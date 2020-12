Martedì 8 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno della Vergine, nel frattempo il Sole e Mercurio transiteranno in Sagittario. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Infine, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Marte continuerà il domicilio in Ariete.

Oroscopo giornaliero favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Pesci e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: finanze in risalita. Coi Luminari posizionati benevolmente e Marte che spingerà per non farsi abbattere dalle avversità, i nati Leone potrebbero notare un buon incremento del proprio bottino economico, malgrado ci siano ancora buoni margini di miglioramento.

2° posto Sagittario: lavoro top. Col duetto Mercurio-Sole a braccetto nel loro segno, le faccende professionali di casa Sagittario avanzeranno, con tutta probabilità, col vento in poppa questo martedì, specialmente per i nativi a capo di un team lavorativo.

3° posto Vergine: cambio look. Le prime due decadi del segno potrebbero avvertire la voglia di cambiare il proprio look in queste 24 ore, con Urano retrogrado in terza dimora però il loro mutamento estetico risultare esagerato per le persone care, ma non per il secondo segno di Terra.

I mezzani

4° posto Toro: amore top. La quadratura venusiana unita allo stimolante trigono Urano-Luna renderà, c'è da scommetterci, i nati Toro particolarmente concilianti verso l'amato bene, riuscendo a smussare i lati più arcigni del loro carattere.

5° posto Ariete: pensierosi. Martedì che potrebbe risultare spiccatamente riflessivo per il primo segno zodiacale, il quale si interrogherà sulla validità o meno del percorso esistenziale intrapreso al momento. Tirando le somme, e col sostegno del trigono Sole-Marte, risulterà entusiasta delle mosse attuate sin qui.

6° posto Bilancia: organizzati. La pragmatica Luna trigona a Saturno spingerà presumibilmente il secondo segno d'Aria a mettere in campo un mood organizzativo, sopratutto nel focolare domestico dove riusciranno a conciliare alla perfezione bisogni familiari e pratici.

7° posto Gemelli: stress. Con il Luminare diurno e Mercurio opposti è possibile che in queste 24 ore i nati Gemelli siano sottoposti ad un pressante stress emotivo, probabilmente derivante da qualche annosa questione familiare ancora irrisolta.

8° posto Acquario: taciturni. Qualche equivoco nato nei giorni scorsi nell'ambiente professionale potrebbe spingere i nati Acquario a chiudersi, malgrado col transito mercuriale favorevole avrebbero buone chance di chiarirsi con la persona interessata.

9° posto Scorpione: relax. Martedì in cui i nati sotto il segno dello Scorpione desidereranno, con tutta probabilità, relegare ansietà e problematiche quotidiane in secondo piano per concedersi del meritato e rigenerante relax.

Ultime posizioni

10 posto Pesci: pigri. La voglia di mettersi in gioco non sarà probabilmente contemplata nelle intenzioni di questo martedì in casa Pesci, perché i nativi preferiranno starsene in panciolle tra le quattro mura domestiche, sebbene partner e amici tenteranno di dissuaderli da tale torpore.

11° posto Capricorno: nervosi. L'insofferenza professionale che sta costellando il periodo potrebbe divenire nervosismo in questa giornata, coi nati del segno che non tollereranno alcuna provocazione, specialmente se proveniente dalla cerchia amicale.

12° posto Cancro: fuori giri. Martedì da bollino rosso quello che parrà prospettarsi per i nati Cancro, che avranno a che fare con una di quelle giornate in cui, malgrado l'impegno, i risultati tarderanno a giungere.