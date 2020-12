La giornata dell'8 dicembre porta interessanti soluzioni alla Vergine, che può rivedere e sistemare alcune questioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Un forte desiderio di novità e cambiamento agita il Sagittario, la cui mente potrebbe riempirsi di dubbi e inutili incertezze. Alcuni fastidi fisici potrebbero mettere ko i Gemelli, al contrario recupera il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 8 dicembre per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 8 dicembre per tutti i segni

Ariete: è una giornata molto produttiva, in cui si può dare molto e ricevere altrettanto, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la sfera pratica.

Al contrario degli imprevisti potrebbero ostacolarvi nel lavoro.

Toro: l’oroscopo di martedì 8 dicembre lascia presagire un giornata vantaggiosa per il segno, che può abbandonarsi all’amore e alle emozioni. Le stelle favoriscono i progetti di coppia e i nuovi incontri.

Gemelli: saranno 24 ore che potrebbero rivelarsi faticose per il segno, che potrebbe anche accusare alcuni fastidi fisici. Il consiglio delle stelle è quello di prendersi cura di sé stessi ed evitare gli sforzi.

Cancro: la giornata si apre con grande energia e vitalità per il segno, è un buon momento per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. Anche in ambito lavorativo le cose vanno per il verso giusto e qualcuno potrebbe concludere degli affari interessanti.

Leone: nonostante il fisico possa giocare alcuni brutti scherzi, questa giornata non ferma il segno che continua a perseguire i propri obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa.

Serenità in amore e nei rapporti familiari.

Vergine: 24 ore che si fanno vantaggiose per il segno, che recupera le energie e il buon umore. Delle soluzioni arrivano in ambito sentimentale e torna la voglia di trascorrere il tempo in compagnia. Ok il lavoro.

Bilancia: l’oroscopo di martedì 8 dicembre lascia prevedere una giornata vantaggiosa per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe avere delle intuizioni giuste e concludere affari importanti.

C’è serenità e romanticismo per quanto riguarda l'amore.

Scorpione: un incontro piccante potrebbe cambiare l’immediato futuro del segno. Il presagio degli astri si rivolge soprattutto a coloro che sono single o desiderano non ricominciare una storia dopo un amore finito. Bene la sfera lavorativa.

Sagittario: la nuova giornata parte con un forte desiderio di cambiamento e novità per il segno.

È il momento ideale per rivedere alcune scelte prese in passato e magari cambiare la direzione intrapresa. Alcuni dubbi potrebbero rovinare la serenità sentimentale, cercate di allontanare i pensieri negativi.

Capricorno: la giornata è molto vantaggiosa per quanto riguarda la sfera pratica, le stelle favoriscono le vendite e le compravendite. Qualcuno potrebbe portare a compimento un interessante acquisto, magari di natura immobiliare. Serenità in amore e nel rapporto con gli altri.

Acquario: durante questa giornata potrebbero esserci delle questioni patrimoniali da risolvere, il consiglio delle stelle è quello di non lasciarsi prendere dall’agitazione e gestire tutto con la massima attenzione. Serenità in amore, alti e bassi per il fisico.

Pesci: l’oroscopo di martedì 8 dicembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno, che potrebbe essere colpito da un inaspettato ritorno al passato. Alcune agitazioni potrebbero nascere nei rapporti con un ex coniuge o un ex socio. Gli astri consigliano di agire con diplomazia ed evitare di lasciarsi prendere dal nervosismo.