L'Oroscopo di domani 14 dicembre ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, che in questa sede viene applicata appunto all'imminente lunedì. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesa classifica con le stelline quotidiane, ovviamente supportate dalle immancabili previsioni astrali.

A tenere banco sarà l'amore con il lavoro interessanti i segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei simboli astrali appena citati ad avere la meglio saranno senz'altro i nativi in Leone, segno valutato al "top del giorno" in questo avvio settimanale. Molto bene anche Toro e Cancro, entrambi sottoscritti in classifica stelline con le cinque stelle della fortuna.

Al contrario le analisi astrologiche certamente porteranno un po' di delusione agli amici aventi nel loro tema natale il simbolo dei Gemelli o dell'Ariete, previsti il primo in giornata "sottotono" e l'altro sottoscritto dal "ko". A questo punto non ci resta che analizzare uno ad uno i sei segni della prima sestina, cercando di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

Classifica stelline 14 dicembre

Un nuovo lunedì si appresta ad aprire un'altra settimana. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. In questo caso la nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 14 dicembre è pronta a svelare il grado di positività o negatività attribuito dalle effemeridi al periodo.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In apertura abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più fortunati del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline del giorno.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 14 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo del 14 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata segnata con il "ko". In famiglia ultimamente si sono create delle tensioni e voi vi sentite responsabili, nonostante non abbiate contribuito al loro generarsi.

Prendete le dovute distanze per non farvi coinvolgere, soprattutto parlate singolarmente con ciascuno dei vostri cari e fatevi un'idea oggettiva sulla situazione per cercare di arrivare ad una soluzione. Le stelle vi aiuteranno, ma solo se ci metterete molto del vostro. Single, giornata movimentata, passerete dall'euforia al nervosismo in più di un'occasione. L'umore sarà un po' basso, se non dedicherete del tempo al benessere fisico ed alla famiglia, quindi datevi da fare e rilassatevi con loro. Al lavoro, pur avendo Mercurio amico, servirà un po' di elasticità: non potete sempre travolgere tutto e tutti come se foste un rullo compressore, ma cercate di essere più tranquilli. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì presumono possa essere altamente proficuo il periodo, in molti settori della vita.

La parte centrale della giornata in effetti potrebbe riservare splendide sorprese soprattutto nel settore relativo ai sentimenti. Con il favore della Luna (specularità positiva al 80%) capace di alimentare romanticismo e tanta buona complicità, il rapporto di coppia vivrà una giornata ricca di momenti magici, dove tutto sarà perfetto. Se invece aveste bisogno di stare in dolce compagnia ma ancor di più con persone disposte a parlarvi ed aiutarvi ad analizzare alcuni problemi, allora non fatevi scrupoli a seguire i consigli che vi arriveranno dal profondo del cuore. Nel lavoro, i disegni del cielo, nel periodo armonici e ben architettati, vi consentiranno di sfruttare con abilità le occasioni, non limitandovi a ciò che avete a portata di mano.

Con la curiosità e lo spirito di avventura, troverete nuovi settori per esplorare nuovi territori. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica l'arrivo di una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Pertanto, questo vostro lunedì non promette nulla di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia, ok? Anche se le stelle non saranno completamente dalla vostra parte, sappiate che le stesse vi esortano spronarvi e a credere che il meglio debba ancora venire. Se per essere vincenti nella vita avete bisogno del sostenimento del vostro partner diteglielo ma non tenetevi tutto dentro per paura di passare come persone deboli: sappiate che in amore non vi giudica nessuno.

Assecondate quindi le vostre necessità e ne trarrete grandi soddisfazioni. Single, in ambito privato, non ci sarà spazio per i sogni e neppure per la passione; siete troppo coinvolti dai problemi professionali per poter pensare ad altro. Nel lavoro, vi aspetta una giornata faticosa, il che vi potrebbe veder impegnati nel tentativo di rimediare ad un problema che vi state trascinando dietro da un po' di tempo. Voto 7.

Oroscopo lunedì 14 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo della giornata di lunedì preannuncia un inizio settimana davvero super, soprattutto per i sentimenti e nei riguardi dei rapporti interpersonali in senso lato. In generale, l'umore e la voglia di stare insieme a chi vi piace balzeranno senz'altro in primo piano.

In coppia vi sentirete pronti a dare con slancio ed a ricevere con gratitudine; vi accorgerete dell'importanza e della profondità dell'intesa che avete, rendendo il clima sereno per voi ed il partner. Single, vivrete questa giornata in un quadro eccitante, adatto per apportare quei cambiamenti che sognate da molto tempo. Nessuno riuscirà a staccarvi gli occhi di dosso, sarete magnetici e seducenti: sarà difficile tornare a casa senza almeno un numero nuovo in rubrica. Nel lavoro, saprete muovervi in modo saggio e vantaggioso, farete nuove esperienze, allargherete i vostri orizzonti. Seguite ciò che vi suggerisce la fantasia: i risultati ricompenseranno il vostro coraggio. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. Giornata di partenza della nuova settimana tutta all'insegna della felicità e del buon fare.

L'oroscopo di domani prevede in amore una Luna molto positiva. L'Astro d'Argento v'infonderà un'intensa voglia di amare o meglio, di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Vivrete così con il partner una serata intensa, piena di coccole e romanticismo. Single, sfruttate come meglio potete simpatia ed intelligenza strategica: così come bravi giocatori di scacchi riuscirete a muovere con grande abilità le vostre pedine, tanto da realizzare appuntamenti insperati. Qualche nativo poi potrebbe persino attirare l'attenzione di qualcuno che piace e che da tempo rende le notti insonni. Nel lavoro, vi sveglierete propositivi e pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità grazie alle positive influenze planetarie. Questo porterà lontano e vi farà mettere a segno degli ottimi risultati.

Imparate a credere sempre nelle vostre potenzialità ed a sorridere alla vita, solo così arriverete in alto. Voto 10.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 14 dicembre, preannuncia l'arrivo di una giornata stabile, anche se in qualche caso risulterà abbastanza moscia. In diverse occasioni potreste sentirvi giù di tono, anche senza avere un motivo preciso per esserlo. Con le persone tenderete ad essere meno disposti a dialogare. La vostra vita sentimentale si muoverà verso un senso di calma apparente. Sarete a vostro agio con voi stessi ed il vostro umorismo, e la gioia di vivere vi avvicinerà al partner. Serata magica da passare in compagnia di chi vi piace. Single, se non volete affidarvi a speranze che ritenete vane, prendevi cura di voi stessi e aspettate che il campanello dell'amore suoni un'altra volta.

Nel lavoro, la parola del giorno sarà osare, perché le situazioni non cambiano se voi rimanete fermi. Nell'aria ci sarà molta energia, coglietela e fatevi coinvolgere in qualche attività che non avete mai fatto, anche partecipando a iniziative che avete fino a questo momento snobbato. Voto 8.

Per i segni restanti, è possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.