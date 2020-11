L'oroscopo di mercoledì 25 novembre preannuncerà una giornata molto interessante da diversi punti di vista. Amore, amicizia e lavoro si intrecceranno per delineare i profili giornalieri dei diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono alla Luna, Mercurio in trigono a Nettuno e Venere in opposizione a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 25 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 25 novembre: Ariete intraprendente e amore per Gemelli

Ariete: un pizzico d'intraprendenza non guasterà perché vi consentirà di compiere dei passi in più verso la realizzazione dei vostri sogni. Cercherete di trarre beneficio da ogni opportunità che vi verrà offerta, ma dovrete tenere duro. Il partner sarà pronto a condividere con voi successi e fallimenti. Grazie al suo aiuto, riuscirete ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. L'oroscopo consiglia di non farvi buttare giù dalle possibili difficoltà. Ben presto, infatti, vi renderete conto che il vostro impegno non è stato vano.

Toro: questo 25 novembre sarà un po' turbolento a causa delle incomprensioni con il partner.

In amore, infatti, avrete difficoltà a raggiungere una soddisfacente sintonia di coppia. Forse, non vi sentirete abbastanza ascoltati e compresi. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a fare un passo avanti verso la persona amata. Gesti romantici e colmi d'affetto potrebbero aiutare a ristabilire il feeling perduto.

Inoltre, il dialogo sarà un'ottima arma a vostro vantaggio. Ricordate solo di scegliere le parole giuste.

Gemelli: il vostro umore virerà verso l'altro. Vi sentirete in pace con il mondo e non disdegnerete incontri romantici. Avrete voglia di tornare ad innamorarvi, ma cercherete un certo livello di stabilità.

Infatti, non avrete voglia di perdere tempo dietro a relazioni superficiali e poco emozionanti. La giornata lavorativa sarà produttiva, nonostante qualche piccolo contrasto con i colleghi di lavoro. Per fortuna, si tratterà di questioni facilmente risolvibili. L'oroscopo di domani suggerisce di essere spontanei e sinceri.

Cancro: nonostante la settimana sia iniziata da pochi giorni, vi renderete conto di aver bisogno di staccare la spina dagli impegni quotidiani. Uno stress eccessivo, infatti, potrebbe danneggiare le vostre energie. L'oroscopo consiglia di dedicarvi ad attività rilassanti e al rapporto con gli affetti più cari. Una buona idea potrebbe essere quella di modificare la vostra organizzazione quotidiana in modo da rendere più bilanciate le attività principali.

La situazione amorosa non subirà particolari cambiamenti.

Previsioni zodiacali di domani 25 novembre: Leone curioso e Vergine dubbiosa

Leone: sarete molto curiosi verso le cose che non conoscete. Non riuscirete a frenare il flusso di domande che occuperà la vostra mente. Alcuni potrebbero trovare questo atteggiamento un po' fastidioso, ma la maggior parte delle persone vi considererà attivi e dinamici. Cercherete in tutti i modi di far sentire la vostra voce e questo vi ricompenserà sul posto di lavoro. L'oroscopo consiglia di scegliere, con attenzione, i momenti in cui parlare e quelli in cui ascoltare. Potreste rimanere sorpresi da quanto si può imparare semplicemente osservando gli altri.

Vergine: gli ostacoli sul lavoro vi spingeranno a mettere in dubbio tutto il vostro percorso.

Tenderete a chiudervi in voi stessi e a rifiutare l'aiuto degli altri. Avrete bisogno di dedicare un po' di tempo ai vostri pensieri. Non sarà facile rimanere da soli con voi stessi, però, così facendo, potrete fare il punto della situazione. L'oroscopo consiglia di non escludere il partner e gli amici dalla vostra vita. Non sarà necessario rivelargli tutte le vostre preoccupazioni, basterà renderli più partecipi della vostra quotidianità.

Bilancia: vi sentirete pronti a conquistare tutti con la vostra simpatia. Un'allegria travolgente sarà la vera protagonista di questa giornata. Le difficoltà vi causeranno un po' di preoccupazione, ma grazie all'autoironia non avrete alcun problema nel riprendere il controllo di voi stessi.

In amore, ci saranno alti e bassi, ma il vostro cuore vi suggerirà di non arrendervi. Infatti, avete investito molto nel rapporto con il partner e siete intenzionati a farlo ancora. L'oroscopo suggerisce di non dare ascolto alle malelingue.

Scorpione: sarete molto generosi nei confronti degli altri. Cercherete di andare incontro agli amici in difficoltà e non esisterete davanti a una richiesta d'aiuto. Forse, questo comportamento sottrarrà del tempo da dedicare a voi stessi, ma niente sarà paragonabile alla serenità che proverete. L'oroscopo di domani suggerisce di seguire i vostri desideri senza dare retta a chi vi dirà di pensare di più ai vostri interessi. In amore, il partner si rivelerà attento e comprensivo, ma potrebbe mostrare un certo livello di stress.

Previsioni astrologiche di mercoledì 25 novembre: Sagittario desideroso d'affetto e Capricorno emozionato

Sagittario: avrete bisogno dell'affetto delle persone care. Forse, non vorrete ammetterlo perché avrete paura di essere considerati fragili, ma non potrete fare a meno di apprezzare qualsiasi tentativo di supporto. L'oroscopo di domani consiglia di continuare a lottare contro le difficoltà. Non sarà una giornata molto facile dal punto di vista lavorativo, ma si tratterà solo di pochi momenti. Ben presto, potrete tornare a inseguire i vostri sogni! Il partner, purtroppo, apparirà troppo concentrato su se stesso.

Capricorno: sarà una giornata ricca di tante emozioni positive grazie ai vostri affetti più cari.

Adorerete condividere le belle esperienze con loro e cercherete di donare consigli preziosi. Purtroppo, meno rosea sarà la situazione romantica. Farete fatica a farvi comprendere dal partner. Nonostante i vostri sforzi, vi sembrerà di rimanere sempre al punto i partenza. L'oroscopo suggerisce di provare a cambiare il tipo di approccio. La dolcezza avrà una presa più forte rispetto alla rabbia e alla frustrazione.

Acquario: sarete pronti a fare il salto di qualità sul posto di lavoro. Proverete una grande emozioni quando vi renderete conto di poter finalmente godere del frutto del vostro lavoro. Forse, da adesso in poi, dovrete svolgere le mansioni con più attenzione e avrete maggiori responsabilità, ma sarete fieri di voi stessi.

In casa, sarà importante mantenere un'atmosfera domestica serena e rilassata. Alzare un polverone per niente non vi sarà di alcun aiuto. L'oroscopo consiglia di risolvere le questioni tramite un dialogo produttivo e controllato.

Pesci: vi lascerete trascinare dall'affetto verso gli amici e verso il partner. Avvertirete il bisogno di trascorrere del tempo con le altre persone perché non avrete alcuna voglia di restare soli con i vostri pensieri. Questo potrebbe indicare la presenza di emozioni negative e legate all'ansia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non reprimerle, ma di parlarne con qualcuno di fidato. Il consiglio giusto, dato al momento giusto, potrebbe avere degli effetti sorprendenti.

Attenzione alla pigrizia.