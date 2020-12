Da lunedì 21 a domenica 27 dicembre troviamo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal segno dei Pesci (dove sosta Nettuno) ai Gemelli (dove staziona il Nodo Lunare), nel frattempo Mercurio, il Sole e Plutone transiteranno nell'orbita del Capricorno. Urano proseguirà la sosta in Toro, così come Marte permarrà in Ariete. Infine, Venere continuerà il domicilio in Sagittario come Giove assieme a Saturno rimarranno stabili in Acquario.

Oroscopo della settimana favorevole per Gemelli e Acquario, meno conciliante per Scorpione e Toro.

Gemelli scanzonati

Ariete: fragili. Settimana in cui i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero mostrare un lato del loro carattere che spesso tendono a mascherare, ovvero la fragilità, ed il partner non perderà tempo nel provare a rasserenarli.

Lavoro in secondo piano.

Toro: dubbiosi. La fermezza d'intenti non sarà, con ogni probabilità, la protagonista della settimana, dove i nativi cambieranno di frequente idea sia su persone che su alcune faccende professionali, lasciando sgomenti alcuni parigrado non abituati a tale atteggiamento mutevole.

Gemelli: scanzonati. Non ci sarà presumibilmente tempo per alcuna elucubrazione mentale in questi giorni per i nati Gemelli, perché preferiranno trascorrere del tempo esclusivamente con gli amici più divertenti e con l'amato bene.

Cancro: comunicazione sottotono. La Bianca Signora di Fuoco assieme all'opposizione mercuriale renderanno parecchio complicata la comunicazione nel menàge amoroso, dove ogni dialogo sembrerà poter sfociare in accuse reciproche da un momento all'altro.

Leone ambizioso

Leone: ambiziosi. Sette giorni dove il secondo segno di Fuoco darà sfoggio della rinomata ambizione che lo contraddistingue, e gran parte del merito sarà del terzetto contrastante composto da Urano, Saturno e Giove. Tali pianeti, difatti, lo spingeranno a superare alcune convinzioni poco veritiere riguardanti la sfera professionale, donandogli una nuova prospettiva in tal senso.

Vergine: a piccoli passi. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda le vicende lavorative di casa Vergine, coi nativi che potranno riscontrare qualche ostacolo che ne rallenterà l'ascesa professionale. Meglio, invece, procedere a piccoli passi trovando soluzioni laddove nascano problematiche.

Bilancia: weekend a gonfie vele. La settimana potrebbe iniziare in maniera poco entusiasmante nelle vicende di cuore in casa Bilancia, ma sarà nel weekend che i nativi saranno investiti da un'invidiabile carica passionale, che spazzerà via ogni ansietà del momento.

Scorpione: relax. In queste giornate il secondo segno d'Acqua avrà presumibilmente bisogno di concedersi del tempo esclusivamente per se stesso, ed il relax si rivelerà la migliore scelta plausibile per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Omissioni per i Pesci

Sagittario: organizzati. Il terzo segno di Fuoco, in questa settimana, organizzerà con particolare scrupolosità le faccende da sbrigare e quelle da rinviare dedicando, allo stesso tempo, molte attenzioni al partner, che ne sarà ben lieto.

Capricorno: buoni risultati. Saturno e Giove in Acquario, al momento concentrati maggiormente su altri segni, concederanno ancora questa settimana ai nati Capricorno per centrare qualche ottimo obiettivo professionale, con tanto di risultati rilevanti al seguito.

Acquario: shopping. Un acquisto high-tech avrà buone chance di essere il più gettonato dai nati Acquario in questa splendida settimana, dove i nativi potranno concedersi tale agognato oggetto tecnologico senza badare troppo al costo ultimo.

Pesci: omissioni. Da mercoledì in poi sarebbe meglio che il dodicesimo segno zodiacale dicesse la verità al partner, senza continuare ad omettere tergiversando su altri argomenti, anche perché l'amato bene non ci metterà molto ad accorgersene e lo costringerà a dire il vero.