Questo weekend, sul piano astrologico, porta un interessante recupero per il segno del Cancro, che ritrova le energie, ma anche l'ottimismo e la voglia di fare. Le stelle lasciano presagire interessanti opportunità in ambito lavorativo per la Bilancia, che potrebbe concludere affari proficui per il futuro. Il novilunio di domenica riaccende la passione per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 12 e 13 dicembre 2020, per tutti i segni

Ariete: le prossime 48 ore si rivelano molto interessanti per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. Gli astri lasciano presagire un sabato sensuale e ancora più passionale si rivela la giornata di domenica, quando i caldi influssi del novilunio riscaldano il segno. Ottima la forma fisica.

Toro: questo weekend potrebbe essere leggermente faticoso per il segno, qualcuno infatti potrebbe avere delle questioni bancarie o economiche da risolvere. All’interno del rapporto di coppia potrebbero nascere accese discussioni proprio per questi motivi, potrebbe essere difficile trovare un accordo per quanto riguarda la gestione della casa o delle spese.

Gemelli: questo fine settimana è molto vantaggioso per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa dove qualcuno potrebbe concludere delle degli affari e delle collaborazioni vantaggiose. In amore potreste apparire un po’ distratti, tuttavia la giornata di domenica si rivela più serena in tal senso, il segno si può concedere un po’ di riposo e vivere dei momenti di spensieratezza insieme alla famiglia.

Cancro: quella di sabato 12 dicembre si rivela una giornata interessante per il segno, c'è un buon recupero per quanto riguarda i rapporti con gli altri e anche in amore, dove si ritrova l’armonia e la serenità. Al contrario la giornata di domenica potrebbe portare qualche piccolo fastidio fisico, meglio curare l’alimentazione e cercare di ritagliarsi dei momenti in cui praticare un po’ di sport.

Leone: il weekend potrebbe iniziare con qualche tensione per il segno che soprattutto in ambito familiare potrebbe dover affrontare delle discussioni. Domenica al contrario torna l’ottimismo e la voglia di fare chiarezza. Cautela per il fisico, meglio evitare gli sforzi e cercare di ritagliarsi dei momenti di riposo.

Vergine: il weekend inizia con una grande voglia di dedicarsi all’amore e agli affetti personali, dunque la giornata di sabato 12 dicembre potrebbe regalare grandi emozioni e anche qualche nuovo incontro. Al contrario il consiglio per la giornata di domenica è quello di concedersi un po’ di riposo ed evitare di tirare troppo la corda, affaticando eccessivamente il fisico.

Bilancia: il fine settimana inizia con qualche trattativa o contrattazione da portare al termine, dunque sabato potrebbe essere piuttosto faticoso e durante la serata qualcuno potrebbe anche avvertire lo stress e la stanchezza accumulata.

Domenica quindi meglio concedersi un po’ di riposo, dedicarsi alle proprie passioni e le persone amate.

Scorpione: weekend di grande recupero per il segno, che ritrova l'ottimismo e la voglia di fare e soprattutto la forza fisica. Sia in amore che in ambito lavorativo le stelle sono dalla parte del segno e lo favoriscono. Meglio non perdere questo momento di grande vantaggio.

Sagittario: durante queste 48 ore il segno potrebbe ricevere un’offerta molto vantaggiosa, non è detto che questo riguardi l’ambito lavorativo, ma comunque le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Quella di domenica è una giornata serena e positiva, ideale per organizzare una serata romantica o cercare di recuperare un rapporto in crisi.

Capricorno: dopo una settimana molto impegnativa finalmente arriva un momento di riposo, ideale per ricaricare le energie e dedicarsi un po’ al partner e alla famiglia, trascurati nei giorni precedenti.

Bene il fisico.

Acquario: durante la giornata di sabato 12 dicembre potrebbero esserci degli imprevisti, potrebbe trattarsi di un guasto o di una riparazione da svolgere in casa. Al contrario quella di domenica è una giornata più vantaggiosa, ideale per dedicarsi ai rapporti interpersonali e alla famiglia.

Pesci: l’oroscopo del weekend consiglia al segno di non esagerare, né con le richieste, né con le polemiche e soprattutto di non esagerare dal punto di vista fisico. Dunque meglio dedicare queste giornate alla cura del fisico e di sé stessi. È importante per ritrovare la carica e le energie necessarie a cominciare la nuova settimana.