Sabato 12 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna e Venere stazionare in Scorpione, mentre il Sole assieme a Mercurio sosteranno nel segno del Sagittario. Giove, Saturno e Plutone proseguiranno l'orbita in Capricorno, così come Urano permarrà in Toro. Infine, Nettuno continuerà il domicilio in Pesci, nel frattempo Marte rimarrà stabile sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Acquario, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: loquaci. Spinti dalla splendida congiunzione Sole-Mercurio che nascerà in decima dimora, i nati Sagittario potrebbero disporre di ottime doti comunicative in questa giornata d'inizio weekend, dove il loro eloquio non passerà inosservato.

2° posto Acquario: lavoro top. Giornata che avrà buone chance di rivelarsi ideale per sistemare questi dettagli professionali che, nell'ultimo periodo, hanno rallentato l'ascesa dei nativi in modo che, già nella serata domenicale con la Luna amica potranno avanzare col vento in poppa.

3° posto Ariete: stacanovisti. Sabato in cui il primo segno zodiacale, sorretto in primis dal trigono Sole-Marte, avanzerà probabilmente spedito nelle faccende lavorative, mettendo in campo un'invidiabile mood stacanovista.

I mezzani

4° posto Bilancia: affabili. Nel menàge amoroso di casa Bilancia parrà respirarsi un'atmosfera decisamente rinnovata, più serena, coi nativi che diverranno particolarmente concilianti verso l'amato bene, soprassedendo alle eventuali provocazioni subite.

5° posto Scorpione: abbuffate. La nona casa illuminerà la posizione del Luminare notturno rendendo, con tutta probabilità, i nati Scorpione propensi a concedersi una giornata all'insegna dei peccati di gola, malgrado il partner li inviterà a non vanificare i buoni propositi alimentari fatti sinora.

6° posto Vergine: a piccoli passi. Sul versante lavorativo, il secondo segno di Terra si farà presumibilmente frenare da qualche impedimento che giungerà d'improvviso, rallentando sensibilmente le mansioni professionali svolte in queste 24 ore.

Basterà attendere qualche giornata per ritornare ai vecchi fasti di produttività.

7° posto Cancro: poco pazienti. Forzare gli eventi sarà, c'è da scommetterci, un qualcosa che i nati Cancro dovrebbero evitare in questa giornata, anche perché così facendo potrebbero ottenere l'effetto inverso.

8° posto Pesci: relax. Col sestile Luna-Nettuno che si renderà protagonista del sabato nativo, ci sarà probabilmente soltanto voglia di rilassarsi in casa del dodicesimo segno zodiacale, relegando in secondo piano sia le faccende sentimentali che lavorative.

9° posto Gemelli: perplessi. Qualcosa potrebbe non quadrare sul versante professionale, coi nativi che scorgeranno qualche ambiguo comportamento da parte di un parigrado, che li lascerà visibilmente attoniti.

Ultime posizioni

10° posto Leone: umore flop. Con Venere e Luna quadrati al loro Sole di nascita, i nati sotto il segno del Leone non godranno presumibilmente del solito sorriso che li contraddistingue, anzi avranno il muso lungo che li accompagnerà per l'intero sabato.

11° posto Toro: gelosi. Malgrado non vi saranno reali motivazioni per esserlo, il primo segno di Terra potrebbe essere in preda questo sabato a scatti di gelosia inaspettati, che scatteranno alla prima presunta avvisaglia di tradimento del partner. In realtà, però, Nettuno e Venere d'Acqua tenderanno a confondergli le idee, facendogli vedere ciò che non c'è.

12° posto Capricorno: stand-by. Amore e lavoro permettendo, in questa giornata i nati Capricorno dovrebbero staccare la spina dalla quotidianità in modo da fare il punto della loro situazione esistenziale, senza però farsi abbattere da eventuali dubbi e ripensamenti.