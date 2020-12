Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata del 14 dicembre? La Luna nuova in Sagittario. Le energie saranno all'apice, a partire da questo lunedì sarà in atto una trasformazione e saranno chiusi i conti con il passato. Iniziare la settimana con questo aspetto lunare permetterà di aprire nuove strade. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Leone – 12 - Lunedì che parte con qualche intoppo di troppo. Sarete di corsa perché vi ritroverete ingarbugliati in alcune vicende che vi rallenteranno.

Non trascurate la salute, ultimamente avete una brutta cera a causa delle ore piccole che state facendo e delle troppe preoccupazioni che affollano la vostra mente.

Toro – 11 - Lunedì da affrontare con tanta pazienza, perché qualcuno o qualcosa vi infastidirà parecchio. Tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, vi solleva l'umore, ma ultimamente non sapete più che pesci prendere. Le stelle vi vedono brancolare nel buio per le prossime 48 ore.

Acquario – 10 - La prudenza non è mai troppa, dunque prima di uscire assicuratevi di aver preso tutto lo stretto necessario. In queste 24 ore potreste ritrovarvi a combattere contro un fastidioso mal di testa o un brutto mal di schiena, non a caso le stelle vedono il vostro corpo combattere contro un certo male.

Scrollatevi i brutti pensieri di dosso.

Capricorno – 9 - Da un po' di tempo a queste parti siete scontrosi, distanti e pessimisti. La voglia di non vedere nessuno sarà piuttosto alta in questa giornata che profuma di polemiche e incomprensioni. Se non volete aggravare la situazione, allora dovrete controllare i vostri nervi e tagliare corto.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Scorpione – 8 - L'oroscopo del 14 dicembre parla di tanta confusione mentale, infatti sarete molto lunatici. Dicembre vi piace, ma allo stesso tempo detestate tutte quelle incombenze e obblighi che avete da sbrigare. Prendete questa giornata così come viene, non andate controcorrente e tutto finirà in fretta.

Ariete – 7 - Lunedì che parte in maniera discreta, ma quel che conta è che non si prevedono problemi particolarmente gravi. Vi ritroverete indaffarati in certe mansioni, qualcuno dovrà recarsi al negozio, altri dal dentista e altri ancora avranno a che fare con delle transazioni finanziarie. Attenzione alla guida.

Vergine – 6 - Giornata gaudente, vi sentirete al settimo cielo pur essendo lunedì. Sarà la giornata ideale per concludere delle trattative, per ultimare i lavori e per pensare in grande. Con la persona del cuore si prevedono scintille e nuovi progetti in ballo. Troppi dolci e caffeina vi stanno scombussolando lo stomaco, correte ai ripari.

Bilancia – 5 - Le previsioni astrologiche invitano a concludere delle cose, perché in men che non si dica sarà Natale e poi Capodanno.

Dunque, cercate di stare al passo con i tempi e di non rimanere indietro. In famiglia sarà richiesto il vostro aiuto: non tiratevene indietro. Qualcuno sta cercando un regalo perfetto, ma conta il pensiero.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli – 4 - L’oroscopo del 14 dicembre vi vedrà in ottima forma fisica e mentale. Non vi sentirete più oppressi o confusi, ma finalmente risulterete al top. Tutto quello che avete messo da parte o trascurato agli inizi del mese verrà ripristinato, perché vi sentirete molto determinati. Una persona cara avrà bisogno del vostro aiuto.

Pesci – 3 - Buon lunedì per voi che siete reduci da una settimana affannosa e piena di ostacoli. Finalmente tutto sarà ultimato e potrete prendervela con più calma.

Chi ancora studia o lavora fuori casa, avrà molti stimoli e riuscirà a dare il massimo. In giornata qualcuno suonerà al campanello oppure vi chiamerà.

Cancro – 2 - L’oroscopo del 14 dicembre dice che avrete un buon avvio della settimana grazie alle splendide energie fornite dalla Luna nuova in Sagittario. Una grande volontà vi spingerà a dare il massimo e delle nuove occasioni busseranno alla vostra porta. Lavoro, famiglia, soldi e salute, tutto sta per tornare al suo posto, ma dovrete attendere l'uscita di Saturno dal Capricorno.

Sagittario – 1 - Riparte più che bene la vostra settimana, grazie al novilunio nel vostro segno. La fortuna sarà al vostro fianco per tutta la giornata e potrete osare di più. Risulterete più attraenti che mai ed anche l'amore di coppia risulterà rafforzato.

La famiglia tornerà ad essere unita e armoniosa. Risulta in arrivo qualcosa da festeggiare.