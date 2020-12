La nuova settimana si preannuncia molto interessante per l'Ariete, che soprattutto nel weekend, grazie ai caldi influssi del Novilunio, può vivere belle emozioni, in particolare per quanto riguarda l'amore. Recupera il Cancro, che può riordinare alcune situazioni confuse e ritrovare un po' di pace. Buone intuizioni per la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 7 a domenica 13 dicembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 dicembre 2020 per tutti i segni

Ariete: la settimana potrebbe iniziare con degli intoppi in ambito lavorativo, potrebbe trattarsi di un pagamento in ritardo o di alcuni disguidi nel rapporto con i colleghi.

Tuttavia a partire dal 9 dicembre le stelle sono dalla parte del segno e lo aiutano a recuperare e a trovare delle soluzioni. Il weekend è completamente da dedicare all’amore, grazie al novilunio che porta romanticismo e passionalità.

Toro: durante queste giornate un dolce e soave canto d’amore seduce il segno. Dunque c’è serenità nel rapporto con il partner e qualcuno potrebbe pensare a parlare di progetti per il futuro. Le giornate centrali della settimana, in particolare quella del 10 e dell’11, si rivelano invece piuttosto impegnative, in ambito lavorativo potrebbero esserci dei contratti da firmare o questioni da rivedere. Weekend faticoso per il fisico.

Gemelli: questa settimana potrebbe rivelarsi faticosa per il segno, dal punto di vista salutare infatti potrebbero sorgere dei problemi, soprattutto allo stomaco e ai reni.

Meglio sottoporsi ad un controllo specifico. Al contrario, c'è serenità in amore, mentre in ambito lavorativo qualcuno potrebbe concludere affari interessanti.

Cancro: la settimana porta un’aria frizzante e vivace che aiuta il segno a risolvere le incomprensioni nate durante i giorni precedenti in amore e in famiglia. In ambito lavorativo torna la voglia di fare e di esporsi, queste giornate potrebbero essere vantaggiose per coloro i quali sono le cerca di un impiego e per i giovani.

Leone: nonostante queste giornate non siano ottime per il fisico, la voglia di fare del segno non si arresta e soprattutto in ambito lavorativo si può ottenere molto. Al contrario lo stress e il nervosismo accumulato potrebbero favorire la nascita di incomprensioni in famiglia e nel rapporto col partner, ma durante il weekend l’atmosfera torna serena.

Vergine: le prime giornate di questa nuova settimana di dicembre sono utili per ritrovare la carica e l’ottimismo perso. In amore arrivano dei chiarimenti cosicché la vostra mente smette di girovagare a vuoto e ritrova la via. Migliorano dunque i rapporti interpersonali e con i colleghi., ma attenzione a non tirare troppo la corda, soprattutto durante il weekend.

Bilancia: alcune intuizioni vincenti potrebbero portare il segno sulla via del successo durante questa nuova settimana, qualcuno potrebbe infatti concludere delle vendite o degli acquisti interessanti. C’è serenità in amore, il romanticismo si riaccende e la passione è viva.

Scorpione: la settimana potrebbe iniziare con un incontro piccante per il segno, il consiglio delle stelle è quello di seguire il proprio istinto, senza aver paura di commettere un errore.

Come una fenice siete pronti e rinasce dalle vostre ceneri, soprattutto nel lavoro dove alcune situazioni potranno trovare soluzione.

Sagittario: alcuni dubbi potrebbero rendere questa settimana faticosa per il segno, la cui mente è affollata da pensieri e cattivi presentimenti. Meglio concedersi un po’ di tempo, curare mente e corpo e ricaricare le energie, tenendo cura all’alimentazione. Si recupera durante il weekend.

Capricorno: alcuni progetti potrebbero saltare durante questa nuova settimana di dicembre e questo certamente potrebbe cogliere di sorpresa il segno che ora deve riorganizzarsi. In ambito lavorativo si può procedere al meglio, è un momento vantaggioso in cui non mancano le idee e la voglia di metterle in pratica. Il weekend al contrario porta armonia in amore e in famiglia.

Acquario: secondo l'oroscopo queste giornate potrebbero rivelarsi produttive soprattutto per quanto riguarda il campo finanziario. Qualcuno infatti potrebbe compiere degli investimenti interessanti o concludere delle vendite proficue. Migliora la qualità dei rapporti familiari e con il partner. Attenzione al fisico.

Pesci: la nuova settimana a parte con grande carica ed energia per il segno che tuttavia potrebbe consumare presto questa carica e trovarsi a concludere la settimana in maniera sottotono. Per evitare ciò, meglio cercare di preservare le forze, cercando di evitare inutili dispendi. Serenità in amore. Soddisfazioni nel lavoro.