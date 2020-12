Sabato 19 e domenica 20 dicembre troviamo sul piano astrologico Giove viaggiare dal Capricorno (dove staziona Plutone) ai gradi dell'Acquario (dove sosta Saturno), nel frattempo Venere, il Sole e Mercurio transitano nell'orbita del Sagittario. Nettuno permarrà in Pesci, così come Marte proseguirà il domicilio in Ariete. Infine, Urano continuerà la sosta in Toro e il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Scorpione e Pesci, meno entusiasmante per Ariete e Vergine.

Faccende pratiche da sbrigare per il Cancro

Ariete: schietti. La smodata sincerità che i nati Ariete potrebbero mettere in campo durante il weekend farà storcere il naso a qualche nuova conoscenza, la quale mal tollererà la loro irruenza verbale.

Per evitare inutili imbarazzi sarà meglio tenere la bocca cucita quanto più possibile.

Toro: riflessivi. In queste due giornate, complici anche i freschi passaggi di Giove e Saturno in quadratura, i nati Toro assumeranno probabilmente un mood pensieroso in diverse occasioni, lasciando stranite e preoccupate le persone care.

Gemelli: talent scout. Ad avere una marcia in più questo weekend, in particolar modo nella giornata di sabato, saranno presumibilmente i nati Gemelli a capo di un team lavorativo, in quanto riusciranno a scovare con scaltrezza una nuova figura professionale dallo spiccato talento.

Cancro: faccende pratiche. La settimana in casa Cancro potrebbe concludersi con due giorni da dedicare alle faccende pratiche legate al nido abitativo, come sistemare il lavabo che gocciola o pulire la grondaia.

Così facendo avranno, già dalla settimana entrante, spazio per trascorrere il tempo come meglio vorranno.

Chiarimenti per la Bilancia

Leone: amore a gonfie vele. Sebbene la mattinata di sabato non si rivelerà particolarmente entusiasmante, i nati Leone avranno buone chance di trascorrere il rimanente weekend all'insegna dell'amore, la simbiosi col partner sarà alle stelle,

Vergine: svogliati.

Poca o nulla sarà, con ogni probabilità, la voglia nativa di mettersi in gioco nelle giornate che chiudono questa settimana dicembrina, coi nativi che preferiranno di gran lunga trascorrere queste 48 ore in balia dell'ozio.

Bilancia: chiarimenti. Una discussione chiarificatrice con un membro della famiglia originaria, probabilmente un genitore o un figlio, potrà essere intavolata dai nativi nella giornata del 19 dicembre, e tale scambio di veduta avrà il dono di riallacciare i rapporti.

Scorpione: lavoro top. I lavoratori autonomi del segno avanzeranno, c'è da scommetterci, col vento in poppa in questo weekend, grazie al maggiore spazio di manovra di cui godranno che gli farà avere una marcia in più rispetto alla concorrenza.

Pesci resilienti

Sagittario: finanze da revisionare. In queste due giornate, i nati sotto il segno del Sagittario dovrebbero ridimensionare le loro uscite economiche, magari rinunciando al momento al qualche piccolo lusso particolarmente dispendioso. Così facendo, potranno dormire sonni tranquilli e consapevoli di non trovare il conto in rosso.

Capricorno: nervosi. Da un lato le vicende professionali non avranno la priorità in casa Capricorno durante il weekend, mentre dall'altro ad avere le luci della ribalta saranno le faccende di cuore dove potrebbero risultare particolarmente nervosi col partner, senza motivazioni apparenti.

Acquario: step by step. Col parterre planetario decisamente più benevolo rispetto agli ultimi mesi, i nati Acquario potrebbero voler bruciare le tappe professionali, non rispettando i tempi di maturazione di ogni evento. Ciò che, invece, dovranno fare sarà avanzare passo dopo passo provando a seminare nel miglior modo possibile.

Pesci: resilienti. Il terzetto Sole-Urano-Mercurio ingaggerà uno sfavillante sestile con la Luna nel loro segno, donando ai nati Pesci una resilienza non indifferente nell'affrontare le avversità che si paleseranno sul versante lavorativo. Probabili ruggini sentimentali nelle ore mattutine del 19.