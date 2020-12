Il cielo della settimana, dominato dal Sole e Mercurio in Sagittario, mentre Marte ancora transita in Ariete, è favorevole ai segni di Fuoco. L'Oroscopo dice che nell'aria ci sarà per tutti tanta voglia di comunicare, di muoversi, di fare un po' di sport in più e sono favoriti sono anche i contatti lavorativi con l'estero. L'amore si tinge di spontaneità: Sagittario, Ariete e Gemelli ritrovano l'armonia con il partner e, se single, possono avere buone occasioni di un nuovo interessante incontro. Vediamo ora cosa dice l'oroscopo per tutto lo zodiaco.

Oroscopo nervoso per il Toro e il Gemelli fa shopping

Ariete - Voi Ariete siete in forma smagliante: Marte continua a farvi sentire al centro dell'universo, a volte rischiate di essere anche troppo invadenti, ma tutti sanno che siete fatti così e vi perdonano. In amore la situazione è piuttosto tranquilla e anche se vivete un rapporto fatto ormai di routine, l'oroscopo dice che ci sarà modo di ritagliare dei momenti appassionati. Per il 10 e l'11 l'oroscopo dice che il partner richiederà maggiore attenzione da parte vostra.

Toro - Il periodo continua ad essere poco soddisfacente in amore per voi Toro. Venere opposta, Urano nel vostro segno insieme alla Luna Nera non possono che raccontare di un oroscopo che vi vede sotto tono o, comunque, parecchio insoddisfatti.

Ci sono anche delle piccole problematiche economiche che dovrete risolvere entro il mese di dicembre e il lavoro per molti di voi è ancora fermo. Fate attenzione a non stressarvi.

Gemelli - Il vostro oroscopo è positivo, ma la settimana potrebbe iniziare in modo nervoso. Ci sarà qualche incombenza pratica a rendervi nervosetti: evitate di prendervela con le persone che vi sono accanto, a cominciare dal partner.

Passati i primi due giorni, però, riprenderete la vostra forma smagliante e tornerete simpatici e irresistibili. Anche se questo Natale diverso da quello degli anni passati, non rinuncerete mai a fare lo shopping per i regali per tutti, amici e parenti!

Il Leone è super attivo e per la Vergine sono in arrivo piccoli cambiamenti

Cancro - La settimana risulterà per voi piuttosto impegnativa. Avete sempre l'ottimo appoggio di Venere che vi aiuta anche per le piccole questioni economiche. D'altro lato, però, non vedete ancora concretizzarsi qualcosa di nuovo nel lavoro. Il periodo è adatto per continuare a modificare quello che nella vostra vita va cambiato. Tra qualche settimana Giove si sposterà dalla posizione negativa per il vostro segno e comincerete a sentirvi più leggeri. In amore tutto procede bene. Se siete single, non disperate: approfittate di questo periodo di solitudine per chiedervi che tipo di persona volete far entrare nella vostra vita.

Leone - Quello della settimana dal 7 al 13 dicembre per voi è un oroscopo che vi potrebbe aprire qualche porta, in particolare in campo lavorativo. Potrebbe arrivare qualche nuova proposta, anche se potrebbe essere non del tutto soddisfacente dal punto di vista economico. Avete, comunque, tutta la forza e l'energia che vi servono per affrontare questo periodo e se siete in coppia, tornate a comunicare con allegria. Fate attenzione al fine settimana: qualcosa (o qualcuno) potrebbe urtarvi e turbarvi, ma non dovete rendere la cosa ancora più grave di quello che è!

Vergine - Avete tantissimi stimoli da cogliere al volo in questo periodo, il problema è che voi siete troppo chiusi e non avete mai troppa voglia di aprirvi alle novità.

Da questo punto di vista, Sole e Mercurio negativi vi stanno mettendo a dura prova con tanti piccoli cambiamenti. Per qualcuno si tratta anche di dover gestire uno spostamento per lavoro. Venere dallo Scorpione, per fortuna, potrebbe rendervi più morbidi e durante il weekend al alcuni di voi arriva una sorpresa dal partner. I single hanno la possibilità di restare colpiti da qualcuno che conosceranno online.

Oroscopo settimanale: la Bilancia è più serena

Bilancia - Rispetto alle settimane passate, l'atmosfera per voi è sicuramente più soft. Ci sono molte meno complicazioni sul lato pratico e state di nuovo dialogando in modo costruttivo con il vostro partner. In linea generale, il periodo è utile soprattutto per definire piccoli e grandi cambiamenti, anche se il mese di dicembre sembra voler scorrere in modo pigro e senza troppi scossoni.

La Luna nel vostro Segno, nei giorni 10 e 11, vi renderà un poco malinconici e, scontrandosi con Marte in Ariete, forse vi renderà anche un po' più permalosi del solito.

Scorpione - Il vostro oroscopo parla di un weekend tutto da vivere, all'insegna dell'amore e della passionalità. Cercate di non complicarvi la vita e di non complicarla al vostro partner: questo è l'unico consiglio che arriva dalle stelle. Sarete, in generale, particolarmente occupati a gestire il lato economico: farete previsioni di spesa per le prossime festività oppure deciderete se fare quell'acquisto rimandato da qualche tempo. In ogni caso, la settimana scorre piuttosto tranquilla.

Sagittario - Sole e Mercurio, appoggiati da Marte, non possono che accentuare il vostro già ben noto entusiasmo.

Se non potrete partire per luoghi esotici come vorreste fare, troverete una valida alternativa: magari cucinando ricette da tutto il mondo o leggendo libri di autori stranieri. Voi Sagittario avete sempre il modo di tirarvi fuori dai momenti critici e questo riguarda anche l'amore: se in questo periodo state frequentando qualcuno già impegnato, sarete in grado di vivere questo rapporto alla giornata e prendendone solo il lato positivo.

Capricorno - Per voi Capricorno non sarà una settimana troppo dinamica. Il periodo è favorito per quelli di voi che fanno un lavoro sedentario. In amore la situazione cambia, perché avete ancora Venere in ottimo aspetto e che diventa molto stuzzicante grazie all'opposizione con Urano.

Questo vuol dire che qualcuno di voi potrebbe avere voglia di fare piccole (o grandi) rivoluzioni nel quotidiano: potreste, ad esempio, cambiare qualcosa del vostro look: magari eliminare qualche abito di colore scuro dal vostro guardaroba.

Acquario - Il cielo per voi è molto luminoso, in particolare in un campo che vi sta molto a cuore e cioè quello delle amicizie. Potrebbero esserci, infatti, nuovi contatti o la ripresa di contatti con amici che non sentite da tempo, sono in arrivo anche degli aiuti da persone influenti per il vostro lavoro. Il fatto di avere Venere in posizione negativa non vi deve preoccupare, non ci sono grandi problematiche in amore, state, però, attenti a non suscitare la gelosia del partner.

Pesci - L'oroscopo della settimana continua a consigliarvi di concentravi sugli affetti. Sole e Mercurio sono negativi e questo vuol dire che avrete un carico di lavoro straordinario da fare, anche se sarà retribuito in modo adeguato. Quelli di voi che sono particolarmente creativi inizieranno a preparare qualche dono per Natale fatto con le proprie mani. Il fine settimana sarà piuttosto rilassante: godetevi qualche ora in completo relax.