L'oroscopo di sabato 26 dicembre inizierà in maniera entusiasmante per i nativi sotto il segno del Cancro, che godranno appieno di questa atmosfera natalizia per essere felici con chi si ama, mentre Leone sarà piuttosto solidale e socievole con i propri amici o familiari. Per il Capricorno il lavoro di tutti i giorni procederà in maniera gradevole, grazie a Mercurio che migliora i rapporti con i colleghi, mentre l'aria delle feste aiuterà i nativi Pesci a risolvere un problema di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 26 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: questo periodo si appresta ad essere pieno di soddisfazioni per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Con la giusta organizzazione potrete trascorrere una giornata piacevole con il partner. Siate sempre voi stessi, e non dimenticatevi per ottenere l'effetto che desiderate, una bella sorpresa farà sicuramente piacere. Se siete single quando siete impegnati non pensate a niente di negativo e di conseguenza l'umore sarà positivo. Nel lavoro avrete la sensazione che tutto vada bene, ciò nonostante un po’ d'attenzione sarà comunque necessaria, poiché Mercurio è ancora negativo. In quanto a salute vi sentirete piuttosto bene con Marte favorevole. Voto - 8-

Toro: con questa fantastica Luna in congiunzione il partner riuscirà a rapire il vostro cuore e voi starete al suo gioco veramente romantico, soprattutto i nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single vi sentirete attraenti e amichevoli, alla ricerca del vischio più grazioso con cui stare sotto insieme alla persona che vi piace.

In ambito lavorativo concentratevi su alcuni punti specifici se volete fare passi avanti con le vostre mansioni. Salute ottimale grazie anche ad un buon umore da parte vostra. Voto - 8+

Gemelli: siete ancora in un periodo di incertezze, leggermente ammorbidito da queste feste. Le previsioni zodiacali del 26 dicembre suggeriscono infatti di non essere precipitosi con il partner e se ci sarà qualcosa da risolvere, allora con calma e pazienza provate a risolverla.

Se siete single è sempre bello immaginare un futuro brillante, ma dovrete darvi da fare per riuscirci. In ambito lavorativo le energie non vi mancheranno, e con il giusto ottimismo svolgerete i vostri incarichi in maniera spedita, senza troppi problemi. Voto - 7

Cancro: questa atmosfera natalizia vi piacerà molto, e vi farà riscoprire i piaceri di stare in compagnia delle persone che amate secondo l'oroscopo di sabato.

In amore infatti non avrete alcun motivo per non essere felici con il partner, impegnandovi affinché questa giornata sia grandiosa insieme a chi amate. Se siete single vi sentirete a posto con voi stessi e in ottima salute. Per quanto riguarda il lavoro dovrete impegnarvi più del solito, ma per una volta non vi dispiacerà lavorare di più. Voto - 8

Leone: cielo che vede la Luna in quadratura e Venere in trigono secondo l'oroscopo di sabato. Dal punto di vista sentimentale dunque dovrete accettare alcune limitazioni nella vostra relazione di coppia, ma saranno solo una cosa passeggera, non preoccupatevi. Nel frattempo, godetevi ciò che già avete insieme al partner. Se siete single essere solidali e socievoli con chi amate vi renderà delle persone simpatiche.

Nel lavoro qualche ritardo causato da Giove opposto vi costringerà a rimandare altri incarichi. Salute tutto sommato discreta. Voto - 7,5

Vergine: questo cielo, e questa Luna in trigono dal segno del Toro lascerà a voi single l'occasione di condividere il vostro tempo con chi vi piace, e stringere profondi legami. Se avete una relazione stabile il vostro spirito libero vi farà vivere nuove avventure con il partner. Per quanto riguarda il lavoro il rigore e l'impegno saranno la vostra carta vincente in questa giornata. In quanto a salute, sarete piuttosto impegnati, ma riuscirete a trovare del tempo per gli altri. Voto - 7,5

Bilancia: cielo discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato 26 dicembre. Nel giorno di Santo Stefano vi sentirete a posto con voi stessi e con il partner, liberi di fare ciò che volete con la persona che amate.

Se siete single potreste scoprire qualcosa di nuovo. Nel lavoro Mercurio negativo vi distrae sulle vostre possibili vacanze, ma non è ancora il momento. Salute solamente sufficiente per via di Marte negativo. Voto - 7-

Scorpione: attenzione a questo cielo in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione vi renderà leggermente nervosi e dal punto di vista sentimentale meglio non essere troppo insistenti nei confronti del partner. Se siete single attenti a come vi esprimete con gli altri. In ambito lavorativo il periodo sembra discreto grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Salute tutto sommato positiva. Voto - 6,5

Sagittario: con Venere al vostro fianco, le relazioni sentimentali si riveleranno promettenti in questa giornata secondo l'oroscopo.

Potreste iniziare ad organizzare qualcosa di bello insieme al partner, per concludere l'anno in maniera discreta. Se siete single i piccoli gesti basteranno a scaldarvi il cuore. Settore professionale che prevede Giove in sestile dal segno dell'Acquario. Con il giusto ingegno riuscirete a portare a termine anche gli incarichi più difficili. Voto - 8+

Capricorno: settore professionale soddisfacente secondo l'oroscopo di sabato. Le mansioni di tutti i giorni andranno avanti alla grande, e la vostra produttività sarà impressionante. In amore la Luna in ottimo aspetto favorirà la vostra relazione di coppia, e vivrete momenti ricchi di passione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single deciderete di mettere da parte dubbi e preoccupazioni e vi farete avanti con coraggio.

Voto - 8,5

Acquario: Luna negativa che si farà sentire in amore secondo l'oroscopo. In amore attenti a dei possibili fraintendimenti, ma forse potrebbe anche essere colpa vostra, dunque non prendetevela per ogni cosa. Se siete single la vostra potrebbe essere solo una cotta, ma per il momento andrà bene così. In ambito lavorativo Giove è favorevole, e con un po’ di fortuna i buoni risultati arriveranno presto. Salute più che discreta e non vi lascerete demoralizzare da nessuno. Voto - 7+

Pesci: atmosfera natalizia che porterà un po’ di buon umore in famiglia secondo le previsioni astrali di sabato. In amore potreste provare a sfruttare il momento per sistemare alcune faccende con il partner, e recuperare il vostro rapporto. Se siete single potreste essere un po’ meno dolci del solito, ma in fondo in fondo volete anche voi una coccola.

In ambito lavorativo per questa giornata potrete stare tranquilli, e prendervi qualche momento di pausa in più. Salute nella media. Voto - 7-