L'Oroscopo di domani 31 dicembre valuta l'amore e il lavoro relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi approfondita è in questa sede l'ultimo giorno del 2020, previsto all'insegna dell'amore e dei sentimenti in generale. A favorire i rapporti sentimentali, senz'altro l'ingresso in pompa magna di una spettacolare Luna in Leone. La dolce musa ispiratrice dei poeti arriverà nel settore appartenente al segno di Fuoco ad inizio sera, precisamente alle ore 19:58. Ovviamente, l'Astro d'Argento non deluderà di certo quei segni legati direttamente o indirettamente ai suoi influssi: quali sono?

Oltre allo scontatissimo segno del Leone a cui è riservata la "top del giorno", anche altri due fortunati sono destinati ad avere l'appoggio lunare: Ariete e Vergine, entrambi in bella mostra nel panorama astrologico del giorno. Per quanto concerne la parte negativa del periodo, le effemeridi annunciano una giornata abbastanza difficile agli appartenenti al segno del Toro, sottoscritto da uno stressante sottotono.

Bene, a questo punto passiamo pure a mettere sotto la nostra lente astrale uno a uno i singoli segni a partire dall'Ariete fino alla Vergine.

Iniziamo dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 31 dicembre

L'Astrologia ha già sfornato il resoconto sui segni migliori e peggiori del giorno.

Dunque, non resta altro da fare se non andare a spulciare all'interno della nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 31 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Come già anticipato in apertura, ad avere la corona di segno top sarà il Leone.

Possiamo solo aggiungere che anche altri quattro saranno in giornata positiva in questa parte della settimana.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: nessuno;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 31 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del 31 dicembre al segno dell'Ariete indica che partirà benissimo questo giovedì. In amore, se la coppia ha attraversato (o sta attraversando) un periodo di crisi, le stelle del periodo le restituiranno magia, vivacità ed entusiasmo. La miglior prova di saggezza, nella coppia, sarebbe quella di mettere da parte le incomprensioni e giocare sull’attrazione che vi unisce. Ce la farete, dai, basta solo un po' di impegno in più. Sarete pronti a trascorrere questo ultimo giorno dell'anno, sereni e felici, insieme a chi amate. Single, approfittate di questo cielo così armonico, sopra il vostro capo e dedicate la giornata alla cura della vostra persona. L'ultimo dell'anno si deve essere belli un po' per gli altri e poi soprattutto per se stessi.

Voto 9.

Toro: ★★. Si intravvede all'orizzonte un pessimo giovedì segnato da un difficile "ko". Purtroppo, a molti di voi nativi gli astri questa volta non riusciranno a dare l'atteso sostegno. Cosa fare allora? Poco o meglio, nulla: state fermi! In amore, andateci cauti perché anche se intorno a voi si respira un'atmosfera calda e rilassata rispetto ai giorni scorsi, un'inquietudine di fondo potrebbe accompagnare le vostre azioni. Sapete bene che basta poco per far scattare i nervi alla prima contrarietà. In serata migliorerà sensibilmente la vostra capacità di comunicare: approfittatene... Single, la Luna vi ignorerà completamente e la sensazione che avrete sarà quella di trovarsi in un'immensa sala d'aspetto in attesa di novità. In programma qualche evento importante, che potrebbe però deludere ogni vostra aspettativa.

Forse sarà il caso di staccare la spina ed isolarvi da tutti, così da ritrovare se stessi e anche un po' di serenità. Voto 6.

Gemelli: ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata di valutata discreta. Diciamo che l'avvio non sarà dei più entusiasmanti ma niente paura! Avvertirete una strana sensazione incrociando lo sguardo di una persona che da semplice amicizia potrebbe rischiare di diventare "qualcosa di più": occhio alla penna se siete in coppia, ok? In amore, nell'aria si respirerà profumo di felicità. Sicuramente sarete riusciti già ad organizzarvi in modo da rendere la vostra giornata magica e speciale, soprattutto se avete raggiunto un equilibrio perfetto col partner. Single, un cielo positivo vi porterà buonumore, ottimismo ed una incrollabile fiducia nel futuro.

Sfruttate questo momento magico per realizzare un piccolo desiderio che rimandate da troppo tempo, vedrete che vi sentirete benissimo. Voto 8.

Oroscopo giovedì 31 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica che sarà abbastanza in linea con una parte delle vostre attese. Diciamo buono l'avvio del periodo con un finale previsto da un punto interrogativo. Diciamo che, con delle buone basi, forse potreste anche concludere ottimi affari e/o contratti importanti. In amore, avrete una giornata movimentata per quanto riguarda il mondo affettivo, giacché sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi. Godrete così in serata di un fascino avvolgente, a cui il partner non potrà resistere. Single, ecco per voi un giorno molto importante, ricco di novità e di possibili incontri.

Non potrebbe essere diversamente, con la Luna a favore non vi farete certo sfuggire una novità molto allettante. Voto 8.

Leone: 'top del giorno'. L'oroscopo di fine 2020 prevede che sarà un giovedì splendido per voi del segno. Diciamo pure che partirà più che bene questa parte centrale della settimana, con in vista un weekend vincente dall'inizio alla fine. In amore, vi sentirete passionali ma anche molto costruttivi. Potrebbe essere questo il momento giusto per parlare e decidere tra matrimonio o convivenza. La voglia di novità sarà molta e non aspetterete troppo tempo prima di sperimentare l'ebbrezza di qualcosa di mai provato. Single, la Luna ben posizionata nel vostro oroscopo vi renderà euforici e brillanti. Vi sentirete su di giri per l'intera giornata, questa vi porterà ogni genere di soddisfazioni.

Avete molta voglia di distrarvi, di comunicare ed approfondire i rapporti con amici vecchi e nuovi. Voto 10.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 31 dicembre, predice che sarà euforia e allegria a tutto spiano. Specialmente se siete già legati felicemente in coppia, vivrete l’amore come magica miscela di passione erotica e di grande affiatamento. Single, la Luna favorevole vi espone alla possibilità d’essere vittime di un colpo di fulmine: preparatevi a gongolare come mai avreste immaginato. In campo sentimentale, la routine vi renderà insofferenti, quindi date sfogo alla fantasia. Volendo, sbizzarritevi facendo qualcosa che aveste voluto fare da tempo insieme alla persona del cuore, ma non avete mai trovato l'occasione giusta. Single, questa giornata sarà per voi gradevole e rilassante: avrete tutto quello che vi occorre, soprattutto silenzio e pace.

Aggiungete una serata in famiglia, della buona musica e un po' di lettura e questo giovedì sarà perfetto per concludere l'anno serenamente. Voto 9.

È possibile continuare con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.