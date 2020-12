Volge a conclusione un'altra settimana e l'Oroscopo di domenica 13 dicembre riserva un buon cielo astrale. Torna il sereno dopo giorni e giorni di apatia, confusione e irritabilità anche se non per tutti sarà una domenica spaziale e rilassante. A beneficiare di una giornata al top sarà il Sagittario il quale potrà contare su Luna e Sole oltreché su Mercurio. Si prevedono cambiamenti, novità e un'elevata carica di energia per buona parte dei segni. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Acquario – 12 - Dovrete tirare fuori il vostro carattere e dimostrare un buon livello di resilienza. Non perdete tempo dietro alle chiacchiere inutili e focalizzatevi su voi stessi. Anche se queste 24 ore non si presentano favorevoli, potrete comunque fermarvi e rimandare le faccende più importanti ad un momento migliore. Non sfidate troppo la sorte, anzi tenete a bada quella voglia di osare, perché in questa domenica le stelle non vi aiuteranno granché. Possibili discussioni in famiglia o con la persona del cuore, ultimamente vi sentite incompresi e trascurati. Un bel bagno caldo vi ridesterà.

Capricorno – 11 - Domenica da dedicare all'osservazione e alla contemplazione. C'è un tempo per lavorare e un tempo per riposare, dunque non tirate troppo la corda altrimenti finirà per spezzarsi in maniera del tutto irreparabile.

Affinate i vostri sensi e imparate ad aspettare pazientemente il vostro turno. L'amore di coppia potrebbe essere entrato in una fase di allontanamento, ma il ché è normale. Tempo al tempo e tutto tornerà al suo posto. Una bella manicure vi rinfrancherà.

Vergine – 10 - Cambiate prospettiva e punti di vista, vi si aprirà un mondo. Il mese di dicembre si sta rivelando un po' duro e complicato, magari le incertezze sono moltiplicate rispetto a novembre.

Avete in cantiere dei progetti, ma qualcosa è già andato in fumo o forse siete ad un passo dal gettare la spugna. Ebbene, fate un passo indietro e sospendete per un po' le cose: anche il riposo fa parte dell'allenamento!

Toro – 9 - Domenica con un discreto livello astrale. Il vostro corpo, durante la settimana, è stato strapazzato fin troppo perciò prendersi una pausa sarà quasi d'obbligo.

Anche se questo periodo non favorisce le uscite e le nuove conoscenze, basterà spremere le meningi e cercare un modo più che valido per stare in società. Siete un segno che ama stare in mezzo alla gente, perciò vi manca l'aria a trascorrere troppo tempo in casa e in solitudine.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Cancro – 8 - L'oroscopo del giorno 13 dicembre dice che sarà una domenica molto tranquilla, infatti rischierete addirittura di annoiarvi. Coraggio e perseveranza non mancheranno, quindi sarà una giornata buona per fare una valutazione lavorativa o generale e prepararsi mentalmente e fisicamente alla seguente settimana. "A chi non vuol far fatiche, il terreno produce ortiche", questo sarà il mantra che vi guiderà nel corso della giornata ricordandovi che fare sacrifici e lavorare sodo si arriva ad ottenere successo e felicità nella vita.

Leone – 7 - Gioia e amore vi pervaderanno in questa promettente domenica del 13 dicembre. Tutti i nodi verranno al pettine e non vi sentirete più confusi e smarriti. Sarà il giorno ideale per rivedere e sistemare i conti. Ripenserete a tutte quelle situazioni che avete vissuto durante l'anno e sarete molto contenti che stia per arrivare il 2021 dato che in esso riponete mille speranze e desideri. In un momento del genere, l'amore e la vicinanza della famiglia sono di grande aiuto: preparatevi a fare dei cambiamenti.

Gemelli – 6 - Avrete dalla vostra parte l'ispirazione e la creatività, ma cercate di non strafare. Le opportunità busseranno alla vostra porta durante la prossima settimana, ma dovrete essere abili a prendere le giuste decisioni.

La risposta che cercate da tempo, si trova dentro di voi. In giornata prestate attenzione a dei familiari che potrebbero darvi del filo da torcere. Stoppate ogni lavoro, rinviate le pulizie a lunedì e concedetevi un po' di sano riposo.

Pesci – 5 - L’oroscopo del 13 dicembre parla di concentrazione e silenzio: "A buon intenditor poche parole". Un cambiamento può risultare difficile, ma più una cosa è complicata più il successo e la soddisfazione saranno maggiori. Questa domenica sarà perfetta per riflettere sul percorso di vita che si intende perseguire e stilare un piano accurato sui passi e le azioni da compiere per arrivare al traguardo. Il 2021 riserverà molte sorprese e novità. Non siete soli e in queste 24 ore una persona vi dirà che vi vuole bene.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia – 4 - Buona domenica per voi nati del segno della Bilancia che da tempo cercate un senso a tutto quello che avete vissuto. Ci sono dei sogni che state custodendo gelosamente, ma avete paura che la fiamma si possa spegnere. Le previsioni astrologiche del 13 dicembre dicono che sarete capaci di fare un'attenta valutazione e sfrutterete tutta la vostra diplomazia. Non dovrete perdere tempo dietro ai tipi irragionevoli e testardi, anzi tenetevi alla larga persino dalle discussioni sui social: "A lavar la testa all'asino si perde il ranno e il sapone".

Ariete – 3 - Marte nel segno donerà una maggior consapevolezza. Aspettatevi una domenica piena di energia, entusiasmo e assertività.

Niente vi sembrerà impossibile e sarete abili in tutto. Risulteranno favoriti coloro che svolgono attività manuali, dato che la forza non mancherà di certo. "L'erba del vicino è sempre più verde", dunque, apprezzate di più quello che avete, chissà quanti pagherebbero per essere al posto vostro.

Scorpione – 2 - Venere nel vostro segno potrebbe avervi reso maliziosi e passionali. In questo periodo desiderate il massimo e non c'è niente di male ad essere ambiziosi. Dunque, superate i vostri limiti e scrollatevi di dosso tutte quelle paure che vi trascinate dietro da fin troppo tempo e che vi impediscono di fare il salto di qualità. Questa sarà una domenica da vivere con il giusto entusiasmo: non può piovere per sempre.

Sagittario – 1 - Giornata al top.

Avrete dalla vostra parte la Luna e il Sole che accentueranno la fortuna, le abilità pratiche e la comunicazione la quale risulterà più che efficiente. Otterrete una rivincita, una risposta o un risultato, finalmente le vostre attese finiranno e potrete tirare un respiro di sollievo. L'amore vibrerà nell'aria facendovi sentire più affascinanti e passionali, dunque, i single potranno allacciare nuovi contatti anche via social. Forse ultimamente avete messo in dubbio la vostra spiritualità o alcune convinzioni, ma a partire da questa giornata tornerete a navigare verso la giusta riva.