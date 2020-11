Venerdì 6 novembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Cancro, mentre il Sole sosterà sui gradi dello Scorpione. Giove, Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, Venere, assieme a Mercurio, rimarranno stabili in Bilancia come Marte resterà nel domicilio dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno entusiasmante per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Le vicende sentimentali di casa Acquario balzeranno, con ogni probabilità, alla ribalta durante la giornata che precede il weekend, grazie sopratutto al trigono che Nettuno formerà coi Luminari, oltre che allo splendido transito venusiano nel loro Elemento.

2° posto Gemelli: lavoro top. Con Venere in Bilancia opposta a Marte in Ariete, i nati Gemelli questo venerdì metteranno probabilmente in campo una dedizione professionale senza eguali, malgrado non riescano a sopportare alcuna critica sul loro operato.

3° posto Leone: dettagli da rivedere. Il secondo segno di Fuoco potrebbe avere a che fare con 24 ore dove i progetti lavorativi in essere avranno bisogno di qualche ritocco, e sarà bene dedicare il tempo necessario a ciò. visto che nel weekend arriverà una magnifica Luna nel segno, con risultati al seguito.

I mezzani

4° posto Sagittario: affaccendati. Le incombenze pratiche da ultimare non dovrebbero mancare questo venerdì in casa Sagittario ma, qualora ciò dovesse accadere, i nativi se le cercheranno col lanternino in modo da evitare, quanto più possibile, di rimuginare su pensieri stantii.

5° posto Vergine: briosi. I Luminari d'Acqua sembreranno indirizzare i nati Vergine verso una giornata all'insegna della spensieratezza, dove si lasceranno scivolare le cose addosso, e le amiche storiche non potranno che apprezzare il loro mood scanzonato.

6° posto Ariete: punto della situazione. Marte, ancora retrogrado sui loro gradi, opposto a Venere imporrà al primo segno zodiacale di fare il punto della situazione amorosa del momento.

Lanciarsi in un dialogo chiarificatore col partner, però, sarebbe da evitare, visto lo scontro che Mercurio opposto ingaggerà coi pianeti generazionali.

7° posto Toro: egocentrici. La sesta casa sarà illuminata dall'opposizione di Urano nel loro segno col Sole in Scorpione, e ciò avrà buone chance di tradursi in un atteggiamento egocentrico da parte dei nativi nelle faccende di cuore, dove i bisogni della mezza mela passeranno in secondo piano.

8° posto Cancro: riflessivi. La Luna nel segno quadrerà Marte e sarà opposta al terzetto Giove-Plutone-Saturno, rendendo probabilmente questo venerdì incline alla riflessività in casa Cancro. Essere così pensierosi con tali avversità planetarie, però, potrebbe rendere il primo segno d'Acqua particolarmente insoddisfatto del suo presente.

9° posto Scorpione: bocca cucita. Già dalle prime ore della giornata i nati sotto il segno dello Scorpione avranno, con tutta probabilità, ben chiaro che, per non urtare i precari equilibri professionali, sarà bene tenere la bocca cucita lavorando a testa bassa.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: fiacchi. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarderà il bottino energetico di casa Bilancia, dove molti nativi preferiranno probabilmente procrastinare le attività, pratiche e professionali, meno impellenti per rilassarsi quanto più possibile.

11° posto Capricorno: cambi comportamentali. Restare ancorati sulle proprie posizioni non è quasi mai la scelta migliore per affrontare il proprio percorso esistenziale, ed i nati Capricorno in questa giornata potrebbero capire a fondo che cambiare alcuni loro comportamenti gli gioverebbe non poco.

12° posto Pesci: nervosi. Basterà una futilità per far emergere l'ira dei nati Pesci in queste 24 ore, specialmente nel settore amoroso dove potrebbero avere una soglia minima di sopportazione verso i capricci del partner. Lavoro in stand-by.