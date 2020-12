L'Oroscopo del giorno 31 dicembre è pronto a dare una valenza all'ultimo giorno dell'anno. Questo non è stato affatto un buon 2020, al contrario di quanto avremmo desiderato. Adesso bisogna solamente guardare e sperare con fiducia al futuro, soprattutto al nuovo anno. Intanto a dare soddisfazione nel breve potrebbero essere le previsioni zodiacali di giovedì, ovviamente per coloro designati dagli astri in periodo positivo. Allora, iniziamo subito a dare qualche piccolo anticipo sui segni migliori del momento attingendo dalla sestina in analisi in questo contesto. A tal proposito ricordiamo che a essere analizzati saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Quest'oggi a gongolare, forti della splendida giornata messa loro in conto dall'Astrologia saranno sicuramente gli amici nativi della Bilancia, alla pari di quelli dei Pesci, entrambi sottoscritti da cinque stelle. Periodo non male nemmeno per il Sagittario e il Capricorno, ambedue ben piazzati nella scaletta con le stelle quotidiane. Invece, vista l'attuale carta astrale, a doversi confrontare con un giorno abbastanza piatto saranno molto probabilmente coloro che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dello Scorpione o dell'Acquario: ambedue i predetti segni sono stati classificati "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del 31 dicembre segno per segno.

Classifica stelline 31 dicembre

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questo periodo, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata cadente l'ultimo dell'anno. In evidenza come da titolo l'attesissima classifica stelline interessante la giornata di giovedì 31 dicembre: ansiosi di sapere come sarà l'ultimo giorno del 2020?

In prima posizione quest'oggi troviamo i già anticipati Bilancia e Pesci, super-favoriti da una splendida Luna nel segno del Leone. In seconda posizione invece troviamo altri due segni, tutti confermati nella scaletta sottostante. Unico appunto per i due segni posizionati alla coda della scaletta: attenti a non strafare oppure essere troppo superficiali.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Scorpione, Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 31 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì indica l'arrivo di un ottimo fine anno, sicuramente efficace, fortunato quanto basta. Moltissimi di voi, specialmente per quelli con situazioni "ingarbugliate", potrebbero trovare soluzioni o compromessi efficaci in svariate situazioni: l'importante sarà provarci. In amore, lancerete senz'altro messaggi seduttivi di sicuro effetto. Questo alla luce del fatto che la persona amata, ultimamente, potrebbe aver perso un po' di fiducia nei vostri riguardi.

Feeling nella coppia in deciso aumento, sicuramente molto migliorabile mettendoci impegno e passione. Single, se darete libero sfogo alla vostra seduzione collezionerete molte conquiste in questo ultimo giorno dell'anno, alcune decisamente interessanti. Preparatevi per un nuovo 2021 roseo, ovviamente (tassativamente!) "a due". Forza allora nel darvi da fare, che cosa aspettate...? Voto 9.

♏ Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di fine 2020 preannunciano una giornata classificata con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Le predizioni del giorno invitano ad allentare eventuali tensioni che potrebbero crearsi in famiglia o in altri ambienti. Affrontando situazioni delicate non abbiate timore di scontrarvi con "certe verità", anche se vi appariranno piuttosto scomode.

Caso mai, provate ad essere equi e imparziali. In amore, dovete fare scelte ragionevoli in grado di migliorare la vostra storia: cercate innanzitutto un po' di serenità, anche perché in questi giorni avete avuto già abbastanza problemi. Evitate assolutamente altre complicazioni, ok? Single, dietro una facciata di spigliata disinvoltura potrebbero nascondersi timori o vicissitudini malcelate che, alla lunga, potrebbero inquinare una futura storia: il periodo necessita di sincerità. Voto 7.

♐ Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 31 dicembre al Sagittario indica in giovedì una giornata non male, anche se a dirla tutta, non sarà nemmeno "da urlo!". Diciamo che va bene anche così visto che in giro c'è chi sta peggio. Punto di giudizio relativo alle odierne predizioni, certamente la negativa quadratura di Nettuno in Pesci, per fortuna bilanciata dall'ottimo trigono offerta da Marte nei confronti della Vostra Venere.

In amore avrete a disposizione buone possibilità per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Il dialogo sarà favorito e per questo potrete fare progetti a lungo termine: cercate di vivere intensamente il rapporto dimenticando eventuali attriti che ci possono essere stati tempo addietro. Single, troverete la persona giusta a pochi passi da voi, entro questo fine settimana o al massimo nei primi giorni del 2021: pronti a scommettere? Bene, ne riparleremo di sicuro prossimamente, nel frattempo a tutti voi il nostro "In bocca al lupo!". Voto 8.

Oroscopo del giorno 31 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. Questo fine anno sarà all'insegna della solita tediosa routine per tanti di voi del segno. Secondo l'Astrologia si prevede un periodo discreto, certamente non negativo: si consiglia di non pensare a cose impegnative o a situazioni potenzialmente in grado di stressare il cervello.

Parola d'ordine "relax", a tutti i costi. L'amore, riprenderà abbastanza quota con il partner ansioso di dimostrare più affetto e presenza del solito. Il ménage a due potrebbe perfino rivelarsi più concreto regalando la possibilità di chiarire qualcuno dei vostri più assillanti dubbi. Per i più, si prospetta una giornata certamente frenetica ma altamente positiva: non sciupate il momento con quelle solite vostre "uscite" tanto odiate dalla persona che avete a fianco. Single, vi sentirete un'anima ribelle e, forse, sarete presi da una improvvisa voglia di fare conquiste. Cercate di sfruttare al meglio questa volontà di cambiare in meglio la vostra vita, specialmente allargando il cerchio delle attuali amicizie. Voto 8.

♒ Acquario: ★★★. Le previsioni astrali giornaliere preannunciano l'arrivo di un giovedì dai toni certamente poco chiari, indicativamente segnalato con il simbolo del "sottotono".

In generale, qualcuno di voi dovrà fare mente locale su alcune indecisioni avute nei giorni passati: evitate le provocazioni. In amore, senz'altro avrete bisogno del supporto del partner specialmente per adempiere agli impegni (troppi!) che avete attualmente in agenda. Anche se l'aiuto da voi atteso non dovesse essere abbastanza o all'altezza delle aspettative, accontentatevi, senza brontolare come siete soliti fare. Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante: se fosse, sarebbe cosa gradita o indifferenza totale? Qualsiasi scelta, non pensateci troppo: varrà la prima sensazione, quella che conta per il cuore; la testa avrà poca voce in capitolo.

Voto 7.

♓ Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 31 dicembre presume possa partire benissimo questo ultimo periodo del 2020, in primis grazie a Mercurio e Plutone entrambi in ottimo sestile al vostro Nettuno. In amore, certamente sarete molto sereni e questo si rifletterà positivamente sulla vostra vita di coppia. La persona amata si mostrerà affabile, distesa e piacevole regalando occasioni per limare perfino qualche piccola asperità emersa nei giorni scorsi. Dopo una fase di stanchezza ritroverete in serata quella sintonia completa, tra passione e sentimento che (forse) da tanto stavate aspettando. Single, se qualcuno di voi avesse di recente registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare fuoco e vigore alle situazioni proprio ripartendo dai propri errori.

Quindi, il consiglio per questo finale d'anno è quello di cercare di rimediare ai propri punti deboli. Voto 9.