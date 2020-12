L'Oroscopo di domani 29 dicembre è pronto ad analizzare l'ultimo martedì dell'anno. Vediamo di mettere in chiaro quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro, ovviamente interessanti la sestina relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare con le dovute anteprime, ci preme mettere in rilievo un transito particolarmente atteso da coloro bisognosi d'aiuto in campo sentimentale. Come da titolo, domani a portare una marea di occasioni da sfruttare in campo sentimentale sarà la Luna in Cancro. Tali transito senz'altro andrà ad incidere sugli attuali equilibri esistenti tra i segni.

Parlando di classifica giornaliera, a stare tranquillamente in alto, forte della prima posizione, il Leone, merito della Luna in entrata nel comparto. Vediamo di appurare qualcosa di più analizzando la scaletta con le stelle nella sua interezza per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di martedì segno per segno.

Classifica stelline 29 dicembre

Nuovo incontro quotidiano con la nostra classifica stelline, nel contesto interessante la giornata del 29 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Bene, prima di passare al resoconto finale, ci preme rimarcare il segno migliore in assoluto: il Cancro. Questo splendido segno di Acqua è stato designato dagli astri a svettare in testa alla classifica, meritevole quindi della posizione al 'top del giorno'.

A reggere il passo del primo in classifica, altri due segni che andremo immediatamente a svelare nel proseguo.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 29 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 29 dicembre per l'Ariete preannuncia un periodo abbastanza pigro. Di sera in molti ve ne starete raggomitolati accanto al partner sentimentale, godendo di eventuali sue coccole oppure guardando un film romantico in tv. Insomma, sarete orgogliosi della vostra condotta e delle buone azioni. Sarà per molti una giornata abbastanza ricca di soddisfazioni: riceverete ringraziamenti o complimenti e più che mai vi sentirete fortunati nell'avere a fianco delle persone che vi vogliono bene.

Nel lavoro, sarà una giornata tranquilla. Sottilmente storditi dalla Luna ma pronti ad agire se fosse necessario. Grazie ad un buon potenziale creativo qualche bella opportunità potrebbe manifestarsi da un momento all'altro. (Voto 8).

♉ Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano serenità e rilassatezza. In campo sentimentale tutto andrà per il meglio. Un amore felice e ricambiato sarà la miglior ricetta per sentirsi appagati e perfettamente equilibrati, grazie soprattutto al sostegno del vostro partner. Single, il vostro cielo non sarà malvagio ma nonostante ciò, sentirete il desiderio di trascorrere la giornata in totale relax, standovene magari un po' appartati a vedere un film, ascoltare la vostra musica preferita o leggere un buon libro.

Nel lavoro, saprete come essere più equilibrati per diventare più efficaci, senza sprecare tempo ed energie sui dettagli inutili. Avrete l'occasione adatta per dimostrare le vostre reali capacità ai vostri superiori. (Voto 9).

♊ Gemelli: ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica in amore un po' di tensione. Forse avrete il morale sotto le scarpe e maretta nei rapporti per via di alcune dissonanze in arrivo dal Sole in Capricorno: forse alcune vostre esigenze non s'incontreranno con quelle del partner. Cercate allora un compromesso, per evitare dei possibili screzi. In coppia le nuove situazioni in atto saranno veloci e imprevedibili: vi conviene assecondare tali trasformazioni gestendole con intelligenza.

Single, gli astri disegneranno aspetti non del tutto favorevoli a voi del segno. Fortunatamente avrete altri astri pronti a difendervi. Ma fate attenzione, perché nel corso della giornata potrebbero esserci degli imprevisti o delle incomprensioni con un componente della vostra famiglia. Nel lavoro, il Sole contrasterà il vostro segno: capire il punto di vista degli altri potrebbe essere un'impresa. Sarà necessario mantenere una buona comunicazione. (Voto 7).

Oroscopo martedì 29 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di martedì per quanto riguarda il comparto sentimentale, prevede che sarete euforici. Insomma, le prospettive per il futuro sembrano rosee. Scatenate pure la fantasia: in questo momento potrebbe essere l'arma vincente su parecchi fronti!

Il rapporto di coppia ritroverà la serenità che sembrava perduta, trascorrerete così una splendida giornata. Single, questo martedì sarete particolarmente allegri, vitali e sociali. Si leggerà dai vostri occhi la felicità per la vita: ne riconoscerete l'importanza (se mai ce ne fosse bisogno), al pari dell'immenso valore del tempo che spenderete insieme alla vostra famiglia. Nel lavoro, si prevedono sorprese e straordinarie opportunità di aumentare i guadagni o di compiere vantaggiose operazioni finanziarie. Cercate allora di giocare al meglio le vostre carte andando diritti verso la meta. (Voto 10).

♌ Leone: ★★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia in amore ottime notizie. Finalmente la tensione si andrà ad allentare: gli ultimi giorni non sono stati proprio felicissimi, lo sappiamo; con la giusta dose di relax e la compagnia del partner al vostro fianco vivrete senz'altro una giornata perfettamente armoniosa.

Single, potreste decidere di trascorrere questo giorno all'insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. Sarebbe un errore reagire alla stanchezza imponendo ritmi serrati o attività extra: rilassatevi, rigeneratevi. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine quantità incredibili di impegni. Potrete inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime dai vostri superiori. (Voto 9).

♍ Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 29 dicembre, in campo sentimentale prevede l'arrivo di un periodo emozionante. Sarete avvolti dal calore e dall'affetto del vostro partner che, ancora una volta, vi confermerà che siete voi e solo voi la persona che vorrà sempre al suo fianco.

Single, una circostanza favorevole vi fornirà la soluzione ad un problema, magari anche ad una questione che vi sta molto a cuore. In questo momento, oltre a riflessi pronti, potrete contare su idee acutissime e spirito costruttivo, per avere ciò che desiderate. Nel lavoro, aspettatevi molte soddisfazioni personali, successo, gratificazione. L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per il vostro successo lavorativo. (Voto 8).

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.