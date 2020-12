Questo primo fine settimana di dicembre si rivela interessante per l'Acquario che, grazie ai caldi influssi del Sole, ritrova energia, ottimismo e voglia di fare. Le stelle sono positive anche per il Leone, che sta vivendo un momento molto interessante, soprattutto per l'amore, e per il Sagittario che, protetto da Mercurio, può ottenere qualcosa di molto interessante all'interno della sfera pratica e professionale. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 5 e 6 dicembre 2020, per tutti i segni

Ariete: un quadro astrale molto interessante protegge il segno nel weekend, durante cui l’amore la fa da protagonista. La scintilla potrebbe scoppiare quando e con chi meno lo aspettate, ma le emozioni sono assicurate. Bene il fisico.

Toro: mentre la giornata di sabato 5 dicembre è da dedicare alla sfera pratica, poiché potrebbero esserci delle questioni da risolvere o delle riparazioni da portare a termine, la giornata di domenica 6 è di certo più tranquilla. Il segno può concedersi un po’ di riposo e dedicarsi alla cura degli affetti personali.

Gemelli: è un momento interessante per il segno, ricco di vitalità, energia e ingegno. Durante le prossime 48 ore qualcuno potrebbe portare a compimento importanti progetti per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma anche la sfera personale.

Armonia in amore.

Cancro: questo primo fine settimana di dicembre potrebbe rivelarsi faticoso per quanto riguarda i rapporti interpersonali, il segno infatti potrebbe essere piuttosto nervoso e irascibile, dunque basta una piccola goccia a far traboccare il vaso. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda la sfera pratica e il lavoro, ma bisogna ritagliarsi anche dei momenti di riposo, per evitare di sovraccaricarsi.

Leone: l'oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate vantaggiose per il segno e molto produttive, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera economica, dove potrebbero presentarsi interessanti opportunità. Le stelle proteggono l’amore, c’è armonia nel rapporto con il partner e la passione è viva.

Vergine: potrebbero essere due giornate faticose per il segno, dei conflitti potrebbero nascere nel rapporto tra genitori e figli ma anche con il partner. L’oroscopo consiglia di evitare le decisioni impulsive e mostrarsi aperti al dialogo e alla comprensione. Domenica è sicuramente una giornata migliore, ideale per riposarsi e dedicarsi alle proprie passioni.

Bilancia: durante la giornata di sabato 5 dicembre un'importante alleanza potrebbe cambiare le sorti lavorative del segno. Al contrario domenica ci si può dedicare agli affetti personali e al partner che durante i giorni precedenti potrebbe essersi sentito un po’ messo da parte.

Scorpione: le stelle del fine settimana non sono del tutto serene per il segno, infatti lasciano prevedere quarantott’ore ricche di agitazione e nervosismo, sia per quanto riguarda i rapporti familiari che la sfera lavorativa.

Il consiglio degli astri è quello di agire con cautela, assumere un atteggiamento diplomatico ed evitare di andare su tutte le furie al primo intoppo.

Sagittario: grazie all’ingresso di Mercurio nel segno questo primo fine settimana di dicembre si rivela vantaggioso per il segno. Arrivano nuovi stimoli e opportunità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore c’è complicità e serenità, anche la sessualità è in crescita.

Capricorno: le stelle non sono in posizione dissonante e offrono la loro protezione al segno soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera sentimentale. Al contrario gli astri consigliano cautela dal punto di vista economico, meglio evitare le spese superflue e fare bene i conti in tasca.

Acquario: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate positive per il segno, scaldato dalla calda luce del Sole che offre tutta la sua energia e positività. Dunque è un buon momento per inseguire i propri sogni, realizzare nuovi progetti o avanzare delle proposte. Bene l’amore.

Pesci: la giornata di sabato 5 dicembre potrebbe portare un po’ di confusione al segno che ha bisogno di riposo, ma soprattutto di mettere ordine fra i propri pensieri. Al contrario domenica 6 dicembre ci si può concedere un po’ di riposo, le stelle sono più serene e garantiscono armonia con sé stessi ma anche nel rapporto con gli altri.