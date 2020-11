Sabato 7 e domenica 8 novembre troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Leone, mentre Mercurio con Venere sosteranno sui gradi della Bilancia. Il Sole permarrà in Scorpione, così come Giove, Plutone e Saturno proseguiranno l'orbita in Capricorno. Infine, Urano rimarrà stabile in Toro come Nettuno continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Capricorno e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe scoccare nel weekend in casa Leone, grazie alla Luna nel segno in trigono a Marte ed in sestile a Venere che si befferà della poco imponente quadratura del Sole in Scorpione.

2° posto Sagittario: poliedrici. L'ambiente domestico del terzo segno di Fuoco rappresenterà, con ogni probabilità, il focus di queste 48 ore che chiuderanno la settimana. I nativi si prodigheranno nell'adempiere a quelle faccende spesso rinviate, come sistemare il lavabo che gocciola o pulire la grondaia.

3° posto Ariete: shopping. Se da un lato le vicende amorose nasconderanno presumibilmente qualche insidia dal pomeriggio di sabato, dall'altro i nati Ariete potranno contare su una buona floridezza economica, che gli permetterà di concedersi qualche acquisto desiderato da tempo.

I mezzani

4° posto Vergine: tenaci. Con il Luminare notturno nell'espansivo Leone alcuni errori di valutazione sul versante lavorativo potrebbero venire alla luce, ma i nati sotto il segno della Vergine non si lasceranno abbattere da tali ostacoli, grazie agli splendidi influssi dei pianeti generazionali in moto diretto.

5° posto Toro: smart working. La voglia di rapportarsi col mondo circostante, considerate le posizioni avverse del duetto Sole-Luna, saranno probabilmente ridotte al lumicino questo weekend in casa Toro, coi nativi che preferiranno, ove possibile, lavorare in smart working piuttosto che recarsi nel luogo fisico in cui operano.

6° posto Gemelli: briosi. Venere e la Luna danzeranno a braccetto dal primo pomeriggio del 7 novembre rendendo, c'è da scommetterci, particolarmente esuberanti e briosi i nati sotto il segno dei Gemelli, che saranno l'anima della festa ovunque andranno.

7° posto Bilancia: chiarimenti amorosi. Ad un sabato piuttosto routinario potrebbe seguire una domenica ideale in casa Bilancia per lanciarsi in un chiarimento col partner, in modo da appianare eventuali contrasti e musi lunghi nati nel corso della settimana.

8° posto Scorpione: puntigliosi. Le battute al vetriolo di cui, con ogni probabilità, si correderanno i nati Scorpione in questo weekend faranno storcere il naso a più d'una persona, specialmente nel menàge amoroso in cui il partner potrebbe fargli una sonora lavata di capo.

9° posto Cancro: lavoro flop. Qualcosa potrebbe non girare come preventivato per i lavoratori autonomi del primo segno d'Acqua, che si troveranno alle prese con fastidiosi contrattempi ed una clientela palesemente insopportabile.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: bizzosi. Weekend in cui i nati Capricorno avranno, con ogni probabilità, delle difficoltà nel relazionarsi al mondo circostante a causa di un latente nervosismo che sarà figlio dell'opposizione Sole-Urano oltre che della posizione sfavorevole lunare.

11° posto Pesci: bugiardi. L'ottava casa sarà illuminata dalla Luna di Fuoco quadrata al Sole d'Acqua che potrebbe spingere i nati Pesci a dire qualche bugia, nelle discussioni amicali, per far apparire più interessanti i loro dialoghi. Con Nettuno retrogrado sui loro gradi e Plutone diretto in Capricorno, però, le percentuali di essere immediatamente scoperti saranno alte.

12° posto Acquario: a rilento. Due giornate in cui i nati Acquario avvertiranno probabilmente un certo rallentamento verso il raggiungimento dei loro obiettivi pratici e professionali, ma sarà meglio non perdersi d'animo e pazientare qualche altra settimana per cogliere i floridi frutti del lavoro svolto in precedenza.