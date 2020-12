Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domenica 6 dicembre? La Luna sarà in procinto di lasciare la casa del Leone per entrare nella Vergine. Avremo a che fare con una domenica molto calma e tranquilla, sia per quanto riguarda la famiglia che gli aspetti personali. I nati del Cancro si rilasseranno con un film di Natale mentre i Toro avranno 24 ore estremamente favorevoli. Approfondiamo accuratamente le previsioni degli astri per questa giornata dando una sbirciata anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Scorpione – 12 - Avete perso l'equilibrio interiore e siete molto stressati.

Questa giornata non sarà granché dato che avrete a che fare con dei vicini rumorosi o dei familiari troppo vivaci. Quel solito mal di testa o mal di schiena, tornerà a farvi visita. Lo stare troppo tempo chiusi in casa vi sta esasperando, è tempo di trovare una soluzione efficace e di sfruttare al meglio queste giornate di "clausura". Presto o tardi l'inverno finirà e ritornerà la primavera.

Sagittario – 11 - Avete perso l'ispirazione ed anche i vostri obiettivi sono andati in fumo. Avete bisogno di ritrovare la bussola e di avviare dei nuovi progetti. Le previsioni astrologiche dicono che nella seguente settimana arriverà quella spinta che cercate, quindi non dovrete disperare. Se in casa manca l'armonia, allora fate qualcosa per riaccendere gli animi.

Addobbate, cucinate qualcosa di nuovo e goloso, vedete dei film natalizi e trascorrete un po' di tempo assieme ai vostri cari. Ogni problema ha una soluzione, non disperate perché tutto torna indietro nella vita.

Capricorno – 10 - Domenica molto stancante e a tratti noiosa, sbadiglierete di frequente.

Non siete abituati a starvene in panciolle o rinchiusi troppo tempo in casa, ma a volte nella vita è necessario fare dei sacrifici per il bene comune. Dunque, anziché perdere la pazienza cercate di apprendere dei nuovi lavoretti manuali e date sfogo alla creatività. Le coppie dovranno fare attenzione alle discussioni, evitate di tornare sugli argomenti passati o sulle questioni di denaro.

Concedetevi un trattamento estetico fai-da-te, prendersi cura del proprio corpo fa un gran bene anche alla mente.

Acquario – 9 - Ci vuole una bella dose di pazienza e tanta buona volontà per affrontare quest'ultimo periodo dell'anno. Forse di recente avete ricevuto una brutta notizia o dei programmi sono saltati. Anziché disperarvi e piangervi addosso, cercate di esplorare delle nuove strade e prendete questo periodo come una sfida. Anche se questo sarà un Natale poco promettente, vi servirà per riflettere su quelle volte che vi siete lamentati dei parenti invadenti e dei brutti regali che ricevevate. Il prossimo anno andrà meglio, le stelle sono propizie per il 2021.

Pesci – 8 - Aspettatevi una domenica molto affaccendata in cui non avrete un secondo da perdere.

Sarete impegnati tra le mura domestiche, dovrete badare ai figli, al partner, ai genitori o a qualche parente che sta poco bene. Anche chi lavora avrà il suo bel daffare dato che dovrà chiudere certe questioni a causa di un ritardo che si è verificato recentemente. Non dovrete arrabbiarvi, perché finireste solamente per perdere altro tempo e per farvi il sangue amaro. Andrà molto meglio nel tardo pomeriggio quando potrete scrollarvi tutto di dosso.

Cancro – 7 - L’oroscopo di domenica vedrà arrivare qualcosa. Ultimamente, oltre a stare poco bene, avete fatto a cazzotti con gli attacchi di panico e/o di ansia che vi hanno impedito di dormire serenamente. Avete bisogno di trovare un equilibrio tutto nuovo e in queste 24 ore riceverete tutto il supporto astrale possibile.

Tenete duro, la tempesta sta passando. In serata, un bel film di Natale e una camomilla calda in serata avranno il potere di conciliarvi il sonno.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli – 6 - Si registrerà un secco miglioramento nel dialogo con il partner, i figli o i genitori. Aspettatevi un'allegra domenica anche se qualche piccola insidia sarà da mettere in conto. Spesso vi lamentate che nella vostra vita c'è qualcosa che non vi soddisfa, ma è tempo di cambiare disco ed esplorare nuovi orizzonti. Non dovrete sottovalutare i sentimenti, sia propri che altrui. Forse il partner non vi ascolta o è poco romantico, in ogni caso cercate di capire se siete felici o se siete pronti a tagliare i ponti.

Avete bisogno di incrementare le entrate, forse perché le spese da sostenere sono troppe o forse perché volete fare tanto shopping.

Leone – 5 - Domenica che chiude la settimana travagliata che vi ha un po' scombussolato. La Luna sarà ancora al vostro fianco, ma sul far della sera transiterà nella Vergine. Nonostante ciò, per voi si prospettano 24 ore intensamente appaganti in cui chiudere i conti con ogni problema. Scaccerete via le preoccupazioni e abbraccerete le novità. Anche se di questi tempi può essere difficile trovare un aspetto positivo, mettetecela tutta per cambiare prospettiva e vedere il bicchiere mezzo pieno.

Bilancia – 4 - Le previsioni astrali parlano di una domenica lieta e sorridente.

I vostri problemi si risolveranno e l'amore di coppia si compatterà. Lo stress, l'ansia e le preoccupazioni che vi hanno tormentato nei giorni scorsi, scompariranno. Trascorrerete del tempo di qualità con le persone che vi stanno maggiormente a cuore. Chi è reduce da una settimana impegnativa, finalmente potrà staccare la spina e rilassarsi. Non avrete voglia di fare niente di stancante, ma in vista della prossima settimana, cercate di mettere nero su bianco tutte le cose che avrete da fare.

Ariete – 3 - Domenica molto promettente, specialmente per quanto riguarda la salute psicofisica e gli affari di cuore/lavoro. Dopo una settimana ricca di vicende, avrete modo di recuperare e di dedicarvi a ciò che più vi aggrada.

Lo stress sarà messo da parte così come ogni dovere. Imparate a separare la vita privata da quella lavorativa, non permettete ai problemi generali di invadere il privato. Comunque sia, in giornata ritroverete la spensieratezza di un tempo e tornerete a fare sogni sereni. Potrebbe arrivare una richiesta d'amicizia interessante.

Vergine – 2 - Buona domenica, un po' alla vecchia maniera con pranzo tradizionale e chiacchiere con i familiari. Chi vive da solo dovrà decidere il prima possibile cosa vorrà fare nelle prossime settimane e prendere in considerazione l'idea di raggiungere la famiglia d'origine o gli amici più cari. Chi non avrà tempo per farlo durante la prossima settimana, sfrutterà questa domenica per addobbare la casa anche se qualcuno potrebbe aver già completato l'opera.

Una bella manicure/pedicure, vi allieteranno l'umore.

Toro – 1 - Questa giornata promette un po' di tranquillità, finalmente riuscirete a rilassarvi dopo una settimana di alti e bassi. Metabolizzerete le ultime notizie ricevute e comincerete a pensare ad un piano per trascorrere le festività in modo originale e al contempo divertente. Approfittate di questo momento per prendere eventuali decisioni e per analizzare attentamente la vostra vita. Chiedete al partner di farvi un bel massaggino oppure rilassatevi con un bel bagno caldo.