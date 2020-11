L'oroscopo di sabato 28 novembre ha in serbo molti cambiamenti per i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, troveremo la Luna in congiunzione a Urano, Venere in opposizione a Urano e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 29 novembre. Verranno in particolare descritti i profili quotidiani di tutti i dodici segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

La top 3 del giorno

Ariete: avrete tanta energia da impiegare in tutti gli ambiti della vostra quotidianità.

Capricorno: riuscire ad apportare grandi miglioramenti al rapporto con le altre persone!

Pesci: l'amore tornerà a bussare alla vostra porta e conquisterà il vostro cuore.

Previsioni zodiacali di sabato 28 novembre: energia per Ariete e novità per Gemelli

Ariete: vi sentirete energici e pronti ad affrontare la giornata con il sorriso. Non avrete paura di mostrare agli altri la vostra determinazione perché saprete di poter raggiungere i risultati desiderati. Ogni più piccolo successo contribuirà a farvi sentire meglio con voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di incanalare tutta questa grinta in qualcosa di positivo. Gli affetti più cari non potranno fare a meno di apprezzare questo cambiamento. Il partner, inoltre, sarà fiero di voi e cercherà di assecondare il vostro entusiasmo!

Toro: sarete molto loquaci con il prossimo. Avrete voglia di confidarvi con gli altri e di parlare delle questioni più disparate. Alcuni apprezzeranno questo comportamento vivace e sbarazzino, mentre altri preferiranno trascorrere una giornata più serena. Starà a voi capire come comportarvi in base al contesto e all'interlocutore.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere prima di agire. L'impulsività, infatti, potrebbe essere controproducente, soprattutto per quanto riguarderà le amicizie. In amore, non ci saranno grandi cambiamenti.

Gemelli: avrete voglia di dedicarvi a qualcosa di nuovo. In particolare, deciderete di assecondare una qualche attività artistica per creare qualcosa che possa essere apprezzato dagli altri.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a coinvolgere il partner nei vostri nuovi interessi. Questo potrebbe aumentare la sintonia di coppia e migliorare il vostro legame. Lotterete per apportare miglioramenti alla situazione lavorativa, ma dovrete avere molta pazienza prima di poter raccogliere i frutti del vostro impegno!

Cancro: non riuscirete a godere a pieno di questo sabato perché il nervosismo la farà da padrone. Avrete un basso livello di tolleranza verso le critiche esterne e non consentirete agli altri di esprimere giudizi personali. Le previsioni zodiacali suggeriscono di provare a fare il punto della situazione: se riuscirete a individuare le cause di questi comportamenti, tutto sarà più facile!

Purtroppo, anche a livello sentimentale, le cose non andranno nel migliore dei modi. Dovrete gestire numerosi scontri con il partner e rischierete di prendere una decisione affrettata.

Oroscopo del 28 novembre: tensioni in famiglia per Leone, Bilancia sensibile

Leone: il rapporto con i famigliari sarà molto burrascoso. Vi sembrerà di non essere compresi e di dover lottare, continuamente, contro i mulini a vento. Dopo un primo tentativo di chiarimento, deciderete di chiudervi in voi stessi perché non vedrete cambiamenti utili alla situazione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di ritagliarvi uno spazio emotivo sicuro e sereno. Quando le acque si saranno calmate, potrete riprovare ad aprire una nuova conversazione sull'argomento.

Raggiungere l'indipendenza psicologica potrebbe costituire un vero e proprio punto di svolta!

Vergine: sarete stufi di dover lottare per essere ascoltati! Vorreste ricevere maggiore considerazione, ma le persone che vi saranno attorno appariranno completamente prese dai loro problemi. Potreste avere l'istinto di usare Internet per cercare qualcuno che abbia voglia di comunicare con voi. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di fare molta attenzione perché potreste imbattervi in persone poco sincere. Un modo per arginare la vostra frustrazione potrebbe essere quella di dedicarvi all'attività sportiva: yoga, corsa e lunghe passeggiate nel parco saranno un vero toccasana!

Bilancia: sarete molto sensibili nei riguardi degli eventi circostanti.

Tenderete ad emozionarvi con facilità e non sopporterete di assistere a scontri o litigi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a riprendere il controllo di voi stessi. Sarà importante dedicarvi ai vostri interessi preferiti e non dare ascolto a chi cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote. La presenza del partner sarà fondamentale perché vi infonderà coraggio ed energia. Potreste provare a sfruttare la vostra empatia per migliorare il rapporto con gli altri! Le persone, infatti, amano essere ascoltate e comprese.

Scorpione: tenderete a perdere la calma con molta facilità. Avrete molte cose a cui pensare, ma noterete un certo distacco da parte del partner. Invece di venirvi incontro e di aiutarvi, preferirà concentrarsi sui suoi interessi.

Questo creerà un turbamento in voi e vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Gli amici non potranno fare a meno di notare questo cambio d'atteggiamento. Cercheranno di indagare, ma non vi sentirete ancora pronti a parlare a cuore aperto. Per fortuna, la situazione lavorativa procederà senza intoppi e contribuirà ad aumentare la vostra positività.

Previsioni astrologiche di domani 28 novembre: Sagittario dubbioso, Acquario poco organizzato

Sagittario: alcuni eventi, sul posto di lavoro, vi faranno dubitare della sincerità dei colleghi. Sarà un duro colpo per voi, ma cercherete di andare dritti per la vostra strada. Ciò che conterà di più sarà la produttività che mostrerete nello svolgere le vostre mansioni.

Anche se, apparentemente, vi sembrerà di non dare molto peso all'atmosfera lavorativa, le previsioni zodiacali suggeriscono di non sottovalutare la sua importanza. Infatti, un ambiente sano ed equilibrato recherà molti più benefici alla concentrazione. Parlarne con qualcuno di fidato, vi aiuterà a sentirvi meglio.

Capricorno: il vostro atteggiamento vi consentirà di migliorare il rapporto con le persone. Generosità, pacatezza ed empatia verranno molto apprezzati dagli altri. Le attenzioni che riceverete vi faranno sentire meglio con voi stessi, ma non sarà abbastanza. Vorrete fare qualcosa per rendere questa giornata speciale. La vostra determinazione vi consentirà di lavorare su progetti di lunga data.

Potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla situazione! Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere la speranza: qualcosa potrebbe cambiare all'improvviso.

Acquario: vi sentirete messi alla prova dalle sfide quotidiane. Cercherete di fare del vostro meglio, ma non sopporterete l'idea di dover limitare il vostro tempo libero. Purtroppo, la mancanza di un'organizzazione ferrea e precisa potrebbe causare ulteriori difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non perdere la calma. Sarà fondamentale compilare una scaletta delle vostre priorità e iniziare, in un primo momento, a occuparvi di esse. Forse, a fine giornata vi sentirete ancora un po' frustrati, ma vi renderete conto di aver agito per il meglio!

Pesci: l'amore sarà pronto a sorridervi e voi, di certo, non vi farete sfuggire questa occasione! Avrete voglia di innamorarvi e di avere accanto una persona che vi dimostri tutto il suo amore. Deciderete di procedere lentamente perché avrete paura che, affrettando i tempi, non riuscirete a farvi un'idea reale di chi avrete davanti. Il vostro bisogno di tenerezza verrà soddisfatto dalle gentilezze dell'altra persona. Le previsioni zodiacali consigliano di provare a trovare degli interessi in comune che potrebbero essere un ottimo punto di conversazione.