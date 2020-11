Grazie agli influssi caldi e seducenti della Luna, la nuova settimana inizia in maniera molto vantaggiosa per i Gemelli, che possono dedicarsi all'amore e alla cura del partner. Anche gli incontri sono favoriti per i single. Grande recupero per l'Ariete, che ritrova le energie e la voglia di fare, così come il Leone. Pesci sensuali e romantici, ma meglio evitare di ostentare una eccessiva gelosia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 2 all'8 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: la prima settimana del nuovo mese inizia con un buon recupero di energie e vitalità per il segno, che fa ritrovare la forza fisica e ricarica l’ottimismo e la voglia di stare con gli altri. È un buon momento per la sfera lavorativa, soprattutto per chi lavora nel campo dei social media. Durante il weekend potrebbero nascere delle agitazioni, in particolare in famiglia.

Toro: è un inizio settimana alquanto impegnativo per il segno, ma le soddisfazioni non mancano. È il momento ideale per concludere delle trattative o trovare delle soluzioni, anche in ambito legale. Tuttavia il consiglio del cielo è quello di non essere impaziente, meglio procedere con cura e attenzione, senza per forza velocizzare i tempi.

Weekend romantico.

Gemelli: la settimana inizia con una bellissima e seducente Luna. L’amore ricopre un ruolo da protagonista e anche gli incontri sono favoriti per i single. Un quadro astrale vantaggioso protegge la sfera lavorativa e favorisce i nuovi progetti. Durante il weekend meglio staccare un po’ la spina, dedicarsi alle proprie passioni e praticare dello sport.

Cancro: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate sottotono per il segno. Non è un buon momento dal punto di vista salutare, qualcuno potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata e vedersi costretto a prendersi una pausa. Da giovedì 5 novembre si recupera e soprattutto per quanto riguarda il lavoro si può tornare in carreggiata.

Weekend sereno con la famiglia.

Leone: gli influssi della Luna aiutano il segno a iniziare questa settimana nel migliore dei modi. È un buon momento per gli affari, si possono ottenere belle soddisfazioni. Al contrario in amore o per quanto riguarda la sfera familiare potrebbe essere un momento di alti bassi. C’è un senso di insoddisfazione, potrebbe mancare qualcosa.

Vergine: la nuova settimana inizia con una grande carica soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Nonostante la rivalità e la concorrenza che il segno potrà incontrare, la salute non smetterà di brillare. Il momento ideale per avanzare una proposta o iniziare nuovi progetti. Durante il fine settimana ci sarà una grande voglia di stare a contatto con la natura, ritagliatevi del tempo per fare una lunga passeggiata o un'escursione, ma non dimenticate di includere il partner e la famiglia.

Bilancia: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate sottotono per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire di dolori allo stomaco e al fegato. Le stelle consigliano di sottoporsi a un controllo medico ed evitare gli eccessi, soprattutto a tavola. In ambito lavorativo potrebbero aprirsi nuove opportunità e nascere interessanti opportunità di vendita. Weekend armonioso da dedicare al partner e alla cura dei rapporti interpersonali.

Scorpione: durante le prime giornate della settimana potrebbero esserci delle questioni da sistemare soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. Il consiglio delle stelle è quello di non temere di dire le cose come stanno.

È un momento positivo per quanto riguarda il fisico e la salute e le stelle proteggono l’amore.

Sagittario: è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare per raggiungere gli obiettivi desiderati. È un momento vantaggioso per gli affari e non lo può fermare il segno. Il cielo protegge l’amore, è il momento ideale per organizzare una serata romantica confessare i propri sentimenti alla persona amata. Anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: quest'inizio settimana si presagisce abbastanza impegnativo, il lavoro chiama e il Capricorno non ci pensa due volte a rispondere. Si possono raggiungere tanti obiettivi, l’importante è agire a piccoli passi e fare un quadro preciso della situazione.

Il weekend si presagisce interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore. Qualcuno potrebbe ritornare dal passato e potrebbero riaccendersi vecchie passioni.

Acquario: l’inizio del mese di novembre si presagisce interessante per il segno che finalmente ritrova la serenità per quanto riguarda l’amore e rapporti di coppia. I contrasti del mese precedente possono essere risolti. In ambito lavorativo al contrario potrebbero nascere dei contrasti, qualcuno potrebbe mettere a rischio la vostra figura professionale, attenzione alle rivalità. Ok il fisico.

Pesci: l'oroscopo lascia presagire una settimana faticosa per il segno che soprattutto durante le giornate iniziali avrà a che fare con molte richieste da esaudire e alcuni impegni lavorativi da sbrigare.

È un momento interessante per quanto riguarda l’amore, sono giornate di grande sensualità e passione, tuttavia la gelosia del segno potrebbe favorire una lista di contrasti e discussioni all’interno del rapporto con il partner.