Nuova giornata in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà sul piano astrologico questo giovedì 3 dicembre 2020.

Di seguito le stelle e l'Oroscopo relativamente a lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del giorno per i segni della prima sestina

Ariete: in campo lavorativo in questa giornata è possibile che alcune situazioni siano tese, cercate di chiarire tutto se ci sono state delle incomprensioni. Lento recupero in campo amoroso.

Toro: è un momento di ripresa a livello sentimentale, anche se alcune relazioni sono ancora sotto osservazione. A livello professionale sentite l'esigenza di nuovi progetti.

Gemelli: rispetto alle settimane precedenti in questa giornata di giovedì 3 dicembre la situazione migliora. I single potranno fare degli incontri interessanti, in arrivo anche buone possibilità lavorative in vista del futuro.

Cancro: le tensioni in campo sentimentale sembrano ormai essere superate, è importante che riusciate a dare spazio ai vostri sentimenti. Non pensate più al passato, ma riflettete bene e cercate di capire quale strada prendere anche a livello professionale.

Leone: ci sono dei comportamenti che potrebbero precludere il vostro rapporto di coppia, ma anche professionale. Cercate quindi di riflettere prima di agire, evitando in questo modo di rovinare qualche rapporto.

Vergine: energia in aumento in questa giornata, sono possibili delle belle emozioni da vivere in campo amoroso.

Per quel che riguarda il settore professionale non mancano idee.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: cercate di evitare distrazioni in campo amoroso. Nel lavoro, invece, è importante che non portiate avanti delle polemiche.

Scorpione: la giornata inizia sottotono, ma in serata alcune situazioni potrebbero essere particolarmente coinvolgenti.

A livello professionale cercate di prestare maggiore attenzione.

Sagittario: potete instaurare nuovi rapporti lavorativi e ciò gioverà al vostro operato. In campo amoroso, invece, sentite che qualcosa sta cambiando.

Capricorno: prima di decidere quale strada prendere, riflettete bene. Alcune situazioni potrebbero aver bisogno di soluzioni di difficile comprensione e tutto ciò non è semplice.

Sono possibili passi avanti in amore.

Acquario: potrebbero esserci dei cambiamenti per i nativi del segno, soprattutto in campo professionale. A livello amoroso sarà importante prestare attenzione al partner.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, con Venere nel segno, sono possibili dei nuovi amori. Mettetevi in gioco e non mancheranno le emozioni da vivere. Questa sarà una giornata particolarmente interessante per i single.