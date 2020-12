Lunedì 7 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre il Sole assieme a Mercurio stazioneranno in Sagittario. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Inoltre Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci, così come Venere resterà sui gradi dello Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Sagittario: organizzati. Dopo un weekend dedito a sistemare alcune pendenze burocratiche, ecco che per i nati Sagittario la settimana potrebbe iniziare con un mood spiccatamente organizzativo e quindi seguiranno uno scrupoloso ruolino di marcia per perseguire le loro mete professionali.

2° posto Leone: lavoro top. Malgrado i risultati possano latitare questo lunedì, il secondo segno di Fuoco avvertirà la protezione solare nonché l'intraprendenza marziale, che lo spingeranno a premere sul pedale dell'acceleratore, soprattutto se libero professionista.

3° posto Toro: affettuosi. Con la Venere quadrata e il trigono Luna-Urano di Terra, i nati sotto il segno del Toro saranno probabilmente invogliati a dimostrare naturalmente il loro affetto alle persone care, recuperando il terreno perduto nelle giornate precedenti.

I mezzani

4° posto Vergine: abitudini alimentari da cambiare. La settimana partirà con una chiara segnalazione da parte del parterre planetario, guidato dall'opposizione Luna-Nettuno, che intimerà ai nati Vergine di mutare le proprie abitudini alimentari.

Grazie al sostegno dei pianeti generazionali, ancora in vigore per una decina di giorni, tale cambiamento salutare della propria dieta darà maggiori benefici al loro organismo.

5° posto Gemelli: affaccendati. Le attività pratiche e lavorative da portare a termine in questa giornata saranno probabilmente molteplici, ma i nati Gemelli non si tireranno indietro ultimandole tutte con dedizione.

A sera, esausti ma soddisfatti, potranno farsi coccolare finalmente dal partner.

6° posto Bilancia: addobbi natalizi. Lunedì ideale in casa Bilancia per andare per mercatini, o centri commerciali a seconda dei gusti, e scegliere dei nuovi addobbi natalizi per dare un tocco natalizio alla propria abitazione.

Lo stile non è acqua, e i nativi lo dimostreranno anche con queste compere festive.

7° posto Acquario: solitari. Il terzo segno d'Aria, col quadrato Mercurio-Luna e Nettuno diretto d'Acqua, potrebbe in queste 24 ore preferire starsene per i fatti propri, analizzando in totale solitudine cosa e quando cambiare della propria esistenza. I tempi non saranno ancora maturi, ma iniziare a pensarci male non farà.

8° posto Scorpione: svogliati. La voglia di mettersi in gioco, durante la giornata che apre la settimana, verrà probabilmente meno per i nati Scorpione, che preferiranno dedicarsi ai propri hobby preferiti, i quali li aiuteranno a rigenerarsi mentalmente.

9° posto Cancro: stand-by. Sarà necessario che i nati Cancro in questa giornata non si muovano troppo, perché con gli influssi lunari e uraniani andranno a stimolare i pianeti lenti opposti mettendoli a rischio gaffes.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: dispettosi. Rendere pan per focaccia per un presunto torto subito non è mai la soluzione migliore, e i nati Capricorno potrebbero accorgersene questo lunedì a loro spese, in quanto i loro dispetti alzeranno un vero e proprio polverone dialettico.

11° posto Ariete: nervosi. La prima casa sarà irradiata dalla spigolosa quadratura che Marte, sui loro gradi, ingaggerà con Plutone di Terra rendendo, c'è da scommetterci, i nati Ariete particolarmente nervosi nel menàge amoroso.

12° posto Pesci: bugiardi. Una menzogna, seppur veniale, potrebbe urtare gli equilibri già precari di questo lunedì in casa Pesci, in particolar modo nelle faccende professionali, in quanto qualche nuovo collega si risentirà non poco.