L'Oroscopo del giorno 7 dicembre è pronto a valutare l'andamento del prossimo inizio settimana. Dunque in primo piano le previsioni sulla giornata di lunedì. In analisi i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, ossia quelli compresi dalla Bilancia fino a quello dei Pesci. Come sempre, a fare da tramite tra noi e le stelle è l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e, in particolar modo, all'amore e al lavoro. Allora, ansiosi sapere quali saranno i segni più fortunati in questo primo giorno della nuova settimana? Bene, allora partiamo subito mettendo sotto la lente i migliori e peggiori scelti logicamente tra i sei sotto analisi nel contesto.

In questo caso considerati a massima positività nel periodo, Sagittario e Capricorno, nel frangente pronosticati in giornata super-fortunata. Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto nel periodo, gli astri annunciano poche occasioni da sfruttare per coloro nativi in Scorpione e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a spulciare le previsioni zodiacali di lunedì 7 dicembre su sentimenti e attività quotidiane, segno per segno.

Classifica stelline 7 dicembre

In evidenza nella nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, lunedì 7 dicembre, ben cinque segni, tra l'altro due già svelati nell'anteprima d'apertura. Vediamo allora di dare un riepilogo esaustivo condensando nella scaletta sottostante come sono stati valutati i magnifici sei oggetto delle analisi odierne.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Previsioni astrologiche del 7 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. Dovete cercare di trascorrere la giornata nella maniera più serena ed è probabile che vogliate stare con poche persone selezionate.

Accuserete a tratti anche un po' di stanchezza, malesseri stagionali passeggeri che però potranno dare abbastanza fastidio. Molte situazioni che ultimamente vi hanno impensierito presto si risolveranno. Vantaggi e novità, sappiatelo, promettono bene per il futuro. Le storie che sono nate negli ultimi due o tre mesi avranno risvolti positivi nel prossimo 2021.

Nel lavoro invece, con un po' di inventiva le vostre idee fioriranno senza sforzo. Prendete spunto dai problemi attuali per mettere in atto le soluzioni che, secondo voi, sono le più idonee per risolverli. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Sarete forse un po' delusi a causa della giornata altalenante: alti e bassi non favoriranno certo la serenità generale. Comunque, questa seconda settimana dicembre nel complesso sarà importante, specialmente per quelle coppie che devono fare scelte in vista del futuro. Questo lunedì, volendo, potrete finalmente dire quel "qualcosa d'importante" ad una persona a cui tenete in modo particolare. Sapete bene che siete tipi da accettare (quasi) tutto, basta parlarne! I segreti non vi piacciono; infatti quando c'è qualcosa da chiarire è la famiglia il vostro banco di prova nonché valvola di sfogo.

Consiglio: amministrate bene le finanze, ultimamente ci sono state troppe spese... Nel lavoro giornata un po' fiacca, sia dal punto di vista psichico che fisico. Qualche problema continuerà a girare per la testa e tale condizione non gioverà ai vostri impegni. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 7 dicembre al Sagittario indica che la strada verso il successo sarà piena di belle opportunità. Marte in trigono al Sole, quest'ultimo in congiunzione a Mercurio, vi darà una grande forza d'animo, risultando ancora più incisiva da metà pomeriggio in poi. Ascoltate, c'è una persona che vorrebbe rivelarvi qualcosa di importante, forse un segreto, ma non ha la forza o il coraggio di parlare. Parlando di passione, in questa giornata sarete capaci di donare molto alla persona che avete al vostro fianco.

In ambito lavorativo invece, quasi tutto come nelle attese. Forse non lo sapete oppure non volete ammetterlo: siete davvero in gamba! Questo lunedì nessuno vi fermerà, questo perché consapevoli andrete dritti verso la meta prefissata: auguri! Voto 9.

Oroscopo di lunedì 7 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. Lunedì potrebbe davvero essere una giornata utile per (ri)conquistare chi davvero vi piace. Intanto qualcuno di voi nativi potrebbe essere costretto a trattare una questione importante che riguarda i figli, il partner o la casa. Tranquilli, tutto si aggiusterà, basterà solo credere in voi stessi. Per compensare eventualmente le forti uscite economiche dell'ultimo periodo, potreste decidere a malincuore di svendere qualcosa, magari che non usate o da riparare.

In questo modo potrete contare su piccole entrate che di questi tempi fanno davvero comodo. Nel lavoro, non cercate di bruciare le tappe ma lasciate che il tempo faccia il suo corso: le stelle vi saranno vicine. Diciamo che, in teoria, dovreste seguire determinate regole; nella pratica invece accusate sempre qualche difficoltà, finendo per restare un pochino spaesati. Consiglio: andate avanti, anche improvvisando. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Giornata un po' ostile all'inizio, poi tutto tornerà a girare abbastanza favorevolmente. Dovete cercare di essere positivi visto che in parte le energie fisiche e mentali saranno in netta in ripresa. Sarà altresì molto importante anche l'analizzare con cura eventuali questioni economiche: spese, tasse e uscite di denaro non preventivate potrebbero alterare la serenità vostra e di chi avete accanto.

In alcuni casi potrebbero esserci dei cambiamenti a livello famigliare capaci di segnare una svolta positiva nella vostra vita. In amore sarete più consapevoli di ciò che provate per il partner: infatti per il prossimo anno avete già in mente grandi progetti che riguardano non solo l presente ma soprattutto il futuro. Nel lavoro, il vostro ultimo progetto è molto convincente, sarà importante che lo sviluppiate in tempi brevi. Potreste intraprendere un percorso che porterà a breve cambiamenti positivi. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di lunedì 7 dicembre predice che molti del segno non si sentiranno in perfetta forma. Soprattutto al mattino a far da padrone potrebbe essere l'ansia o la noia. Attenti al pessimismo, quest'ultimo può rallentare la vostra voglia di fare mettendo a serio rischio le normali attività quotidiane.

Rimandate a domani o ad altra data ogni eventuale impegno o discussione. In merito ai sentimenti, sappiate che con una persona del Cancro o della Vergine potreste avere subito gioco facile, un feeling sibillino capace di "attizzare" cuore, passione ed emozione. Parlando in generale, ritroverete presto fiducia e ottimismo. Favoriti i nuovi contatti, ovviamente non questo lunedì: avrete grandi opportunità già dal prossimo martedì/mercoledì e questo è senz'altro un bene per molti di voi visto che nel corso delle ultime settimane ci sono stati problemi affettivi o finanziari e forse anche fisici. Nel lavoro invece, sarete messi alla prova: attenti a non essere troppo ingenui nel sostenere situazioni dubbie. Insomma, prima di agire studiate bene ogni dettaglio.

Voto 6.