Mercoledì 18 novembre troveremo sul piano astrologico Luna, Giove, Plutone e Saturno transitare in Capricorno, mentre Sole e Mercurio sosteranno in Scorpione. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Venere rimarrà stabile nel segno della Bilancia. In ultimo, Marte resterà nel domicilio dell'Ariete, come Nettuno continuerà il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: idee. Con la Luna in sestile al duetto Mercurio-Nettuno d'Acqua, i nati sotto il segno del Toro avranno buone chance di godere di un'invidiabile acutezza mentale, che li farà giungere a innovative idee sul fronte professionale, specialmente per coloro che svolgono un'attività indipendente.

2° posto Capricorno: tenaci. Mercoledì dove le problematiche lavorative parranno mettersi in stand by e, grazie al sestile che Saturno sui loro gradi formerà col Sole in Scorpione, i nativi potranno mettere in campo una spiccata tenacia, che li aiuterà a trovare soluzioni laddove i parigrado vedranno complicanze.

3° posto Scorpione: schietti. Il secondo segno d'Acqua, in queste 24 ore, potrebbe non avere peli sulla lingua, soprattutto nelle faccende sentimentali, dove ogni manchevolezza del partner sarà sviscerata senza troppi rimorsi. Lavoro in secondo piano.

I mezzani

4° posto Vergine: metodici. In questa giornata di metà settimana i nati Vergine sapranno organizzare le loro 24 ore nei minimi dettagli, a patto che nessuno si intrometta nella loro tabella di marcia, perché non saranno tollerati eventuali cambi in corsa.

5° posto Ariete: cura del corpo. Una giornata in cui il primo segno zodiacale si dedicherà, con tutta probabilità, alla cura del proprio corpo, sebbene i pianeti lenti avvalorati, dalle posizioni dei Luminari, gli intimeranno di non scialacquare un patrimonio per l'acquisto dei prodotti di bellezza.

6° posto Leone: a testa bassa. Ci sarà presumibilmente poco tempo per dedicarsi ad altro all'infuori dei progetti professionali in essere questo mercoledì in casa Leone, coi nativi che metteranno il turbo per giungere anzitempo ai risultati tanto desiderati.

7° posto Sagittario: solitari. La quadratura che il Luminare notturno formerà con Marte diretto in nona casa, ci potrebbe parlare di un terzo segno di Fuoco alle prese con una viscerale voglia di starsene per i fatti propri, magari con la sola compagnia del loro piatto preferito.

8° posto Bilancia: taciturni. I pianeti generazionali andranno in quadratura a Venere sui loro gradi, spingendo i nati Bilancia a limitare le conversazioni quanto più possibile, specialmente la terza decade che dovrà fare i conti anche col nervosismo.

9° posto Gemelli: pantofolai. La voglia di mondanità sarà, c'è da scommetterci, un lontano ricordo in casa Gemelli durante questa giornata, dove i nati del segno preferiranno, lavoro permettendo, godersi l'affetto delle persone care, standosene nella propria abitazione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: attriti professionali. Il clima nell'ambiente lavorativo dei nati Acquario potrebbe non essere dei migliori, coi nativi che riscontreranno un deficit nella comunicazione, il quale darà il via a equivoci e battibecchi coi colleghi.

11° posto Cancro: amore flop. Da una parte il Sole verrà sostenuto a gran voce dal quartetto Giove-Luna-Plutone-Saturno, che farà emergere vecchie inquietudini nella coppia, e dall'altra Venere d'Aria non riceverà alcun supporto astrale, rendendo le faccende amorose dei nativi difficilmente gestibili.

12° posto Pesci: pessimisti. Mercoledì dove il dodicesimo segno zodiacale potrebbe incaponirsi nel vedere esclusivamente il bicchiere mezzo vuoto della loro quotidianità perdendosi, purtroppo, la magia di alcune piccole cose che rendono l'esistenza degna di essere vissuta.