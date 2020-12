L'oroscopo di domenica 13 dicembre prevede una settimana che si concluderà bene per i nativi del Sagittario, che potranno contare sul supporto della Luna in congiunzione, mentre per la Bilancia potrebbe essere la giornata ideale per siglare un accordo sul posto di lavoro. Flirt ed energie non mancheranno per gli Ariete, che avranno dalla loro parte pianeti come Marte e Mercurio, mentre il Gemelli potrebbe avere più di un ostacolo da superare in questa giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di domenica 13 dicembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 13 dicembre segno per segno

Ariete: finirà molto bene questa settimana per voi nativi del segno.

La Luna in trigono dal Sagittario, assieme a Marte e Mercurio favorevoli, vi regaleranno bei momenti che solleveranno non di poco il vostro umore. In amore flirt ed energie non mancheranno nella vostra relazione di coppia, mentre se siete single il desiderio di dolcezza e affetto si farà sentire. Per quanto riguarda il lavoro tante idee in questa giornata, con cui affronterete compiti più impegnativi in maniera convincente. Voto - 8,5

Toro: avrete bisogno di un po’ più di leggerezza in questo periodo, non particolarmente semplice per voi nativi del segno. Single, a volte avete delle difficoltà a rapportarvi con gli altri, per cui cercare di sentirvi preparati a certi discorsi potrebbe tornarvi utile. Se avete una relazione fissa siate più morbidi nei confronti del partner, anche se Venere continua a essere sfavorevole.

In ambito lavorativo avrete la sensazione di esservi tolti un peso dalle spalle, ma non è ancora il momento di rilassarsi. Voto - 7-

Gemelli: non una bella domenica secondo l'oroscopo del 13 dicembre. Discuterete molto in merito ad alcune questioni di coppia, ma arrivare a una conclusione non sarà affatto facile. Per quanto riguarda i single, potreste risultare piuttosto lunatici in questa giornata.

In ambito lavorativo rimandare continuamente prima o poi vi metterà in una posizione piuttosto scomoda, che neanche gli straordinari saranno sufficienti per rimediare. Voto - 6+

Cancro: situazione sentimentale stabile per voi nativi del segno. Le vostre parole saranno di grande supporto per l'anima gemella, che sarà felice di avervi al suo fianco. Se siete single sarete molto introspettivi in questa giornata, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro, affronterete gli impegni quotidiani con tenacia e se qualcuno non apprezzerà il vostro operato, non dategli ascolto se sapete di aver fatto un buon lavoro. Voto - 8-

Leone: attenti e sospettosi come non mai in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale potrebbe rappresentare un problema, in quanto il partner non sarà felice di questo vostro atteggiamento. Se siete single le connessioni romantiche si faranno sempre più deboli. Meglio il settore professionale, anche se i risultati non si vedranno ancora, sarete abbastanza fiduciosi delle vostre prestazioni lavorative, in attesa di tempi migliori. Voto - 6,5

Vergine: Mercurio e Luna in quadratura rappresenteranno un ostacolo secondo l'oroscopo. Con la comunicazione con il partner ci saprete fare, ma arrivare a raggiungere un accordo non sarà affatto semplice, in quanto la vostra dolce metà sarà irremovibile.

Se siete single il vostro disappunto si farà notare in molte cose. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei rallentamenti con i vostri progetti, che vi renderanno solamente nervosi. Voto - 6,5

Bilancia: stelle favorevoli dal punto di vista lavorativo. Potrebbe essere il momento adatto per prendere nuove iniziative e siglare un nuovo accordo che possa dare inizio a un nuovo ciclo. In amore la Luna vi mette di buon umore e piccole speranze si accenderanno per far crescere la vostra relazione sentimentale. Se siete single, dopo alcune delusioni, potreste finalmente ricevere qualche piccola bella notizia. Voto - 8-

Scorpione: sul fronte professionale i vostri sforzi porteranno a qualcosa di buono. Potreste ottenere vantaggiosi risultati da un progetto oppure un'opportunità da cogliere al volo.

In ogni caso, avrete modo di sentirvi fieri di voi stessi. In amore le vostre emozioni nei confronti del partner saranno sincere e forti e vi permetteranno di godere di un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single vi farete avanti con coraggio e sfrontatezza. Voto - 8,5

Sagittario: fine settimana ottimo grazie al passaggio della Luna nel vostro cielo, che v'illuminerà la giornata. In amore sarete più sensibili nei confronti di chi vi sta attorno, soprattutto voi cuori solitari, sempre gentili con gli altri. Se avete una relazione stabile potrebbe essere un buon momento per parlare e risolvere pacificamente alcuni problemi rimasti in sospeso. In ambito lavorativo Marte e Mercurio favorevoli vi saranno di grande aiuto per i vostri lavori.

Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo di domenica in cui avrete bisogno di sentirvi indispensabili all'interno della vostra relazione di coppia. Il vostro atteggiamento premuroso verrà sicuramente notato dal partner, che apprezzerà molto. Se siete single sognare in grande è bello, ma dovrete essere in grado di poter realizzare tali sogni. Sul fronte lavorativo forse faticherete un po’ a spiegarvi bene, ma alla fine le vostre idee verranno accettate dai vostri colleghi. Voto - 7,5

Acquario: potrebbero esserci delle difficoltà dal punto di vista sentimentale. Questo cielo sarà ancora nuvoloso per qualche altro giorno, dunque cercate di resistere ancora un po', anzi: provate a fare qualcosa per iniziare a risollevare il vostro rapporto. Se siete single ci vorrà forza di volontà per ottenere ciò che volete.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, con Mercurio dalla vostra parte, e con la giusta organizzazione, arriveranno buoni risultati. Voto - 7-

Pesci: forse potrebbe mancarvi un po’ di concentrazione in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di domenica. Mercurio in quadratura continua a causarvi imprevisti, alcuni dei quali difficili da risolvere in poco tempo. In ambito sentimentale Venere vi rende affascinanti, ma la Luna sfavorevole potrebbe non mettervi di buon umore. Se siete single meglio non fare nulla di cui non siete sicuri. Voto - 6,5