Cyberpunk 2077 è uscito oggi, 10 dicembre, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia, e sarà compatibile anche su PS5 e Xbox Series X, ma non riceverà una patch di nuova generazione per quei sistemi fino al prossimo anno. Il protagonista è il personaggio V, che vive a Night City e sta cercando di fare un paio di grandi punteggi per entrare nel livello superiore della malavita criminale. Ciò che è realmente Cyberpunk, tuttavia, è un grande gioco di ruolo d'azione open-world. Quello che non è, invece, è uno sguardo al futuro dei giochi.

Sembra una sintesi di dove si è arrivati ​​nei giochi dai tempi di Xbox 360.

Sembra un gioco che racchiude altri grandi titoli usciti come il mondo aperto di Grand Theft Auto, l'hacking di Watch Dogs, le mappe piene di missioni di Assassin's Creed, il combattimento di Fallout e la progressione dei personaggi, il sistema di dialogo di Mass Effect, Batman: Arkham Knight indagini sulla scena e alberi delle abilità di ogni gioco. Allo stesso tempo, Cyberpunk non porta molte novità. Sembra grande ma non impossibile. Ma per questo motivo, Cyberpunk 2077 è un assaggio di dove siamo e non di cosa ci aspetta.

Missioni e personaggi sono i protagonisti di Cyberpunk 2077

Non dovrebbe sorprendere nessuno che lo studio che ha realizzato The Witcher 3 abbia realizzato un altro gioco con una serie di grandi missioni. Le immagini e il ray tracing sono spesso sorprendenti.

E la costruzione del mondo è impressionante. Ma Cyberpunk dà il meglio di sé nella storia del gioco. Principalmente si sparerà e si sgattaiolerà. Ma CD Projekt Red mantiene le cose fresche suddividendo ogni missione in fasi che si sviluppano naturalmente l'una sull'altra, rivelando anche di più sul mondo di Cyberpunk. Una ricerca di indizi e missioni da risolvere, dove il mondo del gioco stesso si evolve.

Ed è così che va il gioco. Si parla, i personaggi escogitano dei piani precisi e poi li eseguono.

Le montagne russe di Cyberpunk

Il modo in cui si interagisce con la città e le missioni è più o meno quello che ci si aspetta. Non mancheranno combattimenti tra katane e calci e pugni, ma questo non è un gioco in cui si cerca di uscire dai combattimenti come può essere, per fare un esempio, la serie Yakuza.

Quindi, nonostante quanto sia viva la città grazie alla sua illuminazione con ray tracing strabiliante, è ancora sterile. Le cose non accadono solo a Night City. Cyberpunk 2077 è essenzialmente un gioco di mappe.

Troverete macchine pachinko e giochi arcade, ma non potrete giocarci come per esempio appunto nella serie Sega. Si possono scansionare le persone per rivelare informazioni su di loro, in stile Watdh Dogs. Non mancano i momenti in cui si può bere una birra o cercare una prostituta. Tutto ciò però non porterà a uscire dalla serie di missioni principali. Se la competenza principale di CD Projekt Red è scrivere missioni, la costruzione del mondo è un pilastro complementare dei lavori dello studio. E Cyberpunk 2077 ne è un'ulteriore prova.

Night City è bella e brutta in tutti i modi in cui dovrebbe essere una megalopoli. Ogni volta che si gira un angolo, il gioco rivela un altro angolo sorprendente del paesaggio urbano. E rende Night City minacciosa e inevitabile. La fedeltà visiva e l'arte contribuiscono entrambe a questa sensazione. Le strade sono gremite di persone e veicoli. Gigantesche pubblicità olografiche colorate sparano nel cielo, e l'illuminazione al neon avvisa della presenza di ristoranti e sexy shop. Il problema è che il mondo di Cyberpunk 2077 suggerisce tante possibilità. I mega edifici che compongono lo skyline della città suggeriscono ampi spazi interni che in realtà non esistono. I commercianti con un numero finito di eurodollari suggeriscono un'economia simulata che non è nel gioco.

Le strade affollate suggeriscono il potenziale per momenti della storia emergenti che quasi mai accadono davvero. E, naturalmente, nessun gioco ha tutte queste cose in cima a tutto ciò che Cyberpunk offre. Ma il punto è che Cyberpunk 2077 è così ambizioso che ci si aspetta di più da esso. E quando manca qualcosa, fa più male l'intera esperienza. In conclusione il gioco non delude i fans del genere, un open world che racchiude tanti generi di giochi già visti, in cui potrete impersonare il protagonista con le sembianze di Keanu Reeves è il massimo, da non farselo scappare, Voto 8,5