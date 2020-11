L'Oroscopo del weekend di sabato 7 e domenica 8 novembre è pronto a rivelare nel dettaglio come si concluderà questa settimana. Saranno 48 ore importantissime a livello astrale dato che la Luna sarà nel Leone: si prospettano due giornate valide per sistemare la casa, recuperare un ritardo o chiudere dei conti in sospeso. Se il Toro andrà al massimo, la Vergine dovrà tenere gli occhi aperti e cogliere dei segnali. Scopriamo le previsioni delle stelle.

Previsioni astrali del weekend 7-8 novembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Weekend favorevole al romanticismo e ai sentimenti. Le coppie di lunga data si ritroveranno più unite che mai e verranno gettate le basi di nuovi progetti.

Cercate di prendervela comoda in queste 48 ore, non eccedete con l'attività fisica, con il lavoro e con le faccende di casa. Questa settimana è stata lunga e logorante, quindi permettete al vostro corpo di recuperare le energie e di tornare in forza.

Toro - Energie al massimo in queste due strepitose giornate di fine settimana. Riuscirete a recuperare eventuali ritardi e a rimettervi finalmente in pari. Apprenderete degli insegnamenti fondamentali e dei buoni consigli vi apriranno gli orizzonti. Tornerà a gioire anche il settore sociale, inoltre, troverete un modo per trascorrere del tempo insieme ai vostri cari amici. I giovani innamorati fugheranno ogni dubbio sentimentale.

Gemelli - Prendetevi due giorni per voi stessi e per trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari.

La settimana è incominciata con una serie di notizie più o meno scioccanti, ma fortunatamente potrete aggiustare il tiro e chiudere in bellezza. Delle persone a voi care stanno attraversando un periodo precario e questo vi impensierisce. Siete troppo stressati, un bel bagno caldo e una camomilla vi allieteranno le serate.

Cancro - Sabato produttivo e domenica rilassante, chiuderete nel migliore dei modi questa valida settimana. Chi lavora in proprio ha studiato un modo per incrementare le entrate e qualcosa di grosso sta per migliorarvi la vita e il portafogli. Coloro che sono in cerca di un'occupazione potranno sfruttare queste 48 ore per riflettere sulle varie proposte e per fare un'attenta ricerca/valutazione.

Pulizie e shampoo in vista, desiderate un parrucchiere ma avete timore di esporvi.

Leone - Situazioni da definire entro domenica sera. Queste due giornate del weekend richiederanno un maggiore sforzo da parte vostra, ma con la Luna nel segno, ogni cosa vi riuscirà nel migliore dei modi. Vi sentirete passionali, socievoli e pieni di buona volontà, con queste caratteristiche da leader potrete togliervi degli sfizi e fare dei passettini in più nel lavoro/studio. Trascorrerete delle serate deliziosamente piacevoli in compagnia di buon cibo e programmi tv.

Vergine - Sarà bene prestare attenzione e leggere tra le righe, perché questo si prospetta un weekend con segnali velati nell'aria. Prendete a calci il malumore e ripartite da zero.

In questo fine settimana avrete più tempo libero e quindi potrete sfruttare queste ore per fare piazza pulita di ciò che non funziona più e delle persone pessimiste. Non avete bisogno di energia negativa nella vostra vita. Lasciate i problemi lavorativi al di fuori delle mura domestiche e non trascurate i vostri cari e il partner. Chi è solo, vorrebbe conoscere qualcuno/ ma sono tempi instabili.

Oroscopo del fine settimana dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Voglia di vivere la vita fino in fondo in questo weekend che conclude una settimana determinante. Avrete gente in casa, forse dei parenti o degli amici più cari. Qualche piccolo intoppo rischierà di creare delle complicazioni, ma ne uscirete a testa alta grazie alla vostra diplomazia.

Concentrate gli appuntamenti al mattino, soprattutto di questi tempi. Le coppie hanno dovuto rivedere un progetto o un viaggio.

Scorpione - Sono tempi da prendere con prudenza e cautela, a partire da questo weekend comincerete a sentirvi meglio sia a livello mentale che quello di salute. C'è qualche nativo che è stato poco bene, ma in queste 48 ore sarà possibile recuperare appieno le energie. Ritagliatevi del tempo da dedicare alla cura del vostro corpo, un trattamento estetico come ad esempio una bella maschera facciale o un bagno caldo, vi rinvigoriranno. Siate più comprensibili verso la famiglia, specialmente nei confronti del partner.

Sagittario - Tra sabato e domenica potrebbero verificarsi degli accadimenti inaspettati.

Un po' di agitazione metterà a repentaglio le vostre sicurezze e comincerete ad alimentare delle preoccupazioni. Questo è senza ombra di dubbio un anno da dimenticare. L'amore potrebbe essere entrato in crisi da tempo immemore, forse non siete più sicuri dei sentimenti dell'altro? Dedicatevi alla casa, saranno due giornate ottimali per le pulizie e per le riparazioni.

Capricorno - La settimana è iniziata con qualche notizia triste e scioccante, probabilmente avete apportato dei cambiamenti e questo potrebbe avervi esasperato un po', quindi arriverete al weekend completamente stremati. Non avrete voglia di pensare a niente tranne che a riposare e a recuperare le puntate della vostra serie televisiva preferita.

Di questi tempi non c'è nulla di più confortante che starsene a casa a vedere la tv o a leggere libri.

Acquario - Occorrerà bilanciare lavoro e famiglia e questo weekend farà proprio al caso vostro. Non sottovalutate i vostri bisogni e desideri, ultimamente vi siete fatti un po' troppo da parte e avete lasciato decidere agli altri sul da farsi. Ritornate in carreggiata, sistemati i conti in sospeso e archiviate quello che deve essere archiviato. Il garage o la cantina o la soffitta avranno bisogno di una bella ripulita.

Pesci - Fine settimana perfetto per lasciarsi alle spalle quanto avvenuto di recente. Apritevi a confidenze: tirare fuori ciò che vi turba vi farà sentire subito meglio. Forse per il momento la situazione economica o lavorativa non è eccellente, comunque sia guardatevi attorno e prendete in considerazione dei corsi online da effettuare per conseguire dei miglioramenti.

Serate di fuoco con la persona del cuore.