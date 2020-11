Giovedì 5 novembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita del Cancro, nel frattempo il Sole sosterà nel domicilio dello Scorpione. Saturno, Plutone e Giove permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il transito in Toro. Infine, Marte resterà nel segno dell'Ariete come Nettuno continuerà il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: finanze top. Il bottino economico di questa giornata per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà presumibilmente florido, tanto che molti nativi opteranno per investire tale denaro su loro stessi, ad esempio partecipando ad un corso d'aggiornamento professionale.

2° posto Cancro: lucidi. Con la congiunzione dei Luminari in trigono a Nettuno d'Acqua, i nati Cancro potrebbero mettere in campo un'invidiabile acutezza mentale, sopratutto nelle vicende sentimentali dove riusciranno a carpire le intenzioni del partner ancor prima che lo stesso proferisca parola.

3° posto Leone: stacanovisti. 24 ore dove, con ogni probabilità, ci sarà da sudare in casa Leone per giungere a dei risultati degni di nota, ma grazie al supporto del duetto Venere-Mercurio nell'affine Bilancia riusciranno a dare prova di grande stacanovismo, non curandosi troppo dei contrattempi lavorativi che incontreranno.

I mezzani

4° posto Vergine: meticolosi. Grazie al binomio Sole-Luna in Scorpione sarà presumibilmente la meticolosità professionale ad emergere in maniera prorompente durante il giovedì dei nati Vergine, coi nativi che parranno incontentabili circa l'organizzazione dei loro progetti in essere.

5° posto Sagittario: pungenti. Nel menàge amoroso del terzo segno di Fuoco si respirerà, c'è da scommetterci, un clima tutt'altro che conciliante a causa dei nati del segno, i quali non perderanno occasione per sottolineare i difetti, a loro dire, dell'amato bene.

6° posto Ariete: nostalgici. Il languido Nettuno retrogrado in Pesci stimolato dal doppio trigono coi Luminari d'Acqua potrebbe sollecitare le corde della nostalgia nativa, coi pensieri che andranno a ritroso sino a ripescare quella storia amorosa oramai conclusasi da tempo.

7° posto Gemelli: riflessivi. Giornata di metà settimana che, con tutta probabilità, vedrà il primo segno d'Aria alle prese con delle profonde riflessioni circa il loro percorso esistenziale, suscitando la perplessità del partner poco abituato a vederlo immerso tra i pensieri.

8° posto Bilancia: umore flop.

Il tono umorale nativo, a causa della quadratura mercuriale sui loro gradi coi pianeti generazionali, sarà presumibilmente sotto tono nelle vicende professionali, dove sarà bene fare orecchie da mercante alle provocazioni dei parigrado.

9° posto Pesci: indaffarati. Le incombenze procrastinate nei giorni addietro potrebbero dover essere, gioco forza, ultimate in queste 24 ore dove i nati Pesci si troveranno con una mole di lavoro maggiore del solito. Sarà meglio rimboccarsi le mani e portarle a compimento questo giovedì, in modo da non gravare troppo nelle attività dei giorni a venire.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: taciturni. Nel settore professionale i nati sotto il segno dell'Acquario non avranno probabilmente granché voglia di comunicare con capi e colleghi, difatti molti tra loro preferiranno lavorare a testa bassa sperando che il turno finisca prima possibile.

11° posto Toro: confusi. L'opposizione Urano-Sole ed il sestile Nettuno-Plutone non saranno probabilmente i migliori sponsor per l'acutezza mentale di queste 24 ore in casa Toro, coi nativi che dovranno fare i conti con una certa confusione sul da farsi.

12° posto Capricorno: amore flop. Le angosce e le frustrazioni riguardanti l'ambiente professionali che stanno costellando il periodo potrebbe trovare la loro valvola di sfogo nel settore sentimentale, col partner che verrà bacchettato anche per futilità.