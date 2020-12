L'Oroscopo di domani 7 dicembre è pronto a dare un giudizio su come sarà questo lunedì d'inizio settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo contesto, l'astrologia applicata ai segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco ha già fatto le sue scelte: domani a gongolare, soprattutto in ambito sentimentale, sarà il Toro. Il simbolo astrale di Terra sarà sostenuto a piene mani da una splendida Luna in Vergine, nel contempo in trigono a Urano, pianeta di settore. Altresì, ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento, ovviamente parlando in merito ai simboli astrali trattati in questa sede, soprattutto Cancro e Vergine, entrambi sottoscritti in periodo a cinque stelle.

Tutt'altra piega potrebbe prendere intanto la giornata, sempre in base a quanto messo in evidenza dall'astrologia applicata al periodo, per gli amici nativi dei Gemelli, nel contesto considerati in giornata "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

Classifica stelline 7 dicembre

In vista del primo giorno della nuova settimana, vediamo di stabilire quali saranno i segni favoriti dagli astri e quelli purtroppo costretti ad accontentarsi in attesa di tempi migliori. Come al solito a fare da metro di misura la nostra classifica stelline quotidiana, in questo caso interessante la giornata del 7 dicembre. Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già anticipato in apertura i nominativi dei probabili segni fortunati e quelli con presunte difficoltà nel periodo, pertanto adesso non resta che passare direttamente alla scaletta conseguente.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: nessuno.

Previsioni astrologiche del 7 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 7 dicembre al segno dell'Ariete invoglia a vivere un periodo di consolidamento. Il cielo è pronto a proteggerlo, portando la fortuna dalla vostra parte. Le coppie in crisi, entro questa settimana o al massimo la prossima, faranno una scelta di vita definitiva, tipo "prendere o lasciare!". Per tutti gli altri, invece, a dominare il periodo sarà un umore romantico: sorprenderete il vostro partner con qualcosa di mai fatto.

Fidatevi del vostro istinto e non ponetevi limiti, accettando che sia il vostro cuore non la mente a custodire la verità: seguite le sue dolci vibrazioni e godetevi la giornata in serenità e spensieratezza. Giornata in perfetto equilibrio anche in caso foste single: riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi e anche per le persone che vi stanno vicino. Molti godranno con piacere di quanto riuscirete a fare. Nel lavoro unire la teoria alla pratica è senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): "top del giorno". Le previsioni sono positive al massimo per voi nativi. Una provvidenziale Luna in trigono a Urano, pianeta presente nel vostro comparto, favorirà una fase di rinnovamento generale mai vista.

Il cambiamento epocale sarà sempre più impetuoso e coinvolgente, man mano che si avvicinerà il nuovo anno. Se aveste problemi da risolvere, la prima cosa da fare sarà quella di non chiudersi nel silenzio, sarebbe il modo peggiore per reagire alle avversità della vita. La giornata comunque, parlando in generale, sarà piena d'impegni: le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo anche alle cose che normalmente non riuscite a fare. Ottimo il rapporto di coppia, complici un'appassionata sessualità e un dialogo aperto e sereno. Single, l'Astro d'Argento soddisferà alla grande qualunque aspettativa in merito a progetti, amicizie e incontri romantici. Avrete il desiderio di fare nuove esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione e, se vorrete, un nuovo amore: gli astri sono pronti a favorirvi.

Nel lavoro l'astro notturno disegnerà un buon aspetto planetario col vostro segno, rendendo questo giorno molto fortunato. Il momento è giusto per dare vita alle idee che avete nel cassetto: potrebbero rendere la vita decisamente più interessante. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. In questo lunedì potrebbero tornare a galla questioni mai risolte. A dominare il periodo forse potrebbe essere una giornata di pensieri, con riflessioni profonde sulla vostra attuale situazione personale. A dare pensiero sarà in parte il comparto sentimentale, in particolare se dovessero esserci due amori da soddisfare: occhio, il classico "piede in due scarpe" non porta mai a nulla di positivo. In generale, per tutti c'è una giornata grigia da segnare in calendario: ecco, questa è la vostra!

Coi nervi a fior di pelle e una grande confusione nel cuore, potreste anche vedere il partner sotto una prospettiva distorta, evidenziando solo i lati spiacevoli. Single, la Luna vi remerà contro, quindi converrà programmare in modo dettagliato appuntamenti, impegni e quant'altro. Qualcuno di vostro interesse potrebbe mancare agli appuntamenti al solo scopo di tenervi sulle spine: sorvolate come nulla fosse, solo così risulterete superiori. Nel lavoro non sarete pronti per prendere una decisione delicata, rimandate a tempi consoni. Gli astri suggeriscono inoltre di evitare le persone che non condividono le vostre idee. Voto 7.

Oroscopo lunedì 7 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Questo inizio settimana si preannuncia ottimo per molti nativi.

Pace fatta quindi anche con chi avesse discusso molto con voi nel corso delle ultime giornate. Inizierete in questo periodo a "sentire" la buona aria del Natale che arriva, la tranquillità e la voglia di nuove dolci emozioni. Avrete sicuramente voglia di un partner "nuovo", nel senso che vi sappia capire e amare come si deve e non solo impegnato a tenervi testa, pronto a rispondere alle vostre innocenti provocazioni. Vorrete senz'altro una persona che vi faccia viaggiare con la fantasia, che sappia toccare con mestizia le dolci corde dell'anima, insomma che vi faccia sentire sempre al centro dell'attenzione. Ed ecco apparire Cupido, che in questo periodo sembra voler ascoltare ogni vostra richiesta: sarà una speciale giornata! Single, servita l'occasione che aspettavate da tempo: un'interessante Luna farà risalire l'umore, ma anche le vostre migliori qualità: grazia, raffinatezza, gentilezza e disponibilità!

Prossimamente farete un incontro importante, scoprendo di avere moltissime cose in comune con una persona speciale (sapete già chi è, vero?). Nel lavoro giorno positivo: saprete come e quando agire, quasi foste guidati da un radar capace di captare il momento giusto. Sarà facile concludere importanti iniziative. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Sarete propensi, o almeno disposti, a cercare soluzioni in ambito affettivo. Il punto centrale della giornata prossima sarà quello di decidere per la vostra futura serenità. Con impegno e letizia riuscirete a superare un'eventuale crisi famigliare. Inoltre, visto che sta per iniziare una settimana da dedicare ai primi acquisti natalizi, sarete invogliati a essere più aperti e sinceri anche con chi di solito vi va "stretto".

Utilizzate questo giorno a vostro vantaggio, magari per aprire nuove costruttive discussioni con il partner: anche i temi più spinosi sembreranno facili da affrontare, facendolo in modo tranquillo e rispettoso per le convinzioni altrui. Non irritandovi come di solito fate, ogni accordo sarà possibile. Single, con astri parzialmente in buon aspetto avrete la sensazione che stia per accadere qualcosa di bello nella vostra vita. La Luna uscita da pochissimo dal segno vi circonderà ancora di armonia, bellezza e pace. In campo amoroso quasi tutto andrà secondo le attese: forse vi state innamorando di una persona capace di rendervi felice per tutta la vita. Nel lavoro sarà una giornata appagante su molti fronti, cosa che vi condurrà beatamente in estasi, senza farvi allontanare da quelli che sono i vostri compiti abituali.

Qualsiasi cosa accadesse, sarete ligi al dovere. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 7 dicembre preannuncia tanta positività in amore. Dunque giornata di recupero sentimentale e psicofisico: presto risolverete una crisi affettiva grazie a una favorevolissima Luna nel segno. L'Astro d'Argento darà una marcia in più in quelle situazioni che dovessero richiederlo. Per le crisi più difficili, l'appoggio sellare sarà molto più incisivo a fine dicembre/inizio gennaio. Protetti e coccolati dagli astri, darete il meglio di voi stessi in fatto di allegria, comunicativa e fascino. Sentirete forte la necessità di comunicare tutti i migliori sentimenti a coloro che portate nel cuore, sia emotivamente che fisicamente.

Single, la Luna vi farà sognare conducendo i vostri passi in luoghi mai visitati: assaporerete dolci sentimenti, passioni coinvolgenti e batticuori al limite della sopportazione. Non mettete limiti ai vostri sogni, ma spiegate le ali al vento dell'amore, solo così vedrete avverarsi i vostri desideri. Nel lavoro sarà un giorno molto produttivo. Sarete propositivi, rapidi nell'avanzare proposte e brillanti nel sostenere le vostre argomentazioni: bravi! Voto 9.

È possibile continuare con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.