete oltremodo vanitosi, facendo diventare lo specchio il migliore amico di queste 24 ore.

5° posto Vergine: organizzati. Tra casa e lavoro i nati del segno saranno presumibilmente alle prese con una imponente mole di lavoro che, come si confà alla loro indole, sapranno organizzare con metodo. Malgrado ciò, però, sarebbe bene procrastinare alcune attività pratiche ai prossimi giorni, in modo da scongiurare lo stress.

6° posto Leone: determinati. Questa giornata di metà settimana si prospetta non particolarmente conciliante sotto il profilo professionale, ma i nativi grazie al supporto marziale in moto diretto riusciranno con determinazione a superare ogni avversità si presenterà al loro cospetto.

7° posto Sagittario: taciturni.

La voglia di comunicare col mondo circostante sarà, c'è da scommetterci, ridotta al lumicino questo giovedì, a causa del Luminare notturno che guarderà in cagnesco Marte in Ariete, facendo preferire ai nativi un mood taciturno.

8° posto Gemelli: umore sottotono. Dal viso dei nati Gemelli in questa giornata sarà probabilmente complicato cavare un sorriso, e non faticheranno ad accorgersene le persone care che, conoscendoli, lasceranno sbollire il loro malcontento senza chiedere nulla in merito.

9° posto Bilancia: amore flop. Il binomio Mercurio-Sole d'Acqua assieme all'opposizione marziale potrebbero minare la tranquillità del menàge amoroso di casa Bilancia, rendendo il clima in casa piuttosto gelido.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda le faccende lavorative di casa Acquario questo giovedì, in quanto i nativi dovranno sorbirsi l'osticità dei pianeti lenti stimolati perlopiù dalla Luna in Capricorno, che porterà probabilmente a numerosi equivoci coi parigrado.

11° posto Pesci: insoddisfatti. Facendo un quadro generale della loro situazione attuale, molti nati Pesci potrebbero scorgere esclusivamente il bicchiere mezzo vuoto del loro percorso esistenziale, scivolando in un atteggiamento intriso d'insoddisfazione.

12° posto Cancro: stand-by. In giornate come queste, dove il parterre planetario sembrerà incaponirsi su di loro, i nativi farebbero meglio a prendersi un giorno di ferie dal lavoro e, allo stesso tempo, rinviare eventuali appuntamenti galanti, in quanto questo giovedì la probabilità di essere fraintesi sarà probabilmente alta.