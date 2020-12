Nel 2021 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari rilevanti: Marte viaggerà dal domicilio del Toro al Sagittario, Giove si avvicenderà tra Acquario e Pesci, mentre Urano il 20 agosto passerà dal moto diretto a retrogrado e, infine, Saturno si sposterà dal moto retrogrado a diretto il 10 ottobre.

Di seguito l'Oroscopo annuale riguardante lavoro ed amore per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

Le faccende amorose di casa Cancro nel 2021 risentiranno probabilmente di frequenti alti e bassi, che invoglieranno i nativi ad interrogarsi sulla valenza del legame sentimentale in essere.

I periodi più problematici potrebbero essere gennaio, febbraio ed agosto dove il primo segno d'Acqua pagherà lo scotto di eventuali comportamenti passati poco lodevoli, come un adulterio mai veramente dimenticato dall'amato bene. In quei mesi, i nati del segno si metteranno ad analizzare quanto sia valida la propria storia sentimentale, e se sia il caso di continuarla. In primavera, però, le carte in tavola potrebbero mutare nuovamente con Giove, che danzerà tra moto diretto e retrogrado in Pesci, e Marte battagliero in Leone. In quella stagione, difatti, il partner gli presenterà probabilmente il conto dei presunti torti subiti, ad esempio lanciandosi in un tradimento a sua volta o dandogli il benservito. Tale trambusto, c'è da dire, sarà decisamente più lieve per i nati Cancro che hanno la coscienza pulita ma, per tutte e tre le decadi, il punto focale sarà l'autunno: periodo in cui molti nativi decideranno se virare su nuovi lidi sentimentali o riattaccare i cocci del legame.

Il mese di novembre, infine, sarà presumibilmente il più indicato per i single alla ricerca di flirt fugaci.

Lavoro

Le questioni professionali del primo segno d'Acqua durante il nuovo anno si prospettano frenetiche ma decisamente soddisfacenti sotto il profilo monetario. Dal 2018 al 2020 i nativi hanno dovuto rapportarsi all'opposizione del "Grande Malefico" e, nell'ultimo anno anche del munifico Giove, che ha reso problematici sia la gestione economica che dei rapporti interpersonali.

In questo triennio ogni situazione professionale è parsa esasperata e tesa, mentre nel nuovo anno il clima al lavoro parrà attestarsi su un clima più leggero, dove anche la comunicazione (sopratutto a fine luglio ed a novembre) sarà al top. L'unico neo, però, sarà rappresentato dalla modalità con cui i nativi dovranno approcciarsi alla professione, che non sarà probabilmente stabile ma saltuaria.

Difatti, dovranno barcamenarsi tra più occupazioni per sbarcare il lunario ma, in fondo, non gli dispiacerà più di tanto conoscere nuove persone e imparare nozioni fresche. Il mese di giugno, inoltre, potrebbe risultare il più interessante per gli inoccupati del segno in cerca di un posto di lavoro. Periodi fortunati: dal 23 aprile al 12 maggio, dal 30 ottobre al 7 novembre e dal 13 al 18 dicembre.