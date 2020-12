L'oroscopo settimanale 7-13 dicembre 2020 è pronto a esprimere il proprio parere sul probabile andamento della seconda settimana dell'ultimo mese dell'anno. Opportunità da cogliere al volo, sorprese da non lasciarsi scappare, novità da non perdere d'occhio. Tutto questo nelle previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 dicembre. I segni zodiacali presi in considerazione sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 7-13 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Se giocate bene le vostre carte, nessuno tenterà di resistervi. Siete molto simpatici ma la testardaggine potrebbe crearvi ulteriori problemi. Se avete una relazione d’amore cercate di portare avanti i vostri progetti senza farvi mangiare dall’ansia. In campo lavorativo siete ancora alla ricerca di qualcosa che vi soddisfi, qualcosa che riesca a stimolare la vostra mente. State in guardia da una persona che potrebbe prendersi i vostri meriti solo perché sta collaborando a una vostra idea. Non è il momento di trascurare la vostra immagine, ma preoccupatevi di più su farvi belli agli occhi degli altri.

Toro – Molte coppie finalmente riescono a portare a temine un progetto di vita comune.

Siete stanchi di correre dietro ai sogni irrealizzabili, quindi preferite lavorare solo sui progetti concreti e magari ripristinare la serenità in coppia. Sul fronte lavorativo ci sono molte questioni burocratiche da risolvere, per cui avete poco tempo per lanciare nuovi progetti o per ampliare quelli già esistenti.

Non lasciatevi abbattere da certe situazioni, poiché avete dalla vostra parte due doti molto importanti: volontà e coraggio. Dedicate più tempo alla vostra bellezza e curate di più l’alimentazione.

Gemelli – Stando alle previsioni astrologiche questa è una settimana ricca di passione. C'è chi soffre, chi si diverte e chi è affamato d'amore.

Tutto dipende dalla vita che state vivendo. Un po' di irrequietudine potrebbe presentarsi nei rapporti di coppia poco solidi e che rischiano di sgretolarsi. Nel lavoro cercate di concentrare la vostra attenzione sui progetti più urgenti. Non sprecate il vostro tempo dietro alle provocazioni esterne. Se dovete fare delle scelte decisive, questa è la settimana giusta per farlo. Non essendo passato ancora il periodo critico, potreste avere qualche disturbo a livello di salute.

Cancro - In amore, molti nativi del Cancro scoprono di essere vulnerabili. Tutto questo potrebbe confondere le idee. Una persona potrebbe chiedervi di uscire con voi, ma la confusione e l’indecisione mandano in tilt il vostro cuore e la vostra testa.

Settimana esplosiva sul lavoro, non rimpiangete neppure un attimo del vostro impegno, anche se avete fatto qualche sacrificio o una rinuncia. La vostra salute cagionevole si è messa da parte per lasciare spazio alla vostra voglia di vivere la vita come piace a voi.

Previsioni degli astri fino a domenica 13 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone - In amore non potete pretendere tutto e subito. Se l’amore arriverà, si presenterà sotto le forme più normali del solito, come si presenta a tutti. Insomma, dovete accontentarvi della normalità, anche se con il partner potrebbero nascere i primi problemi. I single dovrebbero iniziare a guardare attorno per non perdere alcune occasioni. Invece di spendere tutti i soldi per i vostri vizi, dovete cercare di metterli da parte per dare vita ai vostri progetti lavorativi o familiari.

In salute, l’Oroscopo consiglia di fare una dieta depurativa e di non esagerare con i cibi fritti e dolci.

Vergine - In questa settimana vi sentite molto irrequieti, forse i compiti che vi hanno assegnato non riescono a placare l’agitazione che avete dentro. Se avete delle difficoltà a livello sociale, sappiate che è tutto nella vostra mente, visto ogni tanto tendete a estraniarvi dal resto del mondo. Sul versante lavorativo dovete impegnarvi a fondo, se volete raccogliere i frutti del vostro lavoro. Cercate di non delegare le vostre responsabilità agli altri. Scoppiate di salute in questa settimana ma nel weekend potreste avere un lieve tentennamento. Curate di più il vostro fisico.

Bilancia - Basta lamentarvi, cercate di riprendervi in questa settimana che promette di essere affettuosa.

Ormai le crisi sono passate, adesso è giunto il momento di riprendervi e di tornare a sognare una vita felice e serena con la persona amata. Sul fronte lavorativo dovete ricorrere a qualche stratagemma per non rattristare una persona cui tenete molto, comunque non sottovalutate la possibilità di fare qualche guadagno extra. Salute tra alti e bassi, ma con un po' di attenzione potreste condurre una vita sana e normale.

Scorpione - Se in amore ci sono questioni in sospeso, questa è la settimana giusta per risolverle. Chi non le risolve, potrebbe trascorrere giornate intere a discutere con il partner. Non fatevi coinvolgere da situazioni che potrebbero diventare pericolose, soprattutto se avete una relazione instabile.

Potreste perdere qualcosa di veramente importante, attenzione. Anche in campo professionale potrebbero esserci delle novità, per alcuni belle e per altri brutte. Se volete ottenere qualcosa di unico, dovete rimboccarvi le maniche e lavorare sodo. Dovete riguardarvi di più, se volete essere in perfetta forma.

Oroscopo su amore, lavoro e salute dal 7 al 13 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario - In amore le vostre energie non si sono ancora esaurite e questo è un bene perché vi permette di affrontare con entusiasmo tutti gli eventi che potrebbero accadere nella vostra vita di coppia o coniugale. I single che sognano l'amore anche a Natale non devono temere di essere se stessi. Prima o poi l'anima gemella si presenterà davanti ai vostri occhi, basta solo non perdere mai la speranza.

Sul versante lavorativo è meglio usare tutta la vostra forza ora che ne avete, anche per resistere davanti alle avversità che non vi hanno aiutato negli ultimi tempi. Avete tante occasioni per dimostrare quanto valete e, grazie al vostro intuito e le vostre capacità, riuscirete a superare brillantemente i vari grattacapi.

Capricorno - Questa seconda settimana di dicembre è ideale per fermarsi e riflettere sulle azioni da compiere per conquistare una persona interessata. Nei prossimi giorni, la situazione potrebbe assumere varie sembianze a seconda del vostro umore, potreste anche stupirvi delle vostre stesse capacità di latin lover. Nel lavoro avete bisogno di un attimo di respiro e di tirare fuori il coraggio per buttarvi in un qualche progetto nuovo, in vista dell'anno nuovo.

In salute, cercate di fare attenzione agli sbalzi di temperatura ed evitate di inventare ogni scusa per andare in giro un po' scoperti. Ancora l'inverno sarà lungo e rigido.

Acquario - In questa settimana potreste ritrovare la determinazione, se dovete dire al partner qualcosa che non vi sta bene, fatelo senza peli sulla lingua. Continuando a nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, potreste soccombere nel rapporto di coppia e questo non è un bene. Nella vostra professione siete al sicuro e non avete difficoltà a far vedere agli altri di che pasta siete fatti, soprattutto se dovete mettere mano su un nuovo progetto. Tuttavia, siete un pochino più lenti del solito, forse bloccati un po' dalla situazione di questo periodo a dir poco complicato.

La salute è l'ultimo dei vostri pensieri, comunque non sottovalutate i sintomi e prendete le precauzioni tutte le volte che non vi sentite bene.

Pesci - Se avete degli obiettivi ben concreti per ciò che riguarda la vostra vita sentimentale, cercate di portarli a termine nel minor tempo possibile. Avete la possibilità di costruirvi un futuro radioso e pieno di romanticismo. Forse preferite lavorare in ambienti in cui non ci sono persone che conoscete per non compromettere la vostra concentrazione. Ricordate, però, che se adottate una politica più morbida molti colleghi sarebbero disposti a concedervi un aiuto. Abbiate più cura del vostro aspetto, ma non in modo maniacale: non è il tempo più adatto per fare diete.

L'oroscopo raccomanda di non fare sforzi e di non prendere freddo.