Sabato 14 e domenica 15 novembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi dello Scorpione - dove staziona anche Mercurio e il Sole - al segno del Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro. Marte proseguirà il moto in Ariete, così come Saturno, Plutone e Giove permarranno in Capricorno. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Venere continuerà il domicilio in Bilancia.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Scorpione e Acquario, meno conciliante per Capricorno e Toro.

Ariete introspettivo

Ariete: introspettivi. Sino al mattino domenicale i nati Ariete potrebbero avere poca voglia di comunicare col mondo circostante risultando insolitamente introspettivi, ma dal primo pomeriggio del 15 il loro umore volgerà al bello e diverranno più briosi.

Toro: attriti lavorativi. Due giornate in cui sarà probabilmente facile che salti la mosca al naso ai nati Toro, specialmente sul versante professionale dove i toni con un parigrado potrebbero alzarsi anche per una minuzia. Per tentare un chiarimento, però, sarà bene aspettare l'entrata della prossima settimana.

Gemelli: svogliati. La voglia di mettersi in gioco avrà buone chance di non transitare dalle parti dei nati Gemelli in questo weekend di metà mese in cui i nativi, invece, preferiranno di gran lunga lasciarsi coccolare dall'amato bene.

Cancro: a testa bassa. I problemi astrali nel fine settimana non mancheranno per i nati Cancro, i quali dovranno sorbirsi ancora l'opposizione dei pianeti lenti, ma grazie al Novilunio e al transito mercuriale ben posizionati preferiranno dedicarsi a testa bassa alle faccende professionali in essere.

Leone riflessivo

Leone: riflessivi. La Luna nuova del 14 sarà quadrata al loro Sole di nascita, spingendo probabilmente i nati Leone ad eliminare il superfluo dalle loro vite, soprattutto per ciò che concerne i rapporti interpersonali. Sarà così che un amore in bilico potrebbe avere il suo epilogo, per scelta nativa, proprio in queste 48 ore.

Vergine: lavoro flop. Nelle giornate che chiudono la settimana, i nati Vergine potrebbero rendersi conto che, malgrado la dedizione e l'impegno immessi nei loro progetti lavorativi, non riusciranno a cavare un ragno dal buco. Sarà meglio, difatti, volgere le proprie attenzioni al nido domestico, dedicandosi a figli e partner.

Bilancia: poco pazienti. I lavoratori autonomi del segno avranno, c'è da scommetterci, a che fare con diversi contrattempi ed una clientela incontentabile che, come conseguenza, metteranno seriamente a repentaglio la loro pazienza. Perdersi d'animo, però, non sarà la mossa ideale, in quanto i nativi dovranno tenere duro qualche altra settimana prima di vedere i meritati frutti del lavoro svolto sinora.

Scorpione: lungimiranti. Nelle prime ore domenicali ci sarà il Novilunio nel loro domicilio e ciò potrebbe tradursi in un nuovo modo di intendere il quotidiano in casa Scorpione, coi nativi che strizzeranno l'occhio verso il prossimo futuro cimentandosi in nuove e intriganti iniziative pratiche e professionali.

Acquario affettuoso

Sagittario: domenica in pole position. Weekend che sembrerà diviso a metà, con un sabato dove il nervosismo potrebbe farlo da padrone e una domenica che, grazie alla Luna nel segno, si rivelerà più spensierata per il terzo segno di Fuoco.

Capricorno: amore sottotono. Nel nido domestico di casa Capricorno qualcosa presumibilmente non quadrerà in questo fine settimana, soprattutto per colpa dei nativi che non si tireranno indietro nello sparare a zero verso la mezza mela. Con la Luna nuova d'Acqua, però, il partner ne avrà probabilmente abbastanza e gli farà una sonora ramanzina a riguardo.

Acquario: affettuosi. Bisognerà attendere la seconda parte di domenica per trarre i migliori frutti da questo weekend, in quanto la Luna e Venere cammineranno a braccetto rendendo i nati Acquario particolarmente affettuoso con l'amato bene.

Pesci: lavoro a gonfie vele. Grazie ad un eloquio ed una diplomazia da record, i nati sotto il segno dei Pesci avanzeranno probabilmente col vento in poppa nelle faccende professionali, trovando soluzioni laddove gli altri scorgeranno soltanto problemi.