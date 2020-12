L'Oroscopo del giorno 14 dicembre è arrivato, pronto a valutare come sarà il lunedì d'inizio settimana. Come sempre, il periodo è osservato con l'occhio critico di chi, come noi, studia il lento cammino degli astri in quel mare sconfinato chiamato universo. Diciamo subito che in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore e al lavoro. L'Astrologia applicata alla giornata mette in risalto le ottime performance in campo sentimentale, in parte anche nel lavorativo, per coloro nativi del Sagittario.

Il simbolo astrale di Fuoco avrà a sostegno un'ottima Luna nel segno, questo lunedì in splendido trigono a Marte in Ariete. Il periodo si annuncia abbastanza convincente anche per gli amici della Bilancia e dei Pesci, entrambi meritatamente sottoscritti con le quattro stelle della normalità. Per quanto concerne i segni additati in difficoltà, sempre parlando in merito ai sei sei simboli sotto analisi in questo momento, l'Astrologia del giorno mette sul "chi va là" coloro nativi sotto al prezioso segno dell'Acquario: curiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a svelare le previsioni zodiacali di lunedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 14 dicembre

Il prossimo lunedì la palma d'oro relativa ai segni migliori sarà assegnata meritatamente a Scorpione, Sagittario e Capricorno.

Invece ad occupare la seconda posizione nella classifica stelline interessante la giornata di lunedì 14 dicembre, Bilancia e Pesci. Chiude la scaletta l'Acquario, al momento indicato in periodo "sottotono".

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 14 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di lunedì prevede una mattinata un po' frastornata, forse stancante, ma nel complesso il periodo è indicato positivo. Se ci fosse stata in questi giorni una discussione è probabile che ancora non abbiate metabolizzato bene l'accaduto. Nel pomeriggio intanto si respirerà aria diversa. È possibile che entro la seconda metà della giornata riusciate a chiarire una questione rimasta in sospeso da tempo.

Molti intanto stanno (o dovranno) iniziare un nuovo percorso di vita, per propria volontà o per colpa del destino. Nel lavoro, le stelle dicono che sarà tempo di pensare al futuro, magari programmando attentamente ogni nuova idea o impostando chiaramente affari e transazioni. Le stelle vi consigliano di recuperare i contatti migliori e di essere gentili con tutti. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno sono molto fiduciose sulla buona riuscita del periodo per voi del segno. È già da qualche tempo che non fate più qualcosa di divertente o di sfizioso, perciò sappiate che state per tornare protagonisti della vostra vita. Nonostante voi del segno siete persone tranquille, almeno all'apparenza, ora avete una grande voglia di rivoluzionare la routine quotidiana.

Buttare all'aria situazioni che state tollerando da tempo o rompere i soliti scontati schemi sarà la vostra priorità per questo inizio settimana. Nel lavoro, per poter stare bene con gli altri si rende necessario avere molta pazienza. Infatti, se con i colleghi non c'è armonia si farà presto ad erigere muri invalicabili: a che pro? Cercate di essere comprensivi provando a instaurare dialoghi pacifici. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 14 dicembre al Sagittario prevede un'occasione speciale, per quanto riguarda l'amore, che potrebbe ripagarvi da una delusione recente. Siete davvero in una fase di grande crescita e per questo è probabile che siate costretti a ripartire da zero in alcune questioni sentimentali.

Tra metà e fine pomeriggio forse arriveranno novità interessanti sia in coppia che da single: preparatevi a gongolare! In generale sarà una giornata utile anche per i rapporti con gli altri. Sfruttatela per chiarire ciò che non va in famiglia e con gli amici. Di recente avete vissuto sulla vostra pelle diverse situazioni, qualcuna anche non troppo positiva da mandare giù: siate fiduciosi in voi stessi, vedrete che qualsiasi cosa si aggiusterà. Nel lavoro intanto, muovetevi con cautela, evitando di affaticarvi fisicamente e di agire sopra le righe: in questo giorno verranno premiate la pazienza e la calma. Voto 9.

Oroscopo di lunedì 14 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 14 dicembre prevede che parte delle stelle, quelle tra le più brillarelle, saranno pienamente dalla vostra parte.

Lasciatevi andare se nel caso ci fosse una nuova storia in procinto di nascere oppure pensate che un'amicizia possa diventare qualcosa di più importante... Tensioni probabili con un Ariete, un Acquario o un Gemelli ma, allo stesso tempo, scintille infuocate e passione alle stelle con un Cancro, un Toro o un Sagittario. Il problema, invece, potrebbe essere il denaro: troppe spese, il consiglio è di non esagerare (almeno per un po') con le cose non strettamente necessarie. Nel lavoro, valutate bene una proposta inerente a un cambio mansione o sede operativa: se dovesse davvero esservi fatta, prendete tempo e non decidete subito, ok? Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali per questo lunedì prevedono un giorno complicato da un po' di incertezza.

In generale potrebbe essere un inizio settimana con il punto interrogativo: solo restando lontano dalle solite piccole incomprensioni quotidiane riuscirete a dare alla giornata un senso di serenità. Un amico o una persona molto vicina a voi vi farà da confidente, questo potrebbe inizialmente innervosirvi, poi però capirete qual è il punto e ne sarete soddisfatti. Servirebbe un po' più di fiducia nel rapporto sentimentale, magari più disponibilità al buon dialogo. Se c'è stata una mancanza, volendo si potrà trovare un accordo. Chi ha figli deve necessariamente cercare di (ri)avvicinarsi. Nel lavoro invece, arriverà una svolta questo si, ma molto lentamente: dovete impegnarvi seriamente in questo ambito, quindi concentratevi al massimo ma fate solo ciò che vi verrà richiesto.

Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 14 dicembre predice un po' di nervosismo nell'aria. A parte questo, la parte iniziale della settimana regalerà abbastanza stabilità: da non sottovalutare un incontro, soprattutto se il cuore è solo da tempo. Diciamo che, se non ci fossero problemi di soldi, di spese non messe e di tutto ciò che vi ruota attorno, il periodo sarebbe ideale. Parlando d'amore, chi è in coppia, soprattutto se bene assortita, farà progetti per i figli o per la famiglia in generale. Questo è un periodo importante, visto l'imminente Natale, per cercare di cancellare le emozioni negative e recuperare qualcosa, soprattutto in merito ai sentimenti. Nel lavoro infine, alcuni buoni risultati faranno morir d'invidia colleghi e dirigenti.

Tanti rimarranno stupiti dal vostro buon momento: datevi da fare! Voto 8.