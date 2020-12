Durante la settimana compresa fra il 14 e il 20 dicembre 2020 il pianeta Giove passerà nella costellazione dell'Acquario, insieme a Saturno. Ciò significherà tanta fortuna per i nati sotto questo segno, inoltre influirà positivamente anche per tutti gli altri segni di aria, come i Gemelli e la Bilancia. Quest'ultima avrà anche delle possibilità sul piano amoroso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della settimana.

Ariete tranquilla

Ariete: la tranquillità trasparirà dal vostro atteggiamento e dal vostro modo di lavorare. Anche in famiglia avrete a che fare con una tensione che man mano si allenterà gradualmente, mentre con il partner la complicità aumenterà sempre di più, fino a sfociare nella piena passione nel fine settimana.

Toro: potreste risentire di alcuni momenti di stanchezza, al punto da concedervi varie pause di relax nel corso delle serate. Avrete modo di essere meno impulsivi sul lavoro e decisamente più concilianti con il partner per quanto riguarda alcune questioni che vi hanno decisamente allontanato nell'ultimo periodo.

Gemelli: purtroppo svagarvi in questo periodo non sarà facile, farlo a casa in compagnia dei familiari potrebbe far nascere in voi un senso di appartenenza più stretto con una persona con cui avete sempre faticato a comprendere. Sul lavoro saranno probabili delle collaborazioni.

Cancro: sicuramente avrete a che fare con un rialzo sul fronte degli affari, che vi darà modo di muovervi più agevolmente nel contesto lavorativo, in perfetta sintonia con i colleghi.

Sarà anche un periodo molto rilassante da trascorrere con il partner con tanti progetti su cui lavorare.

Leone: purtroppo avrete un periodo abbastanza sfortunato, dovrete impiegare tutte le vostre energie affinché le cose possano volgere in un'altra direzione. Per ora sarà bene non osare un investimento che potrebbe tenervi in “scacco” per troppo tempo, in quanto potrebbe essere rischioso, quindi siate cauti.

Vergine: le prime giornate della settimana saranno caratterizzate da qualche guadagno extra e da un lavoro che procederà abbastanza liscio. Successivamente dovrete far fronte a una situazione colma di ostacoli che comunque vi darà la soddisfazione di averla affrontata interamente da soli.

Scorpione scontroso

Bilancia: avvertirete che con l'incedere della settimana il campo amoroso sarà sempre più “percorribile”, perché la capacità di andare oltre le divergenze sarà sempre più forte.

La sintonia con i colleghi di lavoro sarà anch'essa in miglioramento, ma su qualcuno non fatevi troppe illusioni.

Scorpione: purtroppo sarete abbastanza scontrosi, poco inclini a collaborare sia nell'ambito lavorativo che in quello casalingo. Ci sarà troppa tensione ad aleggiare nell'aria, perciò sarà consigliabile la compagnia di qualcuno che sappia ascoltare le vostre perplessità.

Sagittario: avrete uno spirito imprenditoriale che darà motivo a qualcuno di provare invidia. Potreste trovare lavoro o avanzare di carriera, avendo successo sia in un ambito pratico che su quello della dialettica. Soddisfazioni e novità nel weekend.

Capricorno: bisognerà prestare attenzione a tutto nel corso di questa settimana, a partire dalla famiglia. Dovrete ristabilire qualche legame che recentemente ha ricevuto dei duri colpi, ma alla fine vincerà l'affiatamento.

Sul lavoro avrete qualche piccolo “inciampo”.

Acquario: sarete ricolmi di tanta fortuna e con essa riuscirete a fare le cose più impensabili. Il senso di responsabilità inoltre vi permetterà di ottenere molta stima da parte di chi amate, e anche qualche conquista nel campo affaristico e burocratico.

Pesci: sarete facilmente irritabili, quindi sarà bene dedicarsi molto al lavoro in solitaria, perché quello collaborativo non farà assolutamente per voi, questa settimana. Avrete però tanta voglia di sfogarvi con qualcuno che vi sappia ascoltare ed eventualmente consigliare, come ad esempio il partner.