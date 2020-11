L'oroscopo di venerdì 27 novembre ha in serbo moltissime emozioni per tutti i segni zodiacali: Scorpione e Capricorno dovranno impegnarsi nella relazione con il partner, mentre i Gemelli potranno ricoprire un ruolo di responsabilità sul posto di lavoro. La Luna sarà in quadratura a Giove, Venere in opposizione a Urano e Giove in congiunzione a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di venerdì 27 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

La top 3 dell'Oroscopo del giorno

Cancro: determinazione e fiducia renderanno questa giornata piacevole e produttiva.

Leone: la vostra grinta vi consentirà di raggiungere traguardi sorprendenti.

Sagittario: con la sorte dalla vostra parte, tutto andrà liscio come l'olio.

Previsioni zodiacali di venerdì 27 novembre: Toro impaziente, Cancro determinato

Ariete: farete fatica a fidarvi del prossimo. Avrete la sensazione che gli altri vogliano sfruttarvi per le vostre qualità. Questo vi spingerà a chiudervi in voi stessi e ad allontanarvi dai vostri amici. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non escludere i rapporti sociali dalla vostra quotidianità. Vi basterà fare una selezione accurata delle persone che riterrete degne di fiducia. Non sarà il momento giusto per intraprendere nuove relazioni sentimentali, ma qualcuno di speciale potrebbe posare dedicarvi attenzioni inaspettate.

Toro: vi sentirete impazienti e demotivati. Avrete voglia di inseguire i vostri sogni, ma la dura realtà non vi permetterà di staccare i piedi da terra. Per fortuna, il partner vi aiuterà a recuperare le energie perdute. Il suo sorriso coinvolgente sarà un vero toccasana per il vostro cuore. Apprezzerete la sua gentilezza e cercherete di ricambiare in tutti i modi possibili.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi prendere dal panico. L'attesa, forse, sarà difficile da sopportare, ma ben presto accadrà qualcosa che modificherà la situazione.

Gemelli: non riuscirete a tenere sotto controllo il vostro tempo. Vi sentirete travolti dai numerosissimi impegni e avrete paura di trascurare qualcosa di importante.

Il lavoro occuperà gran parte della vostra giornata. Vi verranno date delle mansioni di grande responsabilità. Da una parte sarete fieri del ruolo ottenuto, ma dall'altra avrete bisogno di un po' di tempo da dedicare a voi stessi. Le previsioni zodiacali consigliano di sfruttare le ore serali per rilassarvi e per curare il vostro benessere personale.

Cancro: nell'aria ci sarà profumo di cambiamento. Sarà un momento di svolta che vi permetterà di esplorare nuove risorse. Vi renderete conto di poter fare molto per migliorare la vostra vita: l'importante sarà crederci! La pianificazione avrà un ruolo cruciale in questa giornata perché vi consentirà di svolgere tutti gli impegni quotidiani. Non sarete disposti a delegare agli altri le vostre responsabilità, ma il loro supporto emotivo non vi lascerà indifferenti.

Potreste scoprire qualcosa sul partner che vi lascerà a bocca aperta.

Oroscopo di domani 27 novembre: Leone energico, Vergine preoccupata

Leone: un'energia travolgente illuminerà tutti gli ambiti della vostra vita. Finalmente, vi sentirete pronti a riprendere il controllo della vostra quotidianità. Decidere di mettere fine ad alcune situazioni che vi hanno causato sofferenza e di offrire nuove possibilità a coloro che riterrete speciali. Donerete molte attenzioni al partner perché vorrete trasformare la relazione di coppia in un legame più stabile. Forse, non riuscirete ad ottenere subito i risultati sperati, ma sarà solo questione di tempo.

Vergine: niente sarà più importante della vostra famiglia.

Cercherete di donare armonia alla vita domestica, ma potrebbero esserci delle problematiche da risolvere. La preoccupazione per i vostri affetti vi spingerà a rimanere sempre all'erta. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di provare ad allentare la tensione. L'ansia continua, infatti, potrebbe rendervi instabili e poco inclini all'equilibrio. Per aumentare la positività potreste provare ad appassionarvi a nuovi hobby.

Bilancia: la vostra situazione lavorativa vi terrà con il fiato sospeso. Avrete paura di non riuscire a sfruttare tutte le opportunità che vi verranno offerte, ma una persona speciale potrebbe farvi cambiare idea. Il rapporto con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto.

Avrete bisogno di un confronto produttivo e serio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere, con attenzione, le parole da usare. Infatti, un atteggiamento aggressivo o rabbioso potrebbe causare reazioni indesiderate.

Scorpione: potrete paragonare questo 27 novembre a una corsa sulle montagne russe. Ci saranno momenti difficili, ma altri saranno ricchi di gioia e grinta! Cercherete di sfruttare ogni opportunità che vi verrà offerta e camminerete a testa alta. L'orgoglio sarà il motore che vi spingerà a prendere scelte incentrate sul benessere personale. Forse, non tutto andrà come previsto, ma nel vostro vocabolario non esisterà la parola "arrendersi". Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un'incomprensione reciproca, ma presto tutto tornerà alla normalità.

Previsioni astrologiche del 27 novembre: incomprensioni amorose per Capricorno, Pesci delusi

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte! Brillerete in tutto ciò che farete e avrete il coraggio di prendervi la responsabilità delle vostre azioni. Sarete leali e pazienti con i vostri amici, ma non darete modo a nessuno di sfruttarvi per le vostre doti. Forse, il troppo lavoro potrebbe generare una stanchezza eccessiva, ma vi basterà dedicare parte della giornata al riposo per recuperare le forze. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sfruttare al massimo questo 27 novembre perché, grazie al vostro impegno, potrebbe accadere qualcosa d'importante.

Capricorno: cercherete di essere attivi e positivi, ma non sarà facile mantenere il controllo davanti alla vostra ansia.

La situazione che vi preoccuperà di più sarà quella sentimentale. Farete fatica, infatti, ad andare d'accordo con la persona amata. Ci saranno molti argomenti di cui discutere, ma le incomprensioni sembreranno avere la meglio. Per trovare un punto di equilibrio dovrete mettere da parte i vostri rancori e provare a ragionare con lucidità. Sicuramente, seguendo questa strada, le cose miglioreranno.

Acquario: una persona che consideravate importante cercherà di utilizzare i vostri punti deboli contro di voi. Sarà un comportamento meschino e basato sulla rabbia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non perdere il controllo delle vostre emozioni. Se un dialogo sano ed equilibrato non avrà successo, la cosa migliore sarà quella di allontanarvi e di tagliare i ponti con questa conoscenza.

Confidarvi con amici leali e sinceri potrebbe aiutarvi a migliorare il tono dell'umore.

Pesci: nonostante i vostri sforzi, l'amore non busserà alla vostra porta! Cercherete di attirare l'attenzione di una persona che riterrete adatta a voi, ma le cose non andranno come previsto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non diventare troppo insistenti. La cosa migliore sarà quella di accettare la situazione e di dirigere altrove il vostro sguardo. Il lavoro vi darà numerose soddisfazioni perché avrete modo di dimostrare le vostre qualità. Qualcuno potrebbe notare il vostro impegno e ricompensarvi nel giusto modo.