Nel weekend che intercorre fra sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020 molte situazioni per il segno della Vergine potrebbero complicarsi, come nel caso dell'aspetto amoroso, mentre l'umore di coppia migliorerà drasticamente per quanto riguarderà il segno dell'Acquario.

Il relax sarà molto più incline ad accontentare i nati sotto il segno della Bilancia piuttosto che quelli sotto il segno dei Pesci. Le novità saranno appannaggio prevalentemente dei segni di terra, il Toro in testa.

Leone vivace

Ariete: avrete un weekend molto interessante sotto molti aspetti, ma quello finanziario sicuramente scavalcherà ogni altro pensiero e aspettativa.

Ci sarà qualche perplessità sull'atteggiamento del partner, ma niente che possa intaccare l'intesa di coppia in modo significativo.

Toro: molte novità si affacceranno all'orizzonte già da sabato, quindi non esitate a cogliere le varie opportunità e farne qualcosa per cui valga la pena intavolare un progetto con la vostra squadra di lavoro. La collaborazione affiatata darà i suoi frutti.

Gemelli: qualcuno che non vedevate da tempo potrebbe ricontattarvi anche per una semplice chiacchierata, ma per voi si riaccenderà una scintilla che credevate sopita da tanto tempo. Anche se prediligete l'amore, saranno gli affetti ad essere veramente fondamentali per il vostro weekend.

Cancro: l'amore andrà a gonfie vele, ma ravvivare la fiamma della passione potrebbe essere una buona idea.

La serata potrebbe arrivare a una discussione positiva e produttiva con i figli o con i fratelli. Sul lavoro ci sarà qualche piccola caduta, ma niente di grave.

Leone: siete vivaci sul lavoro, ma sarà comunque tempo di fermarsi e di riflettere sui successi conseguiti finora. Ma per ora dedicarvi a qualcosa di più tranquillo e casalingo per voi sarà un'occasione anche per prendervi del riposo extra.

Vergine: la tensione in famiglia sarà sempre più palpabile, ma mantenere un atteggiamento di autocontrollo sarà la decisione non solo più giusta da prendere ma anche un'occasione per poter vivere al meglio alcuni spunti di riflessione molto particolari.

Sfide per Sagittario

Bilancia: avrete bisogno di staccare la spina e godervi gli affetti e qualcuno che potrebbe essere un potenziale partner nella vostra vita.

Se siete in coppia sarà arrivato il tempo di riaccendere il vostro entusiasmo e indirizzarlo verso qualche idea che farà felice la coppia.

Scorpione: arriverà qualche delusione da parte di qualcuno a cui tenete e di cui eravate disposti a prendervene cura. Ma sarà anche il tempo in cui sperimenterete sentimenti nuovi e che vi porteranno a essere più concilianti con voi stessi.

Sagittario: questo weekend vi metterà alla prova con innumerevoli sfide in campo lavorativo, quindi avrete bisogno di stabilire un vostro equilibrio personale fin da subito per poter affrontarle. In amore ci sarà un po' di indifferenza dell'uno nei confronti dell'altro per cause di forza maggiore.

Capricorno: un po' di malessere sarà sparito semplicemente nella giornata di domenica, quando potrete finalmente staccare la spina dalle faccende burocratiche e lavorative per dedicarvi interamente agli affetti.

Ci sarà anche modo di fare qualche piccola sorpresa.

Acquario: sarete entusiasti di quel che avete seminato sul piano lavorativo, ora avrete in pugno qualche situazione che prima e in altri contesti avrebbe potuto sfuggirvi di mano. In amore ci sarà un affiatamento più solido rispetto alle settimane precedenti.

Pesci: il relax sarà finalmente alla vostra portata, ma ci saranno momenti in cui questo vi sembrerà solo un miraggio. Avrete una mole di lavoro arretrato dal quale purtroppo non potrete “sfuggire”. Fate ogni cosa con la dovuta calma.