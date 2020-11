L'Oroscopo di questa settimana vede in primo piano l'ingresso di Venere nello Scorpione. Le previsioni quindi sono favorevoli, in modo particolare, per i segni d'Acqua. Venere, che governa l'amore, si tinge di passionalità: l'impeto sarà al primo posto per tutti. Il Toro, però, dovrà combattere con qualche attacco di gelosia in più. Vediamo ora quali sono le previsioni settimanali per i segni dello Zodiaco.

Per il Toro le previsioni parlano di crisi in amore

Ariete - L'ingresso del Sole in Sagittario vi porta aria fresca e una bella sensazione di alleggerimento in ogni campo. Le previsioni dicono che continua per voi, però, l'influsso negativo di Giove e, quindi, è probabile che al vostro grande impegno nel lavoro e nella vita privata non corrisponda un risultato adeguato.

Potrete, però, consolarvi in amore, visto che sarete più passionali che mai.

Toro - Le previsioni della settimana per voi consigliano di fare attenzione al rapporto con il vostro partner. Sono in arrivo incomprensioni e gelosie e vi sentirete trascurati. Il periodo non è dei migliori neppure in campo lavorativo, in particolare se lavorate in società. Il consiglio è di armarvi della vostra proverbiale pazienza, in caso contrario alcuni nodi verranno al pettine e sarà difficile evitare lo scontro.

Gemelli - Il Sole in Sagittario va in opposizione al vostro segno: avrete mille stimoli in più e mille cose da raccontare al telefono agli amici. Marte è sempre in posizione favorevole, quindi non vi mancheranno le energie e la voglia di mettervi in gioco.

Il periodo, però, non porta novità né in campo lavorativo, né in amore. I rapporti di vecchia data procedono bene.

Le previsioni settimanali: Cancro passionale e Leone nervoso

Cancro - La situazione per voi tende a migliorare. Ci sono buone prospettive in campo lavorativo, mentre in amore, finalmente, ci sarà tanta voglia di lasciarsi andare e la passione salirà a mille.

Le previsioni della settimana, quindi, sono piuttosto positive, dovete solo fare attenzione alle giornate centrali, il 25 e il 26, perché una Luna dispettosa potrebbe crearvi qualche piccolo sbalzo d'umore.

Leone - Nonostante l'ottima posizione del Sole che vi dona energia e tanta voglia di fare, dovrete combattere con una Venere negativa che non vi renderà facile gestire il rapporto con il partner.

Se siete single, è possibile un incontro, anche se il rischio è di interessarvi a qualcuno che è già in coppia. Potreste essere molto nervosi nel fine settimana.

Vergine - Le previsioni per voi parlando di un inizio settimana faticoso. Dal lato sentimentale, però, la situazione è in miglioramento: ci sarà una migliore comunicazione con il partner e, in generale, sarete più aperti verso il prossimo. Il weekend vi vedrà assoluti protagonisti e per quelli di voi appassionati di cucina tornerà la voglia di mettersi ai fornelli.

Bilancia - Per voi potrebbe essere una settimana piuttosto anonima, nel senso che non ci sono novità o cambiamenti degni di nota. È Marte, però, il pianeta che agisce verso di voi in modo diretto e vi potrebbe spingere a fare qualche taglio drastico.

Siete molto insofferenti già da tempo con situazioni stabili nella vostra vita che, però, vi stanno molto strette: da questo punto di vista, le giornate del 25 e del 26 risulteranno molto difficili da gestire.

Settimana al top per lo Scorpione: previsioni da dieci e lode

Scorpione - Siete i veri protagonisti del periodo e con l'ingresso di Venere nel segno è in arrivo tanto fascino in più e anche qualche occasione fortunata. Sarete belli e impossibili a inizio settimana, mentre nel weekend sarà il caso di dosare le energie. Se siete in coppia potreste vivere momenti indimenticabili con il partner. Le previsioni, quindi, vi annunciano una settimana interessante: gestitela bene.

Sagittario - L'inizio della settimana non sarà super favorevole, ma vi riprenderete prestissimo.

L'ingresso del Sole nel vostro segno vi porterà a essere ancora più dinamici, mentre Venere in Scorpione per alcuni metterà in primo piano gli amori clandestini. Per tutti gli altri il periodo non porta né grossi cambiamenti, né grandi novità, ma vivrete giornate piuttosto equilibrate.

Capricorno - Venere nello Scorpione vi dona tanta sensualità ed è il caso di approfittare, visto che negli ultimi tempi siete stati molto distaccati e freddi nei confronti del prossimo e del partner. Mercurio super favorevole favorisce gli affari e la carriera: vi arriverà, quindi, qualche spunto in più in campo lavorativo e per voi questa è sempre una grandissima gioia.

Acquario - La settimana sarà molto stimolante.

Avrete il Sole in ottima posizione che vi renderà particolarmente ottimisti, mentre Venere vi stuzzicherà moltissimo e vi porterà a rischiare (anche in amore). Ci saranno alti e bassi, ma se saprete approfittare di questi influssi planetari così particolari, il periodo potrebbe essere interessante e anche molto proficuo. Arriveranno, sicuramente, tante idee nuove sul lavoro che presto potrete mettere in pratica.

Pesci - La Luna transita nel vostro segno a inizio settimana e, unita a Venere nello Scorpione, vi renderà tanto romantici. Sarà questo il trend dei prossimi giorni: avrete tanta voglia di coccole, ma anche di passionalità e renderete l'eros protagonista del weekend. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità e sono in arrivo nuovi contatti utili per la vostra attività.