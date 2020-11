L'oroscopo di lunedì 23 novembre avrà in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. La settimana inizierà con il botto per alcuni, ma altri faranno fatica a riprendersi dalla tranquillità del weekend. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di: Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 23 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 23 novembre: Ariete poco socievole e Cancro allegro

Ariete: sarete meno socievoli del solito. Tenderete a rimanere isolati dagli altri, soprattutto sul posto di lavoro. Non avrete molta voglia di interagire con i colleghi perchè preferirete concentrarvi sulle vostre mansioni. L'oroscopo consiglia di provare a essere un po' più loquaci poiché un team affiatato più raggiungere risultati migliori in termini di efficacia. Il partner potrebbe dare avvio a qualche piccola discussione. Forse, tenderete a reagire con rabbia, ma la cosa migliore sarà parlarne in modo sereno, ma propositivo.

Toro: la settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa di piccoli imprevisti, però, grazie alla vostra audacia, riuscirete a risolvere tutto in un batter d'occhio.

Gli altri apprezzeranno la forza d'animo e qualcuno esprimerà il desiderio di essere come voi. In realtà, però, non potrete fare a meno di pensare alle vostre fragilità. L'oroscopo consiglia di non farvene un problema. Ogni contro, con la strategia giusta, può essere trasformato in un pro. Il partner sarà disponibile all'ascolto e alla condivisione.

Gemelli: salterete da una conclusione all'altra senza riuscire a concentrarvi su un'unica idea. La vostra incertezza potrebbe avere ripercussioni negative nel corso della giornata. Le previsioni zodiacali suggeriscono di analizzare bene la situazione prima di prendere una posizione. Potreste rimanere sorpresi.

Il partner sarà pronto a rimanervi accanto e a donarvi il suo supporto. Con la giusta atmosfera, riuscirete a dare vita a dolcissimi momenti romantici. Starà solo a voi decidere se sfruttarli o meno.

Cancro: la felicità sarà molto più vicina del previsto. Avrete modo di passare una giornata in armonia e di condividere tanti piccoli momenti con le persone amate. Forse, rimarrete sorpresi dal vostro atteggiamento sbarazzino e allegro, ma non potrete fare a meno di desiderare di essere sempre così. L'oroscopo consiglia di provare a mantenere questi pensieri positivi anche durante il resto della settimana. Vi renderete conto che sarà molto più semplice riuscire a raggiungere i risultati desiderati.

Previsioni zodiacali di domani 23 novembre: Leone determinato e condivisione per Bilancia

Leone: nessuno potrà fare a meno di notare la vostra determinazione. Cercherete di impegnarvi in tutto quello che farete, ma questo 23 novembre presenterà alcuni ostacoli. Gli amici di sempre cercheranno di supportarvi in tutti i modi possibili, ma starà solo a voi stringere i denti e andare avanti. Potreste rimanere stupefatti dalle vostre risorse. Non sarà il momento giusto per pensare all'amore. Eventuali tentativi d'approccio, infatti, non andranno a buon fine. L'oroscopo consiglia di non preoccuparvi perché l'amore, presto, tornerà a bussare alla vostra porta.

Vergine: la vostra lotta al caos e al disordine non avrà fine.

Continuerete a impegnarvi per mantenere il vostro ambiente ordinato e adatto al lavoro. Purtroppo, una persona a voi vicina non la penserà allo stesso modo e continuerà a mettervi i bastoni tra le ruote. L'oroscopo consiglia non controllare le vostre reazioni. Infatti, sarà facile passare dalla parte della ragione a quella del torto. Una parola offensiva o troppo brusca potrebbe causare seri problemi al vostro rapporto.

Bilancia: avrete una sintonia molto particolare con il partner. Vi troverete d'accordo su tantissime cose e cercherete di puntare sulla condivisione degli interessi comuni. Purtroppo, non riuscirete a concentrarvi molto sul lavoro perché la vostra mente sarà ancora presa della serenità della domenica.

L'oroscopo consiglia di tenere duro e di non farvi travolgere dalla pigrizia. Infatti, basterà qualche mossa sbagliata per spingervi a poltrire sul divano per il resto della giornata.

Scorpione: non riuscirete a trovare una soluzione al vostro umore altalenante. Sarete travolti da pensieri diversi e caratterizzati dalle emozioni più disparate. Fare fatica a gestirli, ma per fortuna non sarete da soli. La vicinanza delle persone amate, e in particolare di quella del partner, vi consentirà di reagire e di camminare a testa alta. L'oroscopo suggerisce di trovare qualche hobby di vostro interesse. Potrebbe aiutare a distrarvi e a ritrovare la serenità. Attenzione a non dare attenzione alle persone indiscrete.

Astrologia di lunedì 23 novembre: Sagittario passionale e Capricorno distratto

Sagittario: sarà un lunedì all'insegna dalla passione e dell'amore. Gli occhi della persona amata vi susciteranno tantissime emozioni e vi spingeranno ad aprire il vostro cuore. Non sarà facile confrontarvi con dei sentimenti così profondi, ma questo vi consentirà di crescere come persone e come coppia. La situazione sul lavoro rimarrà stabile: cercherete in tutti i modi di raccogliere i frutti del vostro impegno, ma non sarà il momento giusto per farlo. Dovrete attendere ancora un po' di tempo.

Capricorno: cercherete di portare la relazione con il partner ad un livello superiore. Purtroppo, non potrete dedicare molto tempo alla persona amata perché gli impegni quotidiani vi costringeranno a concentrarvi su altro.

L'oroscopo consiglia di bilanciare bene i diversi momenti della giornata. In questo modo, potrete ritagliare degli spazi solo per voi stessi. Verso la seconda metà della giornata, potreste ricevere una sorpresa che vi lascerà a bocca aperta. Non sarà qualcosa di grande valore economico, ma di importante impatto emotivo.

Acquario: gli impegni domestici non vi lasceranno un attimo di pace. Avrete molte cose da sistemare all'interno della vostra casa, ma l'istinto vi dirà di rimandare. Il partner non sarà molto felice di questa scelta perché preferirebbe avere accanto una persona collaborativa. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi travolgere dalla pigrizia. La cosa migliore sarà trovare una giusta via di mezzo.

Un riposino pomeridiano potrebbe cambiare le carte in tavola e donarvi nuove energie.

Pesci: avrete bisogno di sfruttare tutte le opportunità che vi verranno prospettate. Forse, alcune non vi convinceranno fino in fondo, ma sarete pronti a mettervi in gioco. Lo scopo sarà quello di rivoluzionare la vostra vita. Il distacco dalla monotonia quotidiana, oltre a fare bene alla vostra personalità, potrebbe anche farvi incontrare persone sconosciute e interessanti. L'oroscopo consiglia di credere nelle vostre capacità e di non arrendervi davanti ad eventuali insuccessi perché avrete modo di sistemare le cose.