Martedì 15 dicembre sul piano astrologico Venere viaggerà dal segno dello Scorpione al Sagittario (dove stazionerà anche Mercurio ed il Sole), mentre la Luna, Giove, Saturno e Plutone sosteranno nel segno del Capricorno. Marte proseguirà sui gradi dell'Ariete, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Infine, Urano continuerà l'orbita in Toro come il Nodo Lunare resterà nel segno dei Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Sagittario, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: shopping. Giornata ideale in casa Toro per concedersi una gratificazione materiale, ad esempio acquistando quell'oggetto, spiccatamente voluttuario, da tanto tempo desiderato.

Nel nido domestico, invece, il clima tenderà a rasserenarsi vista l'uscita dall'opposizione della Bianca Signora.

2° posto Leone: lavoro top. Gli effetti del Novilunio di Fuoco, andato in onda lunedì, parranno sentirsi anche questo martedì per i nati Leone, soprattutto sul fronte professionale, dove avvertiranno un rinnovato entusiasta che gli permetterà di non farsi abbattere da eventuali ostacoli.

3° posto Sagittario: passionali. La fiammella della passionalità potrebbe essere il fiore all'occhiello del martedì nativo, col terzo segno di Fuoco che relegherà in secondo piano qualunque cosa che non riguardi il partner.

I mezzani

4° posto Capricorno: salvadanaio. Lo spirito conservatore innato in casa Capricorno verrà presumibilmente fuori in queste 24 ore, dove il trigono Luna-Urano spingerà i nativi a mettere da parte un po' di denaro in vista di periodi di magra.

5° posto Ariete: affabili. Nel focolare domestico il primo segno zodiacale darà, con tutta probabilità, dimostrazione di maggiore affabilità verso il partner, evitando di puntualizzare ogni loro manchevolezza e risultando maggiormente concilianti anche nei dialoghi.

6° posto Vergine: schietti. Martedì in cui il secondo segno di Terra potrebbe mettere in campo una sincerità smodata, che qualche figura professionale probabilmente non accetterà di buon grado.

Amore in secondo piano.

7° posto Acquario: tenaci. Ostacoli e impedimenti che potrebbero palesarsi in queste 24 ore sul fronte professionale saranno affrontate con grande tenacia dai nati Acquario, i quali non si faranno mettere in piedi in testa da nessuno.

8° posto Gemelli: umore altalenante. Col Sole opposto e la Luna neutrale, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno probabilmente a che fare con un umore ballerino questo martedì, specialmente nella cerchia amicale dove alterneranno grasse risate a musi lunghi.

9° posto Pesci: maldicenze. Giornata da prendere con le pinze quella che si appresteranno a vivere, con tutta probabilità, i nati Pesci sul fronte lavorativo, dove saranno vittime di alcune maldicenze che li lasceranno attoniti.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: taciturni. La voglia di comunicare potrebbe venir meno in casa Cancro durante questa giornata, dove la Luna assieme ai pianeti generazionali gli volteranno le spalle facendoli rimuginare su vecchie questioni mai realmente dimenticate.

11° posto Scorpione: amore flop. Venere lascerà, già in mattinata, la loro orbita per accasarsi in Sagittario e i nativi avranno buone chance di avvertire immediatamente il contraccolpo astrale nelle faccende sentimentale, che parranno divenire meno importanti ai loro occhi.

12° posto Bilancia: uscite extra. Amore e lavoro permettendo, i nati Bilancia in queste 24 ore vorranno dedicarsi esclusivamente al proprio benessere e alla cura del corpo, dividendosi tra beauty farm, estetiste e parrucchiere, in modo da rinnovare nel mentre anche il look. Ciò però potrebbe comportare un esborso economico non indifferente.